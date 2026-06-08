Sciopero treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore: orari, motivazioni e fasce di garanzia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In arrivo un nuovo sciopero dei trasporti ferroviari. Giovedì 11 e venerdì 12 giugno ci saranno disagi per pendolari e viaggiatori per via di un’agitazione nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e delle imprese degli appalti ferroviari. All’orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni. Al centro della protesta lo scontro tra sindacati e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle gare relative ai servizi ferroviari Intercity.

Sciopero dei treni 11 e 12 giugno

Lo sciopero nazionale dei treni durerà 23 ore: l’inizio è previsto alle 3 di notte di giovedì 11 e si concluderà alle 2 di venerdì 12 giugno.

All’interno di questa finestra c’è anche una seconda protesta di otto ore, dalle 9 alle 17 di giovedì, che interesserà specificamente il personale delle ditte appaltatrici e dei servizi correlati.

ANSA

Le motivazioni della protesta

La mobilitazione è stata indetta dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti dopo il duro scontro con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle future modalità di affidamento dei servizi ferroviari Intercity.

Le sigle sindacali contestano la scelta del Mit di frammentare l’affidamento delle gare in tre lotti distinti anziché un lotto unico nazionale, per preservare l’integrità del servizio.

Le fasce di garanzia

Come previsto dalla normativa, saranno istituite le consuete fasce di garanzia per tutelare la mobilità di lavoratori e studenti negli orari di maggior picco.

Due le fasce orarie garantite per i treni locali di Trenitalia, Tper e Trenord, al mattino e alla sera: dalle 6 alle 9 e poi tra le 18 e le 21.

Il discorso cambia per i treni a media e lunga percorrenza come Frecce e Intercity: non ci sono orari tutelati, ma c’è comunque un certo numero di treni garantiti.

La lista dei treni a lunga percorrenza garantiti è disponibile sui siti di Trenitalia e di Italo.

Per i viaggiatori è consigliabile verificare eventuali modifiche, cancellazioni o ritardi su siti, app e social delle rispettive aziende.

Per monitorare l’andamento della circolazione in tempo reale sono disponibili inoltre i canali di infomobilità e il numero verde gratuito assistito dagli operatori, oltre al personale presente nelle biglietterie delle stazioni.

Come chiedere rimborso o cambio del biglietto

Chi intende rinunciare al viaggio a causa dello sciopero può chiedere il rimborso integrale del biglietto.

Le tempistiche per presentare la richiesta variano in base alla tipologia del biglietto acquistato: per i treni a lunga percorrenza si può chiedere il rimborso fino all’orario di partenza programmato del convoglio.

Per quanto riguarda i treni regionali, il limite massimo per la richiesta scade alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, i consumatori hanno il diritto di riprogrammare il viaggio a condizioni simili, non appena si verifichi la disponibilità di posti sui primi treni utili successivi al blocco.