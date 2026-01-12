Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo lunedì 12 e martedì 13 gennaio: ci sono due fasce di garanzia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Altro sciopero dei treni di Trenitalia, Italo e Trenord. Dopo quello di venerdì 9 e sabato 10 gennaio, è il sindacato Orsa a rilanciare l’agitazione dalle 3 di notte di lunedì 12 alle 2 di notte di martedì 13 gennaio, ma solo in Lombardia. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Le aziende hanno comunicato quali dovrebbero essere le fasce di garanzie e i treni comunque in movimento, ma diversi passeggeri rischiano di restare a piedi, con disagi pronunciati per quel che riguarda non solo chi deve raggiungere gli aeroporti, ma anche chi deve spostarsi nelle regioni vicine.

Gli orari dello sciopero dei treni del 12 e 13 gennaio

Il sindacato di categoria Orsa proclamato un nuovo sciopero dei treni che interessa i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord in Lombardia.

Lo stop inizia alle ore 3 di lunedì 12 gennaio e finisce alle ore 2 di martedì 13 gennaio.

ANSA

La lista dei treni di Trenitalia garantiti

Trenitalia ha comunicato gli orari delle fasce di garanzia:

dalle 6 alle 9 di lunedì 12 gennaio

dalle 18 alle 21 di lunedì 12 gennaio

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

La lista dei treni di Italo garantiti

Di seguito, l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero diffuso da Italo.

Data N° TRENO ORIGINE DESTINAZIONE PARTENZA ARRIVO NOTE 12/01/2026 8907 UDINE NAPOLI CENTRALE 5:23 14:43 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9908 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 5:09 11:35 12/01/2026 9968 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 5:30 10:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9904 ROMA TERMINI TORINO PORTA NUOVA 5:40 10:30 GARANTITO 12/01/2026 9907 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 5:40 9:19 GARANTITO 12/01/2026 8954 NAPOLI CENTRALE BOLZANO 5:45 12:23 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 5:55 9:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8970 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 5:57 8:25 GARANTITO 12/01/2026 9970 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 5:57 10:45 12/01/2026 9971 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 6:00 13:02 12/01/2026 9998 GENOVA BRIGNOLE NAPOLI CENTRALE 6:05 12:58 GARANTITO 12/01/2026 8904 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 6:07 11:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9912 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 6:09 12:40 GARANTITO 12/01/2026 9967 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 6:15 10:58 12/01/2026 9916 SALERNO TORINO PORTA NUOVA 6:20 13:30 12/01/2026 9917 TORINO PORTA NUOVA BENEVENTO 6:25 13:35 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:27 10:40 GARANTITO 12/01/2026 9966 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 6:30 9:45 GARANTITO 12/01/2026 8111 MILANO CENTRALE REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 6:40 17:12 GARANTITO 12/01/2026 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:40 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9972 CASERTA MILANO CENTRALE 6:45 11:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9969 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 6:45 10:05 12/01/2026 9941 BRESCIA ROMA TERMINI 6:47 11:00 GARANTITO 12/01/2026 9928 BARI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 6:50 16:40 12/01/2026 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 6:55 10:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8956 NAPOLI CENTRALE BRESCIA 6:57 12:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8903 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 7:05 12:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8134 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 7:07 18:35 GARANTITO 12/01/2026 8971 UDINE MILANO CENTRALE 7:16 11:25 12/01/2026 9920 SALERNO TORINO PORTA NUOVA 7:20 14:30 GARANTITO 12/01/2026 9903 ROMA TERMINI NAPOLI CENTRALE 7:20 8:48 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9919 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 7:30 13:48 12/01/2026 9900 MILANO CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 7:30 8:30 12/01/2026 9974 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 7:35 12:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8973 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 7:35 10:03 12/01/2026 8974 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 7:57 10:25 GARANTITO 12/01/2026 8902 TRIESTE CENTRALE NAPOLI CENTRALE 8:02 15:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8905 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 8:05 12:10 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8908 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 8:25 13:55 GARANTITO 12/01/2026 8910 SALERNO VENEZIA S.LUCIA 8:26 14:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9923 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 8:30 13:20 GARANTITO 12/01/2026 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 8:55 12:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9924 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 9:15 15:30 GARANTITO 12/01/2026 9975 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 9:15 13:53 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9927 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 9:30 15:48 12/01/2026 8977 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 9:35 12:03 12/01/2026 9976 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 10:05 13:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9977 MILANO CENTRALE SALERNO 10:15 15:52 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8978 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 10:57 13:25 12/01/2026 8911 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 11:05 15:10 12/01/2026 9978 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 11:05 14:15 12/01/2026 9979 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 11:15 14:30 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9932 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 11:15 16:20 12/01/2026 9935 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 11:30 17:48 GARANTITO 12/01/2026 9982 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 11:30 16:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8981 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 11:35 14:03 12/01/2026 9931 MILANO CENTRALE SALERNO 11:40 17:39 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 11:55 15:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8929 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 12:05 17:28 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9981 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 12:20 16:53 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9939 TORINO PORTA NUOVA BARI CENTRALE 12:20 22:10 12/01/2026 8960 ROMA TERMINI BRESCIA 12:25 16:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8983 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 12:35 15:03 12/01/2026 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 12:55 16:55 12/01/2026 8158 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE MILANO CENTRALE 13:02 23:20 12/01/2026 8913 VENEZIA S.LUCIA SALERNO 13:05 18:54 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9940 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 13:15 19:30 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8143 TORINO PORTA NUOVA REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 13:20 0:58 GARANTITO 12/01/2026 8918 NAPOLI CENTRALE TRIESTE CENTRALE 13:25 20:56 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8959 BRESCIA ROMA TERMINI 13:29 17:40 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9950 SALERNO MILANO CENTRALE 13:35 19:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8984 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 13:57 16:25 12/01/2026 8915 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 14:05 19:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9984 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 14:10 17:15 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9946 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 14:15 20:30 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9985 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 14:20 17:30 GARANTITO 12/01/2026 9947 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 14:30 21:42 12/01/2026 8987 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 14:35 17:03 GARANTITO 12/01/2026 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:40 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8986 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 14:57 17:25 GARANTITO 12/01/2026 8919 VENEZIA S.LUCIA SALERNO 15:05 21:27 GARANTITO 12/01/2026 9986 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 15:05 18:15 12/01/2026 9948 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 15:15 20:20 GARANTITO 12/01/2026 9987 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 15:15 20:00 12/01/2026 9958 BENEVENTO TORINO PORTA NUOVA 15:20 22:40 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9951 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 15:30 22:42 GARANTITO 12/01/2026 8920 NAPOLI CENTRALE UDINE 15:35 22:17 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 15:55 19:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8988 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 15:57 18:25 12/01/2026 8923 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 16:05 21:52 12/01/2026 9992 NAPOLI CENTRALE GENOVA BRIGNOLE 16:15 23:23 GARANTITO 12/01/2026 9989 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 16:15 20:58 12/01/2026 9954 SALERNO MILANO CENTRALE 16:22 22:20 GARANTITO 12/01/2026 9955 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 16:30 22:48 GARANTITO 12/01/2026 8922 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 16:30 21:55 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8925 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 17:05 22:33 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9990 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 17:05 20:15 12/01/2026 9991 MILANO CENTRALE CASERTA 17:15 21:48 12/01/2026 9959 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 17:20 23:48 GARANTITO 12/01/2026 9994 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 17:25 23:30 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8967 BRESCIA NAPOLI CENTRALE 17:29 23:23 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8993 MILANO CENTRALE UDINE 17:35 21:40 GARANTITO 12/01/2026 9993 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 17:45 21:05 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8968 NAPOLI CENTRALE BRESCIA 17:50 23:33 GARANTITO 12/01/2026 8992 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 17:57 20:25 GARANTITO 12/01/2026 8927 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 18:05 22:10 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9962 SALERNO MILANO CENTRALE 18:14 0:20 GARANTITO 12/01/2026 9995 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 18:20 22:58 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36 GARANTITO 12/01/2026 9996 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 18:30 23:15 GARANTITO 12/01/2026 8995 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 18:35 21:03 GARANTITO 12/01/2026 9997 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 18:45 22:05 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO 12/01/2026 9963 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO 12/01/2026 8997 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 19:35 22:03 GARANTITO 12/01/2026 9961 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 19:40 23:24 SERVIZIO NON INTERESSATO DALLO SCIOPERO

Come richiedere il rimborso a Italo in caso di sciopero

Italo prevede la possibilità di ottenere il rimborso in diverse circostanze legate a ritardi o cancellazioni dei suoi treni.

Nello specifico, se un treno è cancellato in partenza o è previsto un ritardo superiore a 60 minuti, si può richiedere il rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per l’intero viaggio, con la possibilità di tornare al punto di partenza con il primo treno Italo disponibile. In caso di viaggio andata e ritorno, il rimborso può riguardare entrambe le tratte o solo quella interessata dal problema. In alternativa, si può proseguire il viaggio verso la destinazione finale, usando servizi sostitutivi o il primo treno utile.

In caso di ritardi in arrivo, è previsto in automatico un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per i ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per i ritardi superiori ai 120 minuti l’indennizzo è pari al 50%. Non sono previsti indennizzi per ritardi provocati dal servizio intermodale Italo+Itabus.

I treni garantiti da Trenord per lo sciopero

Trenord ha comunicato che saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 0re 21, durante le quali viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.

Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.

Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero

Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:

soppressione del treno;

partenza con ritardo di oltre 60 minuti;

sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);

ordine dell’Autorità Pubblica;

mancata disponibilità di vetture di 1° classe;

mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);

adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).

Il rimborso è parziale in caso di:

utilizzo parziale del percorso;

viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.