Sciopero La Repubblica, giornalisti accusano Elkann nella trattativa sulla vendita di Gedi tra Exor e Antenna

I giornalisti del quotidiano La Repubblica sono in rivolta e hanno proclamato uno sciopero. Per questo, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio il quotidiano non sarà in edicola. Fermo anche il sito della testata. All’origine della contestazione, c’è la trattativa di vendita che vede protagoniste Exor, guidata da John Elkann e proprietaria del gruppo editoriale Gedi, e Antenna, realtà imprenditoriale greca. I dipendenti protestano perché chiedono garanzie occupazionali e democratiche, facendo sapere che a oggi, su tale fronte, non ci sono ancora notizie certe.

Sciopero a La Repubblica: John Elkann nel mirino

L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica si è riunita per ore durante la serata di lunedì 9 febbraio. Per questo non sono state ultimate le pagine del giornale che avrebbe dovuto uscire in edicola martedì 10 febbraio.

Il Comitato di redazione ha inoltre indetto proprio per il 10 febbraio uno sciopero. Ciò significa che anche l’11 febbraio il giornale non uscirà.

“Ormai da settimane la vertenza del nostro giornale è aperta: sappiamo che Exor è in trattativa per la vendita di Gedi con il gruppo greco Antenna. Ma questa trattativa in esclusiva è scaduta lo scorso 31 gennaio, e la società non ci ha ancora detto se c’è stata una proroga e fino a quando”, fanno sapere dal cdr, aggiungendo che non ha alcuna informazione sugli sviluppi della trattativa.

I giornalisti hanno anche chiesto delucidazioni in merito al fatto che la scelta sia ricaduta su di un editore sconosciuto ai più e non ad altri che si erano detti interessati. “Ci sono (state) altre offerte? Se sì, perché non prenderle in considerazione?”, si chiedono i dipendenti della testata, sottolineando che a tali domande non sono mai state date risposte.

I giornalisti hanno anche riferito di aver coinvolto chiunque fosse possibile e che hanno lavorato insieme alle organizzazioni sindacali, interpellando istituzioni, lettori, partiti, enti pubblici, da Agcom all’European Board for Media Services.

E ancora: “Abbiamo fatto il nostro lavoro giornalistico per tentare di fare luce sulla natura del potenziale acquirente e ciò che ne è uscito fuori non ci tranquillizza affatto, anzi. Abbiamo manifestato pubblicamente la nostra rabbia e preoccupazione”.

Secondo il cdr, nella trattativa manca trasparenza e le richieste relative a garanzie occupazionali e democratiche “sono ad oggi cadute nel vuoto di fronte a un silenzio ostinato e irrispettoso di chi, per il ruolo che ricopre, dovrebbe darcele. L’editore John Elkann, infatti, si rifiuta di incontrare le rappresentanze sindacali”.

“Lo spezzatino Gedi” e le 1.300 famiglie coinvolte

Sono coinvolte nella vicenda 1.300 famiglie. I giornalisti sostengono che lo “spezzatino di Gedi, quel che era il primo gruppo editoriale italiano, continua indisturbato. Come nel disinteresse generale, salvo dei sindacati e di chi del proprio lavoro vive, è stato smantellato un pezzo di industria italiana. Tutto questo mentre gli azionisti ogni anno portavano a casa dividendi miliardari”.

Gli scioperanti affermano che la storia di Repubblica e del gruppo Gedi è paradigmatica in quanto “racconta bene lo strapotere di pochi, senza regole e senza controlli; il destino incerto dei molti che non hanno ereditato patrimoni né credono nella legge del più forte e del più furbo; le pavidità e connivenze di purtroppo molti decisori pubblici, attenti agli interessi delle oligarchie e meno al bene comune. Questa vicenda non è quindi solo nostra”.

I dipendenti di La Repubblica hanno evidenziato che continueranno a battersi per la causa in questione, ricordando che il quotidiano è nato “con un forte senso di identità e appartenenza ad un sistema di valori ben definito: progressista, antifascista, per la conquista di nuovi diritti sociali e civili, contro ogni forma di razzismo”.

“La nostra battaglia è per restare fedeli a tutto questo. A chi ci ha voluto piegare, o a chi magari vorrebbe ancora farlo in futuro, rispondiamo che siamo ancora qui”, concludono dal cdr.

La nota di Usigrai: “Silenzio irrispettoso dell’editore”

“Comprendiamo molto bene la preoccupazione e l’amarezza espressa dal comitato di redazione ‘per il silenzio ostinato e irrispettoso dell’editore, che si rifiuta di incontrare le rappresentanze sindacali’. Una mancanza di rispetto verso le 1.300 famiglie dei dipendenti del Gruppo, che vivono con il fiato sospeso perché senza prospettive certe per il futuro”. Lo scrive l’esecutivo Usigrai in un comunicato.