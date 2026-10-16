NOTIZIE
Temi Caldi:

Sciopero Tir nel Sud Italia, autotrasportatori protestano contro il caro carburanti: iniziati i blocchi

Mobilitazione promossa da Fedralog e associazioni di categoria contro i rincari di benzina e gasolio: presÃ¬di e blocchi fino al 20 ottobre

1 min di lettura

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualitÃ  che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie Ã¨ alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ãˆ iniziato a mezzanotte lo sciopero degli autotrasportatori in tutto il Sud Italia, promosso da Fedralog per protestare contro il caro carburanti e lâ€™aumento dei costi di gestione. La mobilitazione, che durerÃ  fino al 20 ottobre, vede i mezzi pesanti radunati in diversi punti strategici, tra cui il distributore Ener Gas sulla Statale 18 a Santa Maria del Cedro in Calabria. Sul posto sono presenti forze dellâ€™ordine e polizia locale per monitorare la viabilitÃ .

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo