Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025, stop di 24 ore per Trenitalia e Trenord: quali sono quelli garantiti

Un nuovo sciopero dei treni promette di fermare l’Italia per 24 ore tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre 2025, con possibili disagi per chi viaggerà. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato autonomo intercategoriale Si-Cobas e riguarderà il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. La protesta è motivata dalla situazione nella Striscia di Gaza, con lo sciopero che esprime sostegno alla “resistenza palestinese” e chiede la fine del “genocidio”. Sono previsti treni garantiti.

Orario dello sciopero dei treni

L’astensione dal lavoro inizierà alle ore 21:00 di giovedì 2 ottobre e terminerà alle 20:59 di venerdì 3 ottobre.

Durante questo arco di tempo, tutti i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, a seconda della partecipazione del personale ferroviario.

ANSA

È importante ricordare che le modifiche al servizio possono verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.

Treni a media e lunga percorrenza garantiti

Per i treni a media e lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, InterCity, InterCity Notte, EuroCity ed EuroNight) esiste una lista dei viaggi garantiti, consultabile sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie.

Di seguito una lista, che potrebbe però subire variazioni:

14 MILANO CENTRALE 09:10 ZURIGO HB 12:27

23 ZUERICH HB 19:33 MILANO CENTRALE 22.50

32 VENEZIA SANTA LUCIA 15:18 ZURIGO HB 21.27

33 ZUERICH HB 08:33 VENEZIA SANTA LUCIA 14:42

41 GINEVRA 05:20 VENEZIA SANTA LUCIA 12:42

46 VENEZIA SANTA LUCIA 16:18 GINEVRA 0:05

60MILANO CENTRALE 07:10 BASILEA SBB 11:35

61 BASEL SBB 05:56 MILANO CENTRALE 10:50

64 MILANO CENTRALE 15:10 BASILEA 19:32

65 BASILEA SBB 11:56 MILANO CENTRALE 16:55

233 VIENNA Hauptbahnhof 19:18 LA SPEZIA CENTRALE 11:13

235 LA SPEZIA CENTRALE 17:10 VIENNA Hauptbahnhof 9:04

294 ROMA TIBURTINA 17:30 VIENNA Hauptbahnhof 9:04

295 VIENNA Hauptbahnhof 19:18 ROMA TIBURTINA 11:05

500 GENOVA BRIGNOLE 06:48 TORINO PORTA NUOVA 08:45

505 VENTIMIGLIA 06:37 ROMA TERMINI 14:33

510 SALERNO 06:39 TORINO PORTA NUOVA 17:40

511 TORINO PORTA NUOVA 10:40 SALERNO 21:24

518 ROMA TERMINI 15:57 VENTIMIGLIA 23:39

519 TORINO PORTA NUOVA 18:05 GENOVA BRIGNOLE 20:12

533 ANCONA 05:50 ROMA TERMINI 9.54

540 ROMA TERMINI 15:10 ANCONA 19:05

552 REGGIO CALABRIA CENTRALE 07:56 ROMA TERMINI 15:34

561 ROMA TERMINI 16:26 REGGIO CALABRIA CENTRALE 23:58

590 SALERNO 08:58 MILANO CENTRALE 19:25

592 ROMA TERMINI 15:30 TRIESTE CENTRALE 23:38

594 TRIESTE CENTRALE 13:27 ROMA TERMINI 22:20

597 MILANO CENTRALE 13:48 SALERNO 00:22

607 MILANO P.GARIBALDI 09:10 LECCE 20:45

614 LECCE 11:54 MILANO CENTRALE 23:40

639 VENTIMIGLIA 19.10 MILANO CENTRALE 22:55

653 VENTIMIGLIA 04:45 MILANO CENTRALE 09:00

658 LIVORNO CENTRALE 05:25 MILANO CENTRALE 10:00

659 MILANO CENTRALE 9:10 VENTIMIGLIA 13:02

679 MILANO CENTRALE 18:05 LIVORNO CENTRALE 22:35

689 MILANO CENTRALE 20:05 VENTIMIGLIA 00:02

724 SIRACUSA 10:25 ROMA TERMINI 21:34

727 ROMA TERMINI 11:26 SIRACUSA 22:38

729 MESSINA CENTRALE 19:50 PALERMO CENTRALE 22:55

730 PALERMO CENTRALE 10:15 MESSINA CENTRALE 13:10

752 LECCE 19.50 MILANO CENTRALE 07:17

754 LECCE 20:25 TORINO PORTA NUOVA 09:25

755 MILANO CENTRALE 21:50 LECCE 09:30

757 TORINO PORTA NUOVA 20:50 LECCE 10:10

794 REGGIO CALABRIA CENTRALE 21:43 TORINO PORTA NUOVA 14:40

795 TORINO PORTA NUOVA 15:20 REGGIO CALABRIA CENTRALE 08:45

796 SALERNO 20:52 TORINO PORTA NUOVA 08:10

799 TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 09:11

1958 PALERMO CENTRALE 20:25 MESSINA CENTRALE 23:40

1959 ROMA TERMINI 23.00 SIRACUSA 11.29

1960 SIRACUSA 21:45 ROMA TERMINI 09:51

1961 MESSINA CENTRALE 8.37 PALERMO C.LE 11.57

1962 SIRACUSA 13:35 MILANO CENTRALE 10:10

1963 MILANO CENTRALE 20:10 SIRACUSA 15:48

1964 PALERMO CENTRALE 12:58 MESSINA CENTRALE 16:20

1965 MESSINA CENTRALE 13:20 PALERMO CENTRALE 16:55

8302 LECCE 6:07 ROMA TERMINI 11:55

8315 ROMA TERMINI 14:58 LECCE 20:40

8418 REGGIO CALABRIA CENTRALE 6:07 VENEZIA SANTA LUCIA 15:34

8419 VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 REGGIO CALABRIA CENTRALE 21:44

8502 ROMA TERMINI 06:45 BOLZANO BOZEN 11:56

8506 NAPOLI CENTRALE 7:30 BOLZANO BOZEN 13:48

8509 SIBARI 06:24 BOLZANO BOZEN 15:48

8519 BOLZANO BOZEN 13:12 SIBARI 22:33

8525 BOLZANO BOZEN 15:12 NAPOLI CENTRALE 21:33

8529 BOLZANO BOZEN 17:10 ROMA TERMINI 22:15

8619 MILANO CENTRALE 13:10 ROMA TERMINI 20:03

8620 ROMA TERMINI 13:57 MILANO CENTRALE 20:40

8803 MILANO CENTRALE 8:05 BARI CENTRALE 15:30

8813 MILANO CENTRALE 14:35 LECCE 22:56

8814 LECCE 05:55 MILANO CENTRALE 14:25

8830 BARI CENTRALE 16:30 MILANO CENTRALE 00:10

9304 NAPOLI CENTRALE 05:23 TORINO PORTA NUOVA 12:20

9308 ROMA TERMINI 9:25 TORINO PORTA NUOVA 14:20

9310 NAPOLI CENTRALE 8:55 TORINO PORTA NUOVA 15:20

9311 TORINO PORTA NUOVA 08:40 NAPOLI CENTRALE 15:03

9320 NAPOLI CENTRALE 13:55 TORINO PORTA NUOVA 20:20

9325 TORINO PORTA NUOVA 15:40 NAPOLI CENTRALE 22:03

9403 VENEZIA SANTA LUCIA 06:26 NAPOLI CENTRALE 11:48

9405 VENEZIA SANTA LUCIA 7:26 NAPOLI CENTRALE 12:48

9406 NAPOLI CENTRALE 06:09 VENEZIA SANTA LUCIA 11:34

9414 SALERNO 07:13 VENEZIA SANTA LUCIA 13:34

9425 VENEZIA S. LUCIA 14:26 NAPOLI CENTRALE 19:48

9426 NAPOLI CENTRALE 14:10 VENEZIA SANTA LUCIA 19:34

9428 NAPOLI CENTRALE 15:09 VENEZIA SANTA LUCIA 20:34

9431 VENEZIA SANTA LUCIA 16:26 NAPOLI CENTRALE 21:48

9432 NAPOLI CENTRALE 17:05 VENEZIA SANTA LUCIA 22:55

9435 VENEZIA SANTA LUCIA 18:26 NAPOLI CENTRALE 23:48

9505 MILANO CENTRALE 05:10 SALERNO 11:27

9508 ROMA TERMINI 06:00 TORINO PORTA NUOVA 11:05

9511 MILANO CENTRALE 6:10 LECCE 15:51

9512 ROMA TERMINI 07:10 MILANO CENTRALE 10:50

9514 TARANTO 06:10 TORINO PORTA NUOVA 16:00

9515 MILANO CENTRALE 07:10 SALERNO 13:02

9516 SALERNO 05:50 TORINO PORTA NUOVA 13:06

9519 TORINO PORTA NUOVA 07:00 SALERNO 14:06

9520 NAPOLI CENTRALE 07:45 MILANO CENTRALE 12:50

9524 SALERNO 7:44 MILANO CENTRALE 13:50

9527 MILANO CENTRALE 10:10 SALERNO 16:06

9532 NAPOLI CENTRALE 10:40 TORINO PORTA NUOVA 17:00

9535 TORINO PORTA NUOVA 11:00 NAPOLI CENTRALE 17:12

9539 MILANO CENTRALE 13:10 NAPOLI CENTRALE 18:53

9540 NAPOLI CENTRALE 12:40 MILANO CENTRALE 17:50

9543 TORINO PORTA NUOVA 13:00 SALERNO 20:05

9544 SALERNO 12:50 MILANO CENTRALE 18:50

9547 MILANO CENTRALE 15:10 TARANTO 23:42

9551 MILANO CENTRALE 16:10 SALERNO 22:05

9552 SALERNO 14:45 TORINO PORTA NUOVA 22:00

9555 MILANO CENTRALE 17:10 BATTIPAGLIA 23:19

9556 NAPOLI CENTRALE 16:40 MILANO CENTRALE 21:50

9559 TORINO PORTA NUOVA 17:00 ROMA TERMINI 21:54

9560 LECCE 12:42 MILANO CENTRALE 22:50

9567 TORINO PORTA NUOVA 19:00 ROMA TERMINI 23:54

9583 TORINO PORTA NUOVA 8:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 18:56

9584 REGGIO CALABRIA CENTRALE 6:40 TORINO PORTA NUOVA 18:00

9587 TORINO PORTA NUOVA 10:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:14

9588 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 10:07 TORINO PORTA NUOVA 21:00

9592 SALERNO 17:53 MILANO CENTRALE 23:50

9607 TORINO PORTA NUOVA 05:50 NAPOLI CENTRALE 11:38

9611 TORINO PORTA NUOVA 06:50 NAPOLI CENTRALE 12:33

9612 BATTIPAGLIA 5:12 TORINO PORTA NUOVA 12:16

9613 MILANO CENTRALE 8:30 NAPOLI CENTRALE 13:10

9623 MILANO CENTRALE 10:58 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 20:24

9626 ROMA TERMINI 10:50 TORINO PORTA NUOVA 15:10

9639 MILANO CENTRALE 14:30 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 23:09

9642 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 9:01 TORINO PORTA NUOVA 19:10

9645 TORINO PORTA NUOVA 14:50 ROMA TERMINI 19:15

9646 NAPOLI CENTRALE 14:30 MILANO CENTRALE 19:00

9649 TORINO PORTA NUOVA 15:50 ROMA TERMINI 20:15

9657 MILANO CENTRALE 18:30 NAPOLI CENTRALE 23:03

9658 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 12:26 MILANO CENTRALE 21:00

9662 NAPOLI CENTRALE 17:25 MILANO CENTRALE 22:00

9702 VENEZIA SANTA LUCIA 6:18 TORINO PORTA NUOVA 9:50

9710 GENOVA BRIGNOLE 06:58 VENEZIA S. LUCIA 11:12

9713 UDINE 6:15 MILANO CENTRALE 10:15

9718 TRIESTE CENTRALE 7:07 MILANO CENTRALE 11:15

9723 MILANO CENTRALE 11:45 VENEZIA S. LUCIA 14:12

9724 VENEZIA S. LUCIA 10:48 MILANO CENTRALE 13:15

9733 MILANO CENTRALE 14:15 VENEZIA S. LUCIA 16:42

9744 VENEZIA S. LUCIA 15:48 GENOVA BRIGNOLE 20:08

9747 MILANO CENTRALE 16:45 VENEZIA S. LUCIA 19:12

9752 VENEZIA SANTA LUCIA 17:48 MILANO CENTRALE 20:15

9755 MILANO CENTRALE 18:45 UDINE 22:37

9759 TORINO PORTA NUOVA 18:40 TRIESTE CENTRALE 23:45

9805 TORINO PORTA NUOVA 9:10 LECCE 18:50

9808 LECCE 12:06 TORINO PORTA NUOVA 21:50

Fasce di garanzia per i treni regionali

Nonostante lo sciopero, sono garantiti i servizi minimi di trasporto previsti dalla Legge 146/1990. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, le fasce orarie garantite nei giorni feriali sono:

6:00 – 9:00;

18:00 – 21:00.

In queste fasce, i treni regionali continueranno a viaggiare normalmente.

Qui, le pagine ufficiali di Trenitalia su cui individuare i treni regionali garantiti:

Rimborso e riprogrammazione dei viaggi

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio hanno diritto al rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

Intercity e Frecce – fino all’orario di partenza del treno prenotato;

Treni regionali – entro le 24:00 del giorno antecedente allo sciopero.

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, secondo la disponibilità dei posti.

Trenord e collegamenti aeroportuali

Trenord segnala che lo sciopero potrebbe avere impatto su servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza. Le fasce garantite rimangono valide, mentre i treni con partenza entro le 21:00 del 2 ottobre e arrivo entro le 22:00 saranno regolarmente operativi.

Per i collegamenti con Milano Malpensa, Trenord prevede bus sostitutivi senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto (Malpensa Express);

Stabio – Malpensa Aeroporto (S50 Malpensa Aeroporto – Stabio).

Italo non coinvolto

Al momento, non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Italo, i cui lavoratori non sembrano coinvolti nello sciopero.

Info utili

Informazioni aggiornate sui treni garantiti e sui cambiamenti di orario sono disponibili sui siti web ufficiali delle compagnie ferroviarie, tramite il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

La mobilitazione del 2-3 ottobre coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, con esclusione dei settori già interessati da precedenti astensioni e delle regioni Valle d’Aosta, Marche e Calabria, come specificato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.