Sciopero trasporti oggi 20 giugno da treni e aerei ai mezzi pubblici, le fasce garantite da Milano a Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Venerdì complicato per milioni di italiani quello di oggi, 20 giugno, per via di uno sciopero generale nazionale del settore dei trasporti che coinvolge treni, aerei (decine i voli cancellati), traghetti, mezzi pubblici locali e il personale delle autostrade. Una giornata di mobilitazione proclamata da vari sindacati di base per denunciare la gestione della spesa pubblica e chiedere aumenti salariali e il rinnovo dei contratti. Da Milano a Roma e Napoli le fasce garantite variano da città e città.

Sciopero dei trasporti venerdì 20 giugno

Oggi venerdì 20 giugno sono previsti disagi sui trasporti con ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero nazionale indetto da diversi sindacati di base, tra cui USB, CUB, SGB, FISI e FLAI.

Lo sciopero riguarda i comparti aereo, ferroviario e marittimo, il trasporto pubblico locale – con modalità che variano da città a città – e il personale delle autostrade.

Fonte foto: IPA Venerdì nero per i trasporti

La mobilitazione è stata indetta per denunciare la gestione della spesa pubblica: i sindacati chiedono una riduzione delle spese militari a fronte di maggiori investimenti in trasporti, sicurezza, istruzione e sanità.

Sciopero aerei, quali sono i voli garantiti

Lo sciopero nazionale di 24 ore del settore aereo è iniziato alla mezzanotte e riguarda in particolare il personale degli aeroporti: addetti ai bagagli, autisti dei bus navette e personale di assistenza a terra.

L’agitazione potrà causare ritardi e cancellazioni di voli su scala nazionale. Saranno comunque garantiti i voli nelle fasce protette 7–10 e 18–21, oltre a una serie di altre tratte indicate sul sito dell’Enac.

Ai viaggiatori è consigliato controllare lo stato del proprio volo attraverso il codice di prenotazione (PNR) sui siti delle compagnie aeree o degli aeroporti.

Quanti sono stati i voli cancellati da Ita Airways

Attraverso una nota, Ita Airways ha comunicato la cancellazione di 34 voli tra domestici e internazionali, di cui 32 previsti nel giorno dello sciopero”.

La compagnia invita i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito di Ita Airways, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

“I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 20 giugno, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 26 giugno chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”, sottolinea il comunicato.

Come chiedere il rimborso del biglietto aereo

In caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il viaggiatore ha diritto all’assistenza da parte della compagnia aerea, che può consistere nella proposta di un volo alternativo o nel rimborso del biglietto.

Le modalità per richiedere il rimborso variano da compagnia a compagnia.

Sciopero treni

Lo sciopero di oggi 20 giugno interessa anche il settore del trasporto ferroviario: il personale di Rfi, Ferrovie dello Stato, Italo e quello di Captrain Italia (trasporto merci).

L’agitazione è già iniziata giovedì alle ore 21 e prosegue fino alle 21 di oggi venerdì 20 giugno.

Trenitalia

Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero coinvolge Frecce, Intercity e Regionali.

I treni regionali sono garantiti nelle fasce orarie 6–9 e 18–21, mentre per i treni a lunga percorrenza qui c’è l’elenco di quelli garantiti in caso di sciopero.

Italo

Lo sciopero coinvolge anche il personale di Italo: a questo link l’elenco dei treni garantiti.

Trenord

Lo sciopero non riguarda il personale di Trenord, ma l’agitazione del personale Rfi potrebbe comunque avere ripercussioni anche sul trasporto regionale in Lombardia con ritardi, variazioni di percorso o cancellazioni.

La lista dei treni garantiti è consultabile sul sito di Trenord a questo link.

Come chiedere il rimborso del biglietto del treno

In caso di ritardi o cancellazioni, i passeggeri possono richiedere il rimborso del biglietto del treno.

Per Trenitalia fino all’orario di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero per i treni Regionali.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

Per quanto riguarda Italo si può richiedere il rimborso integrale del biglietto in caso di cancellazione o di ritardo superiore a 60 minuti.

Sciopero dei mezzi pubblici

Lo sciopero coinvolge anche il settore del trasporto pubblico locale, con modalità che variano da città a città.

Milano

Per quanto riguarda Milano, Atm fa sapere che metro, bus e tram sono garantiti dall’apertura fino alle 8.45 e poi nella fascia dalle 15 alle 18.

Torino

A Torino Gtt assicura il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce garantite:

dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per il servizio urbano e metropolitana;

da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per il servizio extraurbano.

Roma

A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e Cotral e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Atac fa sapere che il servizio è garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59.

Napoli

A Napoli lo sciopero dei mezzi pubblici va dalle ore 3 del 20 giugno alle ore 3 del 21 giugno.

Autobus e tram Anm sono garantiti dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

Queste invece le indicazioni fornite per quanto riguarda metropolitana e funicolare:

Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola ore 6:30, da Centro Direzionale ore 7:10. Ultima corsa da Piscinola ore 9:15, da Centro Direzionale ore 9:13. Riprende con prima corsa da Piscinola ore 17:07, da Centro Direzionale ore 17:47. Ultima corsa da Piscinola ore 19:40, da Centro Direzionale ore 19:29.

Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9:08, ultima corsa da Municipio ore 9:14.

Funicolare: ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L’ultima corsa serale garantita è alle ore 19:50.