Sciopero treni 4 e 5 settembre, allarme Codacons sui rincari dei biglietti aerei: prezzi più che raddoppiati
Sciopero dei treni il 4 e 5 settembre: previsti forti disagi. Il Codacons denuncia: aumento degli aerei con prezzi più che raddoppiati
Disagi in vista per chi viaggia in treno: dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre è previsto uno sciopero nazionale del personale ferroviario. Trenitalia e Trenord annunciano treni garantiti nelle fasce di maggiore affluenza, mentre il Codacons denuncia un’impennata dei prezzi aerei, con biglietti più che raddoppiati.
- Sciopero del 4-5 settembre: orari e fasce garantite
- Il motivo dell’agitazione sindacale
- Allarme rincari biglietti aerei
Sciopero del 4-5 settembre: orari e fasce garantite
Lo sciopero nazionale coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione scatterà dalle ore 21:00 di giovedì 4 settembre fino alle 18:00 di venerdì 5 settembre. Durante lo stop sono possibili cancellazioni e variazioni, anche prima e dopo le date indicate.
I viaggiatori possono informarsi attraverso l’app Trenitalia, il sito di Trenord, il portale Trenitalia Tper o chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21. In caso di rinuncia al viaggio, chi possiede un biglietto Intercity o Frecce può chiedere il rimborso fino all’orario di partenza, mentre per i regionali la richiesta è possibile fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.
Si prevedono forti disagi per lo sciopero dei treni
Restano garantiti i servizi essenziali: per i regionali nelle fasce 6:00-9:00 dei giorni feriali, mentre per le tratte a media e lunga percorrenza l’elenco completo dei treni attivi è consultabile online. I convogli in viaggio al momento dell’avvio dello sciopero arriveranno comunque a destinazione se raggiungibile entro un’ora dall’inizio della protesta.
Il motivo dell’agitazione sindacale
Lo sciopero è stato proclamato da diversi sindacati autonomi che protestano per le condizioni di lavoro e la gestione del servizio ferroviario. Le sigle denunciano la mancanza di tutele adeguate e chiedono maggiore sicurezza e migliori condizioni contrattuali.
L’agitazione segue altre mobilitazioni avvenute nei mesi scorsi, segno di un conflitto ancora aperto tra lavoratori e aziende del trasporto ferroviario.
Allarme rincari biglietti aerei
Il Codacons ha invece lanciato un avvertimento sui prezzi dei voli interni durante lo sciopero. “In occasione dello stop ferroviario i biglietti nazionali registrano tariffe in forte rialzo, al punto che su alcune tratte un volo arriva a costare oltre il doppio rispetto alla settimana prossima”, spiega l’associazione.
Gli esempi forniti sono numerosi:
- Roma-Milano a 92 euro il 5 settembre contro i 56 del 12 settembre (+64,3%);
- Genova-Roma a 260 euro contro 146 euro (+78%);
- Torino-Napoli a 154 euro contro 78 euro (+97,4%);
- Brindisi-Milano a costo più che raddoppiato;
- Venezia-Roma a 172 euro contro 76 euro (+126,3%).
“Il rischio – avverte il Codacons – è che i cittadini di rientro dalle ferie e chi deve spostarsi per lavoro si ritrovino a pagare tariffe aeree in sensibile crescita, effetto diretto dello stop ai treni che sposta la domanda sul trasporto aereo”.