Sciopero treni 7 e 8 settembre 2026 di Trenitalia, Italo e Trenord: orari dello stop e servizi garantiti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cancellazioni, ritardi e disagi in arrivo per i viaggi in treno in tutta Italia. Il personale di Trenitalia, Italo e Trenord incrocerà le braccia per 24 ore a partire dalla sera di lunedì 7 e fino a martedì 8 settembre, in adesione allo sciopero nazionale proclamato dai sindacati di base e dall’assemblea nazionale dei macchinisti e dei capitreno del Gruppo Fs.

Gli orari dello sciopero del 7 e 8 settembre

Lo stop di 24 ore indetto da Cub trasporti e Sgb, per chiedere il rinnovo del contratto in scadenza a migliori condizioni e il riconoscimento dell’attività usurante, inizierà alle 21.18 di lunedì 7 settembre e sarà in vigore fino alle 21 di martedì 8 settembre per i lavoratori impiegati su tutta la rete ferroviaria nazionale.

All’agitazione sindacale nazionale si unisce lo sciopero del personale di direzione customer operations Csvd in Piemonte con gli stessi orari e la protesta di 8 ore, dalle 9.01 alle 17 di lunedì 7, del personale di Trenitalia in Trentino Alto-Adige, indetta da Osr, Orsa Ferrovie, Fit Cisl, Uilt-Uil e Slm Fast-Confsal.

ANSA

I servizi minimi garantiti

In vista della mobilitazione si attendono in tutta Italia ritardi e cancellazioni, sia per i treni a lunga percorrenza sia per i regionali.

Trenitalia ha comunicato che, come previsto dalla legge in caso di sciopero,per il traporto regionale sono garantiti i servizi minimi nelle fasce orarie con maggiore affluenza di passeggeri: dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Sul sito di Trenitalia, inoltre è possibile consultare gli orari le Frecce e gli Intercity garantiti.

In ogni caso, la società ricorda che per i treni in viaggio ad agitazione sindacale cominciata viene assicurato l’arrivo alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio. Oltre questo termine, i treni possono fermarsi nelle stazioni precedenti.

Il rimborso del biglietto

Insieme all’avviso dei rischi di ritardi, cancellazioni e modifiche ai viaggi, Trenitalia ricorda sul proprio sito le modalità per chiedere il rimborso del biglietto.

Per i treni Intercity e le Frecce, i viaggiatori che decidessero di rinunciare possono fare richiesta a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, mentre per i treni Regionali fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso.

In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare l’itinerario, a condizioni di trasporto simili, secondo la disponibilità dei posti.