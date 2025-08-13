Sciopero Ryanair a Ferragosto in Spagna, voli a rischio dal 15 agosto fino a dicembre: orari, aeroporti e date
Lo sciopero del personale di terra Ryanair degli aeroporti in Spagna porterà a disagi sui voli a Ferragosto: agitazione dal 15 agosto a fine 2025
Disagi in vista per i turisti italiani che hanno in programma voli da e per la Spagna nel fine settimana di Ferragosto. Venerdì 15 è stato proclamato lo sciopero del personale di terra di Ryanair nei principali aeroporti iberici. L’agitazione, contro la precarizzazione dei lavoratori della società che gestisce il personale di terra della compagnia, coprirà tre fasce oraria e non si fermerà al 17, ma continuerà fino a fine 2025.
Lo sciopero del personale Ryanair in Spagna
Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Ugt, per il personale di terra di Ryanair in tutti i principali aeroporti spagnoli dove opera il vettore low cost.
Come riporta Repubblica, i lavoratori protestano per la “strategia di precarizzazione e pressione sull’organico” di Azul Handling, società della compagnia aerea che gestisce il personale di terra del gruppo (incaricato anche dell’assistenza ai passeggeri, della gestione dei bagagli, del catering), che secondo la sigla violerebbe i “diritti di base dei lavoratori”.
Gli orari della protesta
Come atto preliminare all’inizio della protesta nazionale, Ugt ha chiesto la mediazione con la società del Sima (Servizio Interconfederale di Mediazione e Arbitraggio).
Una mossa che non eviterà la mobilitazione dei lavoratori annunciata in un comunicato nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto, in tre fasce orarie: dalle 5 alle 9, dalle 12 alle 15 e 21 alle 24.
I lavoratori che aderiscono all’agitazione dovranno rispettare servizi minimi fissati dal Ministero dei Trasporti spagnolo, ma la protesta porterà inevitabilmente al rischio di ritardi e cancellazione dei voli, non soltanto per il fine settimana di Ferragosto.
La mobilitazione del personale di terra di Ryanair si ripeterà, infatti, ogni ogni mercoledì, venerdì, sabato e domenica fino al 31 dicembre 2025.
Insieme all’altra sigla iberica Cgt, inoltre, il sindacato Ugt aveva già indetto 22 giornate di stop durante l’anno, relative però soltanto all’aeroporto Barajas di Madrid.
Gli aeroporti coinvolti
In Spagna, Azul Handling occupa oltre 3.000 lavoratori dei vettori del Gruppo Ryanair, inclusi dunque Buzz, Lauda e Malta Air.
Le agitazioni interesseranno tutti i maggiori aeroporti spagnoli dove opera Ryanair, tra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma di Maiorca, Girona, Tenerife Sud, Lanzarote e Santiago