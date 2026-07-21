Sciopero treni 23 - 24 luglio 2026 da Trenitalia e Italo a Trenord, quali sono quelli garantiti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Italia è attesa da due giorni di sciopero dei treni giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Trenitalia, Italo e Trenord hanno già comunicato la lista delle corse garantite nei due giorni interessati dalla mobilitazione, ma sono attesi disagi per i viaggiatori che dovranno spostarsi in treno. Per la giornata del 21 luglio è stato indetto, invece, uno sciopero degli aerei.

Orari e info sciopero dei treni 23 e 24 luglio 2026

Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 20,59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni garantiti da Trenitalia durante lo sciopero

Trenitalia ha annunciato possibili cancellazioni o variazioni per i treni dalle ore 21 del 23 alle ore 20,59 del 24 luglio 2026 a causa dello sciopero e ha precisato che l’agitazione può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I treni a media e lunga percorrenza garantiti durante la mobilitazione sono consultabili a questo link.

Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

I treni garantiti da Italo durante lo sciopero

Anche Italo Treno ha comunicato la lista dei treni garantiti in occasione dello sciopero indetto per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026.

L’elenco è consultabile a questo link.

I treni garantiti da Trenord durante lo sciopero

Lo sciopero dei treni del 23 e 24 luglio 2026 riguarderà anche i servizi regionali, suburbani, aeroportuale e lunga percorrenza di Trenord.

L’azienda ha reso noto che giovedì 23 luglio viaggeranno i treni con partenza prevista da “orario ufficiale” entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, consultabile a questo link.

Per quanto riguarda il servizio aeroportuale, Trenord istituirà: