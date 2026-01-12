Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo lunedì 12 e martedì 13 gennaio: ci sono due fasce di garanzia
L'elenco dei treni garantiti e le informazioni su come chiedere il rimborso durante lo sciopero dei treni Trenitalia, Trenord e Italo del 12 e 13 gennaio
Altro sciopero dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord. Dopo quello di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, è il sindacato Orsa a rilanciare l’agitazione dalle 3 di notte di lunedì 12 alle 2 di notte di martedì 13 gennaio, ma solo in Lombardia. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Le aziende hanno comunicato quali dovrebbero essere le fasce di garanzie e i treni comunque in movimento, ma diversi passeggeri rischiano di restare a piedi, con disagi pronunciati per quel che riguarda non solo chi deve raggiungere gli aeroporti, ma anche chi deve spostarsi nelle regioni vicine.
Gli orari dello sciopero dei treni del 12 e 13 gennaio
Il sindacato di categoria Orsa proclamato un nuovo sciopero dei treni che interessa i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia.
Lo stop inizia alle ore 3 di lunedì 12 gennaio e finisce alle ore 2 di martedì 13 gennaio.
La lista dei treni di Trenitalia garantiti
Trenitalia ha comunicato gli orari delle fasce di garanzia:
- dalle 6 alle 9 di lunedì 12 gennaio
- dalle 18 alle 21 di lunedì 12 gennaio
I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
- fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali.
In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.
La lista dei treni di Italo garantiti
Di seguito, l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero diffuso da Italo.
|Data
|N° TRENO
|ORIGINE
|DESTINAZIONE
|PARTENZA
|ARRIVO
|NOTE
|12/01/2026
|8907
|UDINE
|NAPOLI CENTRALE
|5:23
|14:43
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9908
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|5:09
|11:35
|12/01/2026
|9968
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|5:30
|10:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9904
|ROMA TERMINI
|TORINO PORTA NUOVA
|5:40
|10:30
|GARANTITO
|12/01/2026
|9907
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|5:40
|9:19
|GARANTITO
|12/01/2026
|8954
|NAPOLI CENTRALE
|BOLZANO
|5:45
|12:23
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8900
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|5:55
|9:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8970
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|5:57
|8:25
|GARANTITO
|12/01/2026
|9970
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|5:57
|10:45
|12/01/2026
|9971
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|6:00
|13:02
|12/01/2026
|9998
|GENOVA BRIGNOLE
|NAPOLI CENTRALE
|6:05
|12:58
|GARANTITO
|12/01/2026
|8904
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|6:07
|11:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9912
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|6:09
|12:40
|GARANTITO
|12/01/2026
|9967
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|6:15
|10:58
|12/01/2026
|9916
|SALERNO
|TORINO PORTA NUOVA
|6:20
|13:30
|12/01/2026
|9917
|TORINO PORTA NUOVA
|BENEVENTO
|6:25
|13:35
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8951
|BRESCIA
|ROMA TERMINI
|6:27
|10:40
|GARANTITO
|12/01/2026
|9966
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|6:30
|9:45
|GARANTITO
|12/01/2026
|8111
|MILANO CENTRALE
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|6:40
|17:12
|GARANTITO
|12/01/2026
|8953
|BOLZANO
|ROMA TERMINI
|6:42
|11:40
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9972
|CASERTA
|MILANO CENTRALE
|6:45
|11:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9969
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|6:45
|10:05
|12/01/2026
|9941
|BRESCIA
|ROMA TERMINI
|6:47
|11:00
|GARANTITO
|12/01/2026
|9928
|BARI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|6:50
|16:40
|12/01/2026
|8924
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|6:55
|10:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8956
|NAPOLI CENTRALE
|BRESCIA
|6:57
|12:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8903
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|7:05
|12:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8134
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|7:07
|18:35
|GARANTITO
|12/01/2026
|8971
|UDINE
|MILANO CENTRALE
|7:16
|11:25
|12/01/2026
|9920
|SALERNO
|TORINO PORTA NUOVA
|7:20
|14:30
|GARANTITO
|12/01/2026
|9903
|ROMA TERMINI
|NAPOLI CENTRALE
|7:20
|8:48
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9919
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|7:30
|13:48
|12/01/2026
|9900
|MILANO CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|7:30
|8:30
|12/01/2026
|9974
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|7:35
|12:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8973
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|7:35
|10:03
|12/01/2026
|8974
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|7:57
|10:25
|GARANTITO
|12/01/2026
|8902
|TRIESTE CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|8:02
|15:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8905
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|8:05
|12:10
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8908
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|8:25
|13:55
|GARANTITO
|12/01/2026
|8910
|SALERNO
|VENEZIA S.LUCIA
|8:26
|14:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9923
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|8:30
|13:20
|GARANTITO
|12/01/2026
|8906
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|8:55
|12:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9924
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|9:15
|15:30
|GARANTITO
|12/01/2026
|9975
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|9:15
|13:53
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9927
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|9:30
|15:48
|12/01/2026
|8977
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|9:35
|12:03
|12/01/2026
|9976
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|10:05
|13:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9977
|MILANO CENTRALE
|SALERNO
|10:15
|15:52
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8978
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|10:57
|13:25
|12/01/2026
|8911
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|11:05
|15:10
|12/01/2026
|9978
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|11:05
|14:15
|12/01/2026
|9979
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|11:15
|14:30
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9932
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|11:15
|16:20
|12/01/2026
|9935
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|11:30
|17:48
|GARANTITO
|12/01/2026
|9982
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|11:30
|16:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8981
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|11:35
|14:03
|12/01/2026
|9931
|MILANO CENTRALE
|SALERNO
|11:40
|17:39
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8914
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|11:55
|15:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8929
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|12:05
|17:28
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9981
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|12:20
|16:53
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9939
|TORINO PORTA NUOVA
|BARI CENTRALE
|12:20
|22:10
|12/01/2026
|8960
|ROMA TERMINI
|BRESCIA
|12:25
|16:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8983
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|12:35
|15:03
|12/01/2026
|8916
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|12:55
|16:55
|12/01/2026
|8158
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|13:02
|23:20
|12/01/2026
|8913
|VENEZIA S.LUCIA
|SALERNO
|13:05
|18:54
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9940
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|13:15
|19:30
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8143
|TORINO PORTA NUOVA
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|13:20
|0:58
|GARANTITO
|12/01/2026
|8918
|NAPOLI CENTRALE
|TRIESTE CENTRALE
|13:25
|20:56
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8959
|BRESCIA
|ROMA TERMINI
|13:29
|17:40
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9950
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|13:35
|19:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8984
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|13:57
|16:25
|12/01/2026
|8915
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|14:05
|19:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9984
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|14:10
|17:15
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9946
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|14:15
|20:30
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9985
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|14:20
|17:30
|GARANTITO
|12/01/2026
|9947
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|14:30
|21:42
|12/01/2026
|8987
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|14:35
|17:03
|GARANTITO
|12/01/2026
|8963
|BOLZANO
|ROMA TERMINI
|14:42
|19:40
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8986
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|14:57
|17:25
|GARANTITO
|12/01/2026
|8919
|VENEZIA S.LUCIA
|SALERNO
|15:05
|21:27
|GARANTITO
|12/01/2026
|9986
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|15:05
|18:15
|12/01/2026
|9948
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|15:15
|20:20
|GARANTITO
|12/01/2026
|9987
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|15:15
|20:00
|12/01/2026
|9958
|BENEVENTO
|TORINO PORTA NUOVA
|15:20
|22:40
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9951
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|15:30
|22:42
|GARANTITO
|12/01/2026
|8920
|NAPOLI CENTRALE
|UDINE
|15:35
|22:17
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8928
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|15:55
|19:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8988
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|15:57
|18:25
|12/01/2026
|8923
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|16:05
|21:52
|12/01/2026
|9992
|NAPOLI CENTRALE
|GENOVA BRIGNOLE
|16:15
|23:23
|GARANTITO
|12/01/2026
|9989
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|16:15
|20:58
|12/01/2026
|9954
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|16:22
|22:20
|GARANTITO
|12/01/2026
|9955
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|16:30
|22:48
|GARANTITO
|12/01/2026
|8922
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|16:30
|21:55
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8925
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|17:05
|22:33
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9990
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|17:05
|20:15
|12/01/2026
|9991
|MILANO CENTRALE
|CASERTA
|17:15
|21:48
|12/01/2026
|9959
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|17:20
|23:48
|GARANTITO
|12/01/2026
|9994
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|17:25
|23:30
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8967
|BRESCIA
|NAPOLI CENTRALE
|17:29
|23:23
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8993
|MILANO CENTRALE
|UDINE
|17:35
|21:40
|GARANTITO
|12/01/2026
|9993
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|17:45
|21:05
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8968
|NAPOLI CENTRALE
|BRESCIA
|17:50
|23:33
|GARANTITO
|12/01/2026
|8992
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|17:57
|20:25
|GARANTITO
|12/01/2026
|8927
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|18:05
|22:10
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9962
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|18:14
|0:20
|GARANTITO
|12/01/2026
|9995
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|18:20
|22:58
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|8966
|ROMA TERMINI
|BOLZANO
|18:25
|23:23
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9944
|ROMA TERMINI
|BRESCIA
|18:30
|22:36
|GARANTITO
|12/01/2026
|9996
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|18:30
|23:15
|GARANTITO
|12/01/2026
|8995
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|18:35
|21:03
|GARANTITO
|12/01/2026
|9997
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|18:45
|22:05
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
|12/01/2026
|9963
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|19:25
|0:24
|GARANTITO
|12/01/2026
|8997
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|19:35
|22:03
|GARANTITO
|12/01/2026
|9961
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|19:40
|23:24
|SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO
Come richiedere il rimborso a Italo in caso di sciopero
Italo prevede la possibilità di ottenere il rimborso in diverse circostanze legate a ritardi o cancellazioni dei suoi treni.
Nello specifico, se un treno è cancellato in partenza o è previsto un ritardo superiore a 60 minuti, si può richiedere il rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per l’intero viaggio, con la possibilità di tornare al punto di partenza con il primo treno Italo disponibile. In caso di viaggio andata e ritorno, il rimborso può riguardare entrambe le tratte o solo quella interessata dal problema. In alternativa, si può proseguire il viaggio verso la destinazione finale, usando servizi sostitutivi o il primo treno utile.
In caso di ritardi in arrivo, è previsto in automatico un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per i ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per i ritardi superiori ai 120 minuti l’indennizzo è pari al 50%. Non sono previsti indennizzi per ritardi provocati dal servizio intermodale Italo+Itabus.
I treni garantiti da Trenord per lo sciopero
Trenord ha comunicato che saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 0re 21, durante le quali viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.
Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.
Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.
Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero
Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:
- soppressione del treno;
- partenza con ritardo di oltre 60 minuti;
- sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);
- ordine dell’Autorità Pubblica;
- mancata disponibilità di vetture di 1° classe;
- mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);
- adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).
Il rimborso è parziale in caso di:
- utilizzo parziale del percorso;
- viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.