Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Via allo sciopero nazionale nel trasporto ferroviario. Nella stessa giornata della mobilitazione generale contro la legge di Bilancio indetta dalla Cgil per i lavoratori dei settori pubblici e privati, con circa un milione e mezzo di persone sceso in piazza in tutta Italia, si ferma dalle 21 anche il personale del gruppo Fs, Italo e Trenord. L’agitazione della durata di 23 ore potrà causare ritardi e cancellazioni per i viaggi in treno su tutto il territorio nazionale.

Lo sciopero del personale dei treni del 20 novembre

A dichiarare lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore dei treni sono state le sigle Sgb e Cub Trasporti, a partire dalle 21 di venerdì 20 novembre e fino alle 20 di sabato 21.

La protesta riguarderà i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord, in particolare gli organici di macchina e di bordo del gruppo Fs, coinvolgendo tutto il personale delle imprese che lavorano nel trasporto di merci su rotaia.

I treni garantiti

Come comunicato da Ferrovie dello Stato, la mobilitazione avrà ripercussioni sulla regolare circolazione di treni regionali, Intercity e dell’Alta velocità, con probabili disagi per i viaggiatori che potrebbero continuare anche oltre le 23 ore di agitazione.

In ogni caso, per il trasporto dei convogli regionali saranno garantiti i servizi essenziali, come previsto dalla legge in caso di sciopero, nelle fasce orarie con maggiore affluenza di passeggeri: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Ricordando le modalità per chiedere il rimborso del biglietto sul proprio sito, Trenitalia invita “passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione” tramite i canali ufficiali e i profili social.

Per le informazioni sui treni regionali garantiti, le Frecce e gli Intercity garantiti, l’azienda raccomanda ai viaggiatori di consultare le pagine web dedicate.

I treni garantiti di Italo e Trenord

Anche l’operatore Italo ha riportato sul proprio portale la lista dei treni ad Alta velocità garantiti in caso di sciopero.

Sul proprio sito al compagnia Trenord ha ricordato che durante le agitazioni sindacali sono assicurati i collegamenti negli orari 6-9 e 18-21, durante i giorni feriali e il sabato, e le fasce 7-10 e 18-21, per quanto riguarda i giorni festivi.

Oltre all’elenco dei treni garantiti Trenord ha precisato che sono sempre coperti i viaggi degli Eurocity da/per Vienna e Monaco EC83 ed EC82, attrvaerso la tratta Brennero-Bologna nel periodo invernale e fino ad Ancona nel periodo estivo.