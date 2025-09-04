Sciopero treni 4 e 5 settembre, allarme Codacons sui rincari dei biglietti aerei: prezzi più che raddoppiati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Disagi in vista per chi viaggia in treno: dalle 21:00 del 4 settembre alle 18:00 del 5 settembre è previsto uno sciopero nazionale del personale ferroviario. Trenitalia e Trenord annunciano treni garantiti nelle fasce di maggiore affluenza, mentre il Codacons denuncia un’impennata dei prezzi aerei, con biglietti più che raddoppiati.

Sciopero del 4-5 settembre: orari e fasce garantite

Lo sciopero nazionale coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. L’agitazione scatterà dalle ore 21:00 di giovedì 4 settembre fino alle 18:00 di venerdì 5 settembre. Durante lo stop sono possibili cancellazioni e variazioni, anche prima e dopo le date indicate.

I viaggiatori possono informarsi attraverso l’app Trenitalia, il sito di Trenord, il portale Trenitalia Tper o chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21. In caso di rinuncia al viaggio, chi possiede un biglietto Intercity o Frecce può chiedere il rimborso fino all’orario di partenza, mentre per i regionali la richiesta è possibile fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

ANSA Si prevedono forti disagi per lo sciopero dei treni

Restano garantiti i servizi essenziali: per i regionali nelle fasce 6:00-9:00 dei giorni feriali, mentre per le tratte a media e lunga percorrenza l’elenco completo dei treni attivi è consultabile online. I convogli in viaggio al momento dell’avvio dello sciopero arriveranno comunque a destinazione se raggiungibile entro un’ora dall’inizio della protesta.

Il motivo dell’agitazione sindacale

Lo sciopero è stato proclamato da diversi sindacati autonomi che protestano per le condizioni di lavoro e la gestione del servizio ferroviario. Le sigle denunciano la mancanza di tutele adeguate e chiedono maggiore sicurezza e migliori condizioni contrattuali.

L’agitazione segue altre mobilitazioni avvenute nei mesi scorsi, segno di un conflitto ancora aperto tra lavoratori e aziende del trasporto ferroviario.

Allarme rincari biglietti aerei

Il Codacons ha invece lanciato un avvertimento sui prezzi dei voli interni durante lo sciopero. “In occasione dello stop ferroviario i biglietti nazionali registrano tariffe in forte rialzo, al punto che su alcune tratte un volo arriva a costare oltre il doppio rispetto alla settimana prossima”, spiega l’associazione.

Gli esempi forniti sono numerosi:

Roma-Milano a 92 euro il 5 settembre contro i 56 del 12 settembre (+64,3%);

Genova-Roma a 260 euro contro 146 euro (+78%);

Torino-Napoli a 154 euro contro 78 euro (+97,4%);

Brindisi-Milano a costo più che raddoppiato;

Venezia-Roma a 172 euro contro 76 euro (+126,3%).

“Il rischio – avverte il Codacons – è che i cittadini di rientro dalle ferie e chi deve spostarsi per lavoro si ritrovino a pagare tariffe aeree in sensibile crescita, effetto diretto dello stop ai treni che sposta la domanda sul trasporto aereo”.