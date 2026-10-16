Sciopero Tir nel Sud Italia, autotrasportatori protestano contro il caro carburanti: iniziati i blocchi
Mobilitazione promossa da Fedralog e associazioni di categoria contro i rincari di benzina e gasolio: presÃ¬di e blocchi fino al 20 ottobre
Ãˆ iniziato a mezzanotte lo sciopero degli autotrasportatori in tutto il Sud Italia, promosso da Fedralog per protestare contro il caro carburanti e lâ€™aumento dei costi di gestione. La mobilitazione, che durerÃ fino al 20 ottobre, vede i mezzi pesanti radunati in diversi punti strategici, tra cui il distributore Ener Gas sulla Statale 18 a Santa Maria del Cedro in Calabria. Sul posto sono presenti forze dellâ€™ordine e polizia locale per monitorare la viabilitÃ .