Sciopero treni 5 settembre, possibili cancellazioni e l'invito ai passeggeri prima di andare in stazione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dalle 21 del 4 settembre alle 18 del 5 settembre 2025 è in corso lo sciopero nazionale dei treni proclamato da alcune sigle sindacali autonome che interessa il personale del gruppo Fs. Ferrovie dello Stato ha comunicato che “potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale”.

Gli orari dello sciopero

Riguardo allo sciopero dei treni Ferrovie dello Stato specifica che “gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale”.

Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle ore 9 di venerdì 5 settembre.

ANSA

Sciopero dei treni alla Stazione Termini (Foto d’archivio)

Nel resto della giornata, i treni potranno subire ritardi o cancellazioni, a seconda dell’adesione effettiva. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it”. Qui invece l’elenco dei treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale gestito da Trenord, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.) Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

L’invito ai passeggeri a informarsi

Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione.

Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

Come chiedere rimborsi e riprogrammazioni

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Sciopero anche di Italo e Trenord

Anche i dipendenti di Italo incrociano le braccia il 4 e 5 settembre. Sul sito ufficiale si possono avere informazioni sulle corse che l’operatore garantisce nonostante l’agitazione. Il numero telefonico per l’assistenza di Italo è l’892020 attivo dalle ore 06:00 alle 23:00.

Anche il personale di Trenord aderisce allo sciopero. Venerdì 5 settembre viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti (disponibile sul sito) che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9.

Nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.