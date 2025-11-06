Sciopero trasporti 7 novembre 2025 blocca l'Atm a Milano, ma anche i treni e diversi tratti di autostrada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Disagi in arrivo per lo sciopero dei trasporti del 7 novembre 2025, il classico venerdì nero per chi si muove in città e sulle principali tratte battute dai pendolari. La giornata di scioperi si articola fra proteste locali e di settore e coinvolge il trasporto pubblico locale (come l’Atm di Milano, per esempio), parte della rete ferroviaria e alcuni tratti gestiti da Autostrade per l’Italia.

Sciopero Atm a Milano

A Milano lo sciopero di Atm, proclamato da AL Cobas, rappresenta il fulcro dell’agitazione: una protesta di 24 ore che potrà paralizzare metropolitane, tram e autobus, con servizio garantito solo nelle fasce 6:00-8:45 e 15:00-18:00. Nelle ore centrali e serali, forti riduzioni e possibili stop totali.

La protesta di AL Cobas è diretta contro privatizzazioni e liberalizzazioni, in particolare contro il progetto Milano Next, e include una lunga lista di rivendicazioni.

Si richiedono: reinternalizzazione dei servizi, sicurezza e igiene sul lavoro, assunzioni e miglioramento delle condizioni contrattuali, aumento di 150 euro netti per tutti i dipendenti fino al parametro 193 e rispetto delle norme europee e sentenze sui diritti dei lavoratori.

Per la rete Net (Nord Est Trasporti), la situazione è questa:

il servizio delle linee urbane di Monza potrebbe non essere garantito dalle 9 alle 11:50 e dopo le 14:50, fino al termine del servizio;

potrebbe non essere garantito dalle 9 alle 11:50 e dopo le 14:50, fino al termine del servizio; il servizio delle linee extraurbane di Trezzo potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio.

Sciopero in autostrada

Ripercussioni anche sulla rete autostradale lombarda, dove la Rsa Uilt-Uil ha proclamato uno sciopero di 4 ore per ciascun turno nel II° Tronco di Autostrade per l’Italia. Le finestre di astensione previste sono 2:00-6:00, 10:00-14:00 e 18:00-22:00, mentre per gli uffici sono indicate le ultime quattro ore del turno.

Il II° Tronco copre la rete lombarda e limitrofa, incluse A1 Milano-Parma, A4 Milano-Brescia, A8 Milano-Varese, A9 Lainate-Chiasso e il raccordo A8/A26 Gallarate-Gattico. Le motivazioni sindacali riguardano la sicurezza del personale ai caselli, le aggressioni agli esattori, la riduzione dei presidi e la carenza cronica di organico.

In Lazio appalti ferroviari in sciopero

Nel Lazio si ferma per 24 ore il personale Coopservice Scdp che opera negli appalti ferroviari di Trenitalia, su iniziativa di Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Sallpas-Orsa Ferrovie e Fast-Confsal. Lo stop, che non coinvolge direttamente la circolazione dei treni, potrebbe comunque provocare ritardi nelle pulizie, nella sanificazione e nei servizi ausiliari in stazione e a bordo, con ripercussioni sul decoro e sulla regolarità di alcune attività collaterali.

Palermo, Messina e Latina: disagi nel trasporto urbano

A Palermo, la Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore del personale Amat, con due principali blocchi orari: 8:30–17:30 e 20:30–23:59.

A Messina, il personale ATM incrocia le braccia per 4 ore, dalle 16:01 alle 20:00, mentre a Latina la CSC Mobilità si ferma per 24 ore in tre fasce: inizio servizio–6:30, 9:30–13:30 e 16:30–fine servizio.

Consigli per chi viaggia durante lo sciopero del 7 novembre

In considerazione dello sciopero del 7 novembre e degli inevitabili disagi, a Milano meglio spostarsi nelle fasce garantite e consultare i canali ufficiali di Atm per aggiornamenti in tempo reale.

Per chi viaggia in autostrada, si consiglia di evitare le finestre di sciopero, verificando traffico e presidi sul sito di Autostrade per l’Italia o tramite l’app CCISS (numero 1518).

Nel trasporto ferroviario, non sono previsti impatti diretti sulla circolazione, ma possibili disagi per la manutenzione e la pulizia dei convogli.