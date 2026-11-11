Sciopero trasporti venerdì 13 novembre, mezzi pubblici fermi 24 ore a Milano e Venezia con fasce di garanzia

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Venerdì 13 novembre 2026 si prospetta una giornata nera per i trasporti pubblici. È stato infatti proclamato uno sciopero di 24 ore a Milano e nel territorio di Venezia, con possibili disagi per chi utilizza metropolitane, tram e autobus. Nel capoluogo lombardo la protesta coinvolgerà il personale del gruppo Atm, mentre in Veneto interesserà i collegamenti bus di Atvo.

Le due mobilitazioni sono distinte e prevedono orari di garanzia differenti. A Milano metro, tram e autobus saranno a rischio dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Per gli autobus veneti saranno invece garantite le partenze dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Sciopero Milano, quali mezzi si fermano e a che ora

A Milano lo sciopero di venerdì è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Al-Cobas e Confial Trasporti e interesserà il personale del gruppo Atm per 24 ore. La protesta potrà avere conseguenze su tutta la rete del trasporto pubblico milanese, comprese le cinque linee della metropolitana, oltre agli autobus e ai tram che collegano i quartieri cittadini e i Comuni dell’hinterland.

ANSA

Come durante le scorse mobilitazioni, non è previsto necessariamente il blocco completo di tutte le linee. L’effettiva circolazione dipenderà dal numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero e dalle conseguenti disponibilità di personale. L’azienda ha comunicato che il servizio potrebbe non essere garantito in due intervalli della giornata:

dalle 8:45 alle 15, con possibili sospensioni delle corse nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio;

dalle 18 fino al termine del servizio, con ulteriori possibili interruzioni durante la serata.

Fasce di garanzia per metro, bus e tram a Milano

Per consentire gli spostamenti dei pendolari nelle ore di maggiore affluenza, Atm ha confermato le consuete fasce di garanzia. Il servizio sarà sicuramente disponibile nei seguenti orari:

dall’inizio del servizio fino alle 8:45;

dalle 15 alle 18.

Le possibili interruzioni inizieranno quindi dopo le 8:45, mentre una seconda fase di disagi potrebbe verificarsi dopo le 18. Per chi deve raggiungere il luogo di lavoro, la scuola o una stazione ferroviaria a Milano, il momento più delicato sarà quello immediatamente successivo alla fascia mattutina, quando le linee metropolitane e di superficie potrebbero interrompere la circolazione.

Sciopero Venezia, quali autobus si fermano

Nel territorio di Venezia è in programma uno sciopero di 24 ore del personale Atvo, l’Azienda Trasporti Veneto Orientale, proclamato dalle organizzazioni sindacali Sgb e Fast Mobilità. L’agitazione potrà interessare i collegamenti su gomma utilizzati ogni giorno da studenti, lavoratori e viaggiatori, soprattutto lungo le direttrici che collegano Venezia e Mestre con altre località della provincia. Possibili irregolarità anche nelle attività delle biglietterie

Atvo gestisce inoltre servizi di collegamento con gli aeroporti e con diverse destinazioni turistiche, tra cui Jesolo, Caorle, Bibione e Cavallino-Treporti. Anche chi deve raggiungere queste località dovrà verificare la regolarità della corsa prevista. Occorre precisare che la protesta Atvo si differenzia dalle istanze dei servizi di trasporto pubblico gestiti da Actv: lo sciopero del 13 novembre non comporta automaticamente la sospensione dei vaporetti veneziani.

Fasce di garanzia Atvo a Venezia

Per la giornata del 13 novembre, Atvo ha stabilito due fasce durante le quali saranno assicurate le corse:

dalle 6 alle 9, garantite le corse che iniziano il servizio in questo intervallo.

dalle 12 alle 15, garantite le corse in partenza durante la seconda fascia protetta.

La precisazione dell’azienda riguarda un aspetto importante per chi viaggia sulle linee extraurbane. Le garanzie si applicano infatti alle corse che iniziano all’interno degli intervalli indicati. Atvo avverte che non sarà necessariamente assicurata la salita dei passeggeri alle fermate intermedie se il passaggio del mezzo è previsto al di fuori delle fasce protette.

Per esempio, chi attende un autobus dopo le 9 non può considerare garantito il servizio soltanto perché la corsa è partita prima di quell’ora. I viaggiatori dovranno pertanto controllare non soltanto l’orario di partenza dal capolinea, ma anche quello previsto alla fermata utilizzata.

Perché c’è sciopero venerdì 13 novembre

Alla base dello sciopero milanese ci sono diverse rivendicazioni riguardanti l’organizzazione dei servizi e le condizioni di lavoro dei dipendenti. I sindacati contestano i processi di liberalizzazione, privatizzazione e affidamento tramite gare d’appalto delle attività attualmente gestite dal gruppo Atm. Tra le richieste economiche figura un aumento salariale di 150 euro netti, accompagnato da interventi sulle condizioni lavorative. Le principali rivendicazioni comprendono:

maggiore sicurezza per il personale, anche attraverso misure contro le aggressioni ai conducenti;

miglioramento della pulizia dei mezzi e ripristino del distanziamento a tutela degli operatori di superficie;

trasformazione dei contratti part-time in contratti a tempo pieno;

revisione delle modalità di fruizione delle ferie e della gestione dei turni, soprattutto per il personale anziano o impiegato in più mansioni;

adeguamento del vestiario di servizio e tutela dei dipendenti che utilizzano i permessi parentali.

Funicolare Como-Brunate chiusa dal 9 al 27 novembre

La protesta del 13 novembre è stata associata anche a possibili disagi per la funicolare Como-Brunate, servizio gestito da Atm, per il quale sono normalmente previste fasce di garanzia diverse da quelle della rete milanese. Per venerdì 13 novembre, tuttavia, la questione è superata da una chiusura già programmata.

L’azienda ha infatti comunicato che la funicolare resterà chiusa da lunedì 9 a venerdì 27 novembre 2026 per consentire interventi straordinari legati al progetto di protezione dal rischio di frane. Il collegamento tra Como e Brunate non sarà pertanto operativo il 13 novembre indipendentemente dall’adesione allo sciopero. Non si tratta di una sospensione dovuta alla protesta sindacale.