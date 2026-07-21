Sciopero treni 23 - 24 luglio 2026 da Trenitalia e Italo a Trenord, quali sono quelli garantiti
La lista delle corse garantite da Trenitalia, Italo e Trenord in occasione dello sciopero dei treni indetto per giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026
L’Italia è attesa da due giorni di sciopero dei treni giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Trenitalia, Italo e Trenord hanno già comunicato la lista delle corse garantite nei due giorni interessati dalla mobilitazione, ma sono attesi disagi per i viaggiatori che dovranno spostarsi in treno. Per la giornata del 21 luglio è stato indetto, invece, uno sciopero degli aerei.
- Orari e info sciopero dei treni 23 e 24 luglio 2026
- I treni garantiti da Trenitalia durante lo sciopero
- I treni garantiti da Italo durante lo sciopero
- I treni garantiti da Trenord durante lo sciopero
Orari e info sciopero dei treni 23 e 24 luglio 2026
Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 20,59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.
Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.
I treni garantiti da Trenitalia durante lo sciopero
Trenitalia ha annunciato possibili cancellazioni o variazioni per i treni dalle ore 21 del 23 alle ore 20,59 del 24 luglio 2026 a causa dello sciopero e ha precisato che l’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.
I treni a media e lunga percorrenza garantiti durante la mobilitazione sono consultabili a questo link.
Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.
I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
- fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.
In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.
I treni garantiti da Italo durante lo sciopero
Anche Italo Treno ha comunicato la lista dei treni garantiti in occasione dello sciopero indetto per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026.
L’elenco è consultabile a questo link.
I treni garantiti da Trenord durante lo sciopero
Lo sciopero dei treni del 23 e 24 luglio 2026 riguarderà anche i servizi regionali, suburbani, aeroportuale e lunga percorrenza di Trenord.
L’azienda ha reso noto che giovedì 23 luglio viaggeranno i treni con partenza prevista da “orario ufficiale” entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22.
Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile a questo link.
Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, Trenord istituirà:
- autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.
- autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).