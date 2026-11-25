Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Italia rischia di bloccarsi venerdì 4 dicembre 2026, giorno in cui è in programma uno sciopero generale che riguarderà l’ambito dei trasporti, dai treni al settore aereo, ma non solo. Sono attesi disagi anche in autostrada. La giornata di mobilitazione interesserà anche il comparto scuola.

Sciopero generale venerdì 4 dicembre 2026: orari

Per la giornata di venerdì 4 dicembre 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dalle sigle CUB/ADL VARESE/SGB/SBM/SGC/SI-COBAS.

Nello stesso giorno è previsto anche uno sciopero generale indetto da USI 1912 che riguarderà tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, con contratti precari e atipici di tutti i comparti, a eccezione del settore dei trasporti.

Per i Vigili del Fuoco la mobilitazione durerà dalle ore 9 alle ore 13. In autostrada lo sciopero inizierà alle ore 22 del 3 dicembre e terminerà alle ore 22 del 4 dicembre.

L’agitazione interesserà anche il comparto aereo, dalla mezzanotte tra 3 e 4 dicembre alle 23,59 del 4. Come segnalato dall’Enac, “durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati”.

Per quanto riguarda le ferrovie, l’inizio è previsto alle ore 21 del 3 e la conclusione 24 ore dopo.

Sciopero trasporti venerdì 4 dicembre 2026: cosa bisogna sapere

Lo sciopero generale, come detto, interesserà il settore ferroviario dalle ore 21 di giovedì 3 dicembre alle 21 di venerdì 4 dicembre. Sono possibili cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione.

Per quanto riguarda Trenitalia la mobilitazione potrà interessare i collegamenti regionali, Intercity e Alta Velocità. Sono previsti servizi minimi in caso di sciopero e treni nazionali garantiti. L’elenco è consultabile a questo link.

Anche Italo potrebbe essere coinvolta dallo sciopero generale del 4 dicembre. L’elenco dei treni garantiti durante questa mobilitazione non è stato ancora reso noto.

Anche per Trenord le indicazioni non sono ancora pubblicate. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia, ma rimarranno in vigore le fasce di garanzia. Nell’eventualità di una cancellazione dei collegamenti aeroportuali potrebbero essere previsti autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Sciopero scuola venerdì 4 dicembre 2026

Lo sciopero di venerdì 4 dicembre 2026 interesserà anche la scuola (comparto istruzione e ricerca) e, nello specifico, tutto il personale docente, educativo e Ata, a tempo determinato e indeterminato.

L’ambito della scuola sarà interessato, poi, da una nuova agitazione prevista il 18 dicembre 2026.