Sciopero taxi 13 gennaio 2026, protesta contro Uber e le altre multinazionali fino alle 22: eccezione Umbria

Il 13 gennaio si tiene uno sciopero dei tassisti per protestare contro la presenza, comunque molto limitata, di Uber e di altre aziende che offrono servizi simili nelle città italiane. In diverse città si terranno anche cortei di taxi come forma di manifestazione. L’unica regione dove i tassisti non sciopereranno sarà l’Umbria.

Sciopero dei taxi, orari e manifestazioni

Dopo gli scioperi dei trasporti ferroviari e aerei della settimana passata, il 13 gennaio sarà un altro giorno difficile per chi si deve spostare con i mezzi pubblici.

A essere coinvolti in una protesta saranno però i mezzi “non di linea”, in particolare i taxi. In quasi tutte le regioni italiane, a esclusione dell’Umbria. I tassisti sciopereranno dalle 8 alle 22.

In molte città italiane sono previste anche manifestazioni con cortei di taxi che attraverseranno le strade del centro. A Roma le auto partiranno dall’aeroporto di Fiumicino per arrivare fino a Montecitorio, dove è previsto un presidio.

Perché protestano i tassisti

I tassisti sciopereranno contro le proposte di liberalizzazione del settore che in questi anni hanno portato all’espansione di servizi come gli Ncc, attraverso piattaforme come Uber.

I titolari delle licenze vorrebbero un ritorno alla situazione precedente, in cui il servizio di taxi di qualsiasi tipo era fornito soltanto dalla categoria, senza alcun tipo di eccezioni.

Le associazioni di categoria chiedono anche una stretta sull’abusivismo attraverso l’attuazione di una legge risalente al 2019 che però non è mai stata applicata.

In Italia mancano i taxi

L’Italia ha un grosso problema con il trasporto non di linea. I taxi sono insufficienti a coprire la domanda dei residenti delle città in cui operano. La situazione si aggrava d’estate, quando il turismo fa crescere la domanda.

La soluzione sarebbe aumentare il numero di taxi, ma per farlo serve emettere licenze, visto che il settore è pesantemente regolato. Una soluzione a cui i tassisti stessi sono opposti, perché farebbe scendere il valore delle licenze in loro possesso e creerebbe concorrenza.

In passato i tassisti hanno già ottenuto che Uber fosse esclusa dal servizio taxi in Italia. L’azienda, che all’estero ha cambiato il trasporto non di linea attraverso la gig economy, può soltanto operare tramite Ncc, che hanno varie limitazioni che impediscono loro di agire come taxi veri e propri.