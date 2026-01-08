Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9 e sabato 10 gennaio: quali sono quelli garantiti
L'elenco dei treni garantiti e le informazioni su come chiedere il rimborso in vista dello sciopero dei treni Trenitalia, Trenord e Italo del 9 e 10 gennaio
Un nuovo sciopero dei treni di Trenitalia, Trenord e Italo si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 gennaio. L’agitazione può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Le aziende hanno comunicato quali dovrebbero essere i treni garantiti.
- Gli orari dello sciopero dei treni del 9 e 10 gennaio
- La lista dei treni di Trenitalia garantiti
- La lista dei treni di Italo garantiti
Gli orari dello sciopero dei treni del 9 e 10 gennaio
I sindacati di categoria Cub Trasporti/Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero dei treni che interessa i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord.
Lo stop prende il via alle ore 21 di sabato 9 gennaio e termona alle ore 21 di domenica 10 gennaio..
La lista dei treni di Trenitalia garantiti
Di seguito, la lista dei treni garantiti durante lo sciopero diffusa da Trenitalia.
|Numero treno
|Categoria
|Provenienza
|Orario di partenza
|Destinazione
|Orario di arrivo
|14
|EC
|MILANO CENTRALE
|09:10
|ZUERICH HB
|13:27
|29
|EC
|ZUERICH HB
|19:33
|MILANO CENTRALE
|22:50
|32
|EC
|LA SPEZIA CENTRALE
|09:10
|ZUERICH HB
|17:27
|33
|EC
|ZUERICH HB
|10:33
|LA SPEZIA CENTRALE
|17:53
|41
|EC
|GINEVRA
|05:27
|VENEZIA SANTA LUCIA
|12:42
|46
|EC
|VENEZIA SANTA LUCIA
|16:18
|GINEVRA
|0:10
|60
|EC
|MILANO CENTRALE
|07:10
|BASILEA SBB
|11:29
|61
|EC
|BASILEA SBB
|06:30
|MILANO CENTRALE
|10:50
|64
|EC
|MILANO CENTRALE
|15:10
|BASILEA SBB
|19:29
|65
|EC
|BASILEA SBB
|12:30
|MILANO CENTRALE
|16:55
|294
|EN
|ROMA TIBURTINA
|18:10
|VIENNA Hauptbahnhof
|9:29
|295
|EN
|VIENNA Hauptbahnhof
|20:07
|ROMA TIBURTINA
|10:05
|500
|iC
|GENOVA BRIGNOLE
|06:48
|TORINO PORTA NUOVA
|08:45
|505
|iC
|VENTIMIGLIA
|06:37
|ROMA TERMINI
|14:33
|510
|iC
|SALERNO
|06:39
|TORINO PORTA NUOVA
|17:40
|511
|iC
|TORINO PORTA NUOVA
|10:40
|SALERNO
|21:24
|518
|iC
|ROMA TERMINI
|15:57
|VENTIMIGLIA
|23:39
|519
|IC
|TORINO PORTA NUOVA
|18:05
|GENOVA BRIGNOLE
|20:12
|533
|IC
|ANCONA
|05:50
|ROMA TERMINI
|09:55
|540
|iC
|ROMA TERMINI
|15:10
|ANCONA
|19:05
|552
|iC
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|07:56
|ROMA TERMINI
|15:34
|561
|IC
|ROMA TERMINI
|16:26
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|23:58
|590
|iC
|SALERNO
|08:58
|MILANO CENTRALE
|19:28
|592
|iC
|ROMA TERMINI
|15:30
|TRIESTE CENTRALE
|23:38
|594
|iC
|TRIESTE CENTRALE
|13:27
|ROMA TERMINI
|22:20
|597
|iC
|MILANO CENTRALE
|13:48
|SALERNO
|00:22
|607
|iC
|MILANO P.GARIBALDI
|09:10
|LECCE
|20:35
|614
|IC
|LECCE
|11:54
|MILANO CENTRALE
|23:43
|639
|iC
|VENTIMIGLIA
|19:10
|MILANO CENTRALE
|22:58
|652
|iC
|LA SPEZIA CENTRALE
|04:56
|MILANO CENTRALE
|08:28
|653
|iC
|VENTIMIGLIA
|04:45
|MILANO CENTRALE
|09:03
|658
|iC
|LIVORNO CENTRALE
|05:25
|MILANO CENTRALE
|10:03
|659
|iC
|MILANO CENTRALE
|9:10
|VENTIMIGLIA
|13:02
|679
|iC
|MILANO CENTRALE
|18:05
|LIVORNO CENTRALE
|22:35
|687
|iC
|MILANO CENTRALE
|21:10
|LA SPEZIA CENTRALE
|00:17
|689
|iC
|MILANO CENTRALE
|20:05
|VENTIMIGLIA
|00:02
|724
|iC
|SIRACUSA
|10:25
|ROMA TERMINI
|21:34
|727
|iC
|ROMA TERMINI
|11:26
|SIRACUSA
|22:38
|729
|IC
|MESSINA CENTRALE
|19:50
|PALERMO CENTRALE
|23:01
|730
|iC
|PALERMO CENTRALE
|10:15
|MESSINA CENTRALE
|13:10
|752
|iCn
|LECCE
|19:50
|MILANO CENTRALE
|07:18
|754
|iCn
|LECCE
|20:25
|TORINO PORTA NUOVA
|09:25
|755
|iCn
|MILANO CENTRALE
|21:50
|LECCE
|09:30
|757
|iCn
|TORINO PORTA NUOVA
|20:50
|LECCE
|10:10
|794
|iCn
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|21:43
|TORINO PORTA NUOVA
|14:40
|795
|iCn
|TORINO PORTA NUOVA
|15:20
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|08:45
|796
|iCn
|SALERNO
|20:52
|TORINO PORTA NUOVA
|08:10
|799
|iCn
|TORINO PORTA NUOVA
|21:55
|SALERNO
|09:11
|1958
|iCn
|PALERMO CENTRALE
|20:25
|MESSINA CENTRALE
|23:40
|1959
|iCn
|ROMA TERMINI
|23.00
|SIRACUSA
|11.29
|1960
|iCn
|SIRACUSA
|21:53
|ROMA TERMINI
|10:30
|1961
|iCn
|MESSINA CENT.
|08:37
|PALERMO C.LE
|11:55
|1962
|iCn
|SIRACUSA
|13:35
|MILANO CENTRALE
|10:10
|1963
|iCn
|MILANO CENTRALE
|20:10
|SIRACUSA
|15:48
|1964
|iCn
|PALERMO CENTRALE
|12:58
|MESSINA CENTRALE
|16:20
|1965
|iCn
|MESSINA CENTRALE
|13:20
|PALERMO CENTRALE
|16:55
|8302
|FA
|LECCE
|6:07
|ROMA TERMINI
|12:05
|8315
|FR
|ROMA TERMINI
|14:58
|LECCE
|20:45
|8418
|FR
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|6:01
|VENEZIA SANTA LUCIA
|15:34
|8419
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|12:26
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|22:03
|8502
|FR
|ROMA TERMINI
|06:45
|BOLZANO BOZEN
|11:56
|8506
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|7:30
|BOLZANO BOZEN
|13:48
|8509
|FR
|SIBARI
|06:24
|BOLZANO BOZEN
|15:48
|8519
|FR
|BOLZANO BOZEN
|13:12
|SIBARI
|22:33
|8525
|FR
|BOLZANO BOZEN
|15:12
|NAPOLI CENTRALE
|21:33
|8529
|FR
|BOLZANO BOZEN
|17:10
|ROMA TERMINI
|22:15
|8619
|FB
|MILANO CENTRALE
|13:10
|ROMA TERMINI
|20:03
|8620
|FB
|ROMA TERMINI
|13:57
|MILANO CENTRALE
|20:40
|8803
|FR
|MILANO CENTRALE
|7:50
|BARI CENTRALE
|15:27
|8813
|FR
|MILANO CENTRALE
|14:35
|LECCE
|22:56
|8814
|FR
|LECCE
|05:55
|MILANO CENTRALE
|14:25
|8830
|FR
|BARI CENTRALE
|16:30
|MILANO CENTRALE
|23:25
|9304
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|05:23
|TORINO PORTA NUOVA
|12:20
|9308
|FR
|ROMA TERMINI
|9:25
|TORINO PORTA NUOVA
|14:20
|9310
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|8:55
|TORINO PORTA NUOVA
|15:20
|9311
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|08:40
|NAPOLI CENTRALE
|15:03
|9320
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|13:55
|TORINO PORTA NUOVA
|20:20
|9325
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|15:40
|NAPOLI CENTRALE
|22:03
|9403
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|06:26
|NAPOLI CENTRALE
|11:48
|9405
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|7:26
|NAPOLI CENTRALE
|12:48
|9406
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|06:09
|VENEZIA SANTA LUCIA
|11:34
|9414
|FR
|SALERNO
|07:13
|VENEZIA SANTA LUCIA
|13:34
|9425
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|14:26
|NAPOLI CENTRALE
|19:48
|9426
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|14:10
|VENEZIA SANTA LUCIA
|19:34
|9428
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|15:09
|VENEZIA SANTA LUCIA
|20:34
|9431
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|16:26
|NAPOLI CENTRALE
|21:48
|9432
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|17:05
|VENEZIA SANTA LUCIA
|22:55
|9435
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|18:26
|NAPOLI CENTRALE
|23:48
|9505
|FR
|MILANO CENTRALE
|05:10
|SALERNO
|11:27
|9508
|FR
|ROMA TERMINI
|06:00
|TORINO PORTA NUOVA
|11:05
|9511
|FR
|MILANO CENTRALE
|6:10
|LECCE
|15:51
|9512
|FR
|ROMA TERMINI
|07:10
|MILANO CENTRALE
|10:50
|9514
|FR
|TARANTO
|06:10
|TORINO PORTA NUOVA
|16:00
|9515
|FR
|MILANO CENTRALE
|07:10
|SALERNO
|13:02
|9516
|FR
|SALERNO
|05:50
|TORINO PORTA NUOVA
|13:00
|9519
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|07:00
|SALERNO
|14:06
|9520
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|07:45
|MILANO CENTRALE
|12:50
|9524
|FR
|SALERNO
|7:44
|MILANO CENTRALE
|13:50
|9527
|FR
|MILANO CENTRALE
|10:10
|SALERNO
|16:06
|9532
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|10:40
|TORINO PORTA NUOVA
|17:00
|9535
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|11:00
|NAPOLI CENTRALE
|17:18
|9539
|FR
|MILANO CENTRALE
|13:10
|NAPOLI CENTRALE
|18:53
|9540
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|12:40
|MILANO CENTRALE
|17:50
|9543
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|13:00
|SALERNO
|20:05
|9544
|FR
|SALERNO
|12:50
|MILANO CENTRALE
|18:50
|9547
|FR
|MILANO CENTRALE
|15:10
|TARANTO
|23:42
|9551
|FR
|MILANO CENTRALE
|16:10
|SALERNO
|22:05
|9552
|FR
|SALERNO
|14:45
|TORINO PORTA NUOVA
|22:00
|9555
|FR
|MILANO CENTRALE
|17:10
|BATTIPAGLIA
|23:29
|9556
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|16:40
|MILANO CENTRALE
|21:50
|9559
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|17:00
|ROMA TERMINI
|21:54
|9560
|FR
|LECCE
|12:42
|MILANO CENTRALE
|22:50
|9567
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|19:00
|ROMA TERMINI
|23:54
|9583
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|8:00
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|18:57
|9584
|FR
|REGGIO CALABRIA CENTRALE
|6:33
|TORINO PORTA NUOVA
|18:00
|9587
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|10:00
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|21:30
|9588
|FR
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|10:07
|TORINO PORTA NUOVA
|21:00
|9592
|FR
|SALERNO
|17:53
|MILANO CENTRALE
|23:50
|9607
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|05:50
|NAPOLI CENTRALE
|11:38
|9611
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|06:50
|NAPOLI CENTRALE
|12:33
|9612
|FR
|BATTIPAGLIA
|5:05
|TORINO PORTA NUOVA
|12:16
|9613
|FR
|MILANO CENTRALE
|8:30
|NAPOLI CENTRALE
|13:10
|9623
|FR
|MILANO CENTRALE
|10:58
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|20:26
|9626
|FR
|ROMA TERMINI
|10:50
|TORINO PORTA NUOVA
|15:10
|9639
|FR
|MILANO CENTRALE
|14:30
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|23:13
|9642
|FR
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|8:55
|TORINO PORTA NUOVA
|19:10
|9645
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|14:50
|ROMA TERMINI
|19:15
|9646
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|14:30
|MILANO CENTRALE
|19:00
|9649
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|15:50
|ROMA TERMINI
|20:15
|9657
|FR
|MILANO CENTRALE
|18:30
|NAPOLI CENTRALE
|23:03
|9658
|FR
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|12:09
|MILANO CENTRALE
|21:00
|9662
|FR
|NAPOLI CENTRALE
|17:25
|MILANO CENTRALE
|22:00
|9702
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|6:18
|TORINO PORTA NUOVA
|9:50
|9710
|FR
|GENOVA BRIGNOLE
|06:58
|VENEZIA SANTA LUCIA
|11:12
|9713
|FR
|UDINE
|6:15
|MILANO CENTRALE
|10:15
|9718
|FR
|TRIESTE CENTRALE
|7:07
|MILANO CENTRALE
|11:15
|9723
|FR
|MILANO CENTRALE
|11:45
|VENEZIA SANTA LUCIA
|14:12
|9724
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|10:48
|MILANO CENTRALE
|13:15
|9733
|FR
|MILANO CENTRALE
|14:15
|VENEZIA SANTA LUCIA
|16:42
|9744
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|15:48
|GENOVA BRIGNOLE
|20:03
|9747
|FR
|MILANO CENTRALE
|16:45
|VENEZIA SANTA LUCIA
|19:12
|9752
|FR
|VENEZIA SANTA LUCIA
|17:48
|MILANO CENTRALE
|20:15
|9755
|FR
|MILANO CENTRALE
|18:45
|UDINE
|22:37
|9759
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|18:40
|TRIESTE CENTRALE
|23:45
|9805
|FR
|TORINO PORTA NUOVA
|9:10
|LECCE
|18:50
|9808
|FR
|LECCE
|12:06
|TORINO PORTA NUOVA
|21:50
Le modalità di rimborso comunicate da Trenitalia
I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
- fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
- fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali.
In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.
La lista dei treni di Italo garantiti
Di seguito, l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero diffuso da Italo.
|Data
|N° TRENO
|ORIGINE
|DESTINAZIONE
|PARTENZA
|ARRIVO
|NOTE
|09/01/2026
|9939
|TORINO PORTA NUOVA
|BARI CENTRALE
|12:20
|22:10
|09/01/2026
|8158
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|13:02
|23:20
|GARANTITO
|09/01/2026
|8143
|TORINO PORTA NUOVA
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|13:20
|0:58
|GARANTITO
|09/01/2026
|9947
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|14:30
|21:42
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|8919
|VENEZIA S.LUCIA
|SALERNO
|15:05
|21:27
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9958
|BENEVENTO
|TORINO PORTA NUOVA
|15:20
|22:40
|GARANTITO
|09/01/2026
|8920
|NAPOLI CENTRALE
|UDINE
|15:30
|22:17
|GARANTITO
|09/01/2026
|9951
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|15:30
|22:42
|09/01/2026
|8923
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|16:05
|21:47
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9992
|NAPOLI CENTRALE
|GENOVA BRIGNOLE
|16:15
|23:23
|GARANTITO
|09/01/2026
|9954
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|16:22
|22:20
|09/01/2026
|8922
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|16:30
|21:55
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9955
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|16:30
|22:48
|GARANTITO
|09/01/2026
|8925
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|17:05
|22:33
|GARANTITO
|09/01/2026
|9991
|MILANO CENTRALE
|CASERTA
|17:15
|21:48
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9959
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|17:20
|23:48
|GARANTITO
|09/01/2026
|9994
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|17:25
|23:30
|GARANTITO
|09/01/2026
|8967
|BRESCIA
|NAPOLI CENTRALE
|17:29
|23:23
|GARANTITO
|09/01/2026
|8993
|MILANO CENTRALE
|UDINE
|17:35
|21:40
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9993
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|17:45
|21:05
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|8968
|NAPOLI CENTRALE
|BRESCIA
|17:50
|23:33
|GARANTITO
|09/01/2026
|8927
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|18:05
|22:10
|09/01/2026
|9962
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|18:14
|0:20
|GARANTITO
|09/01/2026
|9995
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|18:20
|22:58
|GARANTITO
|09/01/2026
|8966
|ROMA TERMINI
|BOLZANO
|18:25
|23:23
|GARANTITO
|09/01/2026
|9996
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|18:30
|23:15
|GARANTITO
|09/01/2026
|9944
|ROMA TERMINI
|BRESCIA
|18:30
|22:36
|09/01/2026
|8995
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|18:35
|21:03
|FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
|09/01/2026
|9997
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|18:45
|22:05
|09/01/2026
|9963
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|19:25
|0:24
|GARANTITO
|09/01/2026
|8997
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|19:35
|22:03
|09/01/2026
|9961
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|19:40
|23:24
|GARANTITO
|10/01/2026
|9908
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|5:09
|11:35
|GARANTITO
|10/01/2026
|9968
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|5:30
|10:15
|GARANTITO
|10/01/2026
|9904
|ROMA TERMINI
|TORINO PORTA NUOVA
|5:40
|10:30
|GARANTITO
|10/01/2026
|9907
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|5:40
|9:19
|10/01/2026
|8954
|NAPOLI CENTRALE
|BOLZANO
|5:45
|12:23
|10/01/2026
|8900
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|5:55
|9:55
|10/01/2026
|8970
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|5:57
|8:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|9970
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|5:57
|10:45
|10/01/2026
|9971
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|6:00
|13:02
|GARANTITO
|10/01/2026
|9998
|GENOVA BRIGNOLE
|NAPOLI CENTRALE
|6:05
|12:58
|GARANTITO
|10/01/2026
|8904
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|6:07
|11:55
|10/01/2026
|9912
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|6:09
|12:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|9967
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|6:15
|10:58
|10/01/2026
|9916
|SALERNO
|TORINO PORTA NUOVA
|6:20
|13:30
|10/01/2026
|8951
|BRESCIA
|ROMA TERMINI
|6:22
|10:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|9917
|TORINO PORTA NUOVA
|BENEVENTO
|6:25
|13:35
|GARANTITO
|10/01/2026
|9966
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|6:30
|9:45
|10/01/2026
|8111
|MILANO CENTRALE
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|6:40
|17:12
|GARANTITO
|10/01/2026
|8953
|BOLZANO
|ROMA TERMINI
|6:42
|11:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|9969
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|6:45
|10:05
|10/01/2026
|9972
|CASERTA
|MILANO CENTRALE
|6:45
|11:15
|10/01/2026
|9941
|BRESCIA
|ROMA TERMINI
|6:47
|11:00
|GARANTITO
|10/01/2026
|9928
|BARI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|6:50
|16:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|8924
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|6:55
|10:55
|GARANTITO
|10/01/2026
|8956
|NAPOLI CENTRALE
|VERONA PORTA NUOVA
|6:57
|11:38
|GARANTITO
|10/01/2026
|8903
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|7:05
|12:33
|GARANTITO
|10/01/2026
|8134
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|7:07
|18:35
|GARANTITO
|10/01/2026
|8971
|UDINE
|MILANO CENTRALE
|7:11
|12:55
|GARANTITO
|10/01/2026
|9920
|SALERNO
|TORINO PORTA NUOVA
|7:20
|14:30
|GARANTITO
|10/01/2026
|9903
|ROMA TERMINI
|NAPOLI CENTRALE
|7:20
|8:48
|10/01/2026
|8907
|UDINE
|NAPOLI CENTRALE
|7:23
|14:48
|GARANTITO
|10/01/2026
|9919
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|7:30
|13:48
|GARANTITO
|10/01/2026
|9900
|MILANO CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|7:30
|8:30
|10/01/2026
|9974
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|7:35
|12:15
|GARANTITO
|10/01/2026
|8973
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|7:35
|10:42
|10/01/2026
|8974
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|7:57
|10:54
|GARANTITO
|10/01/2026
|8902
|TRIESTE CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|8:02
|15:33
|GARANTITO
|10/01/2026
|8905
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|8:05
|12:10
|GARANTITO
|10/01/2026
|8908
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|8:25
|13:55
|10/01/2026
|8910
|SALERNO
|VENEZIA S.LUCIA
|8:26
|14:55
|10/01/2026
|9923
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|8:30
|13:20
|GARANTITO
|10/01/2026
|8906
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|8:55
|12:55
|GARANTITO
|10/01/2026
|8977
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|9:00
|13:03
|10/01/2026
|9975
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|9:15
|13:53
|GARANTITO
|10/01/2026
|9924
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|9:15
|15:30
|10/01/2026
|9927
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|9:30
|15:48
|10/01/2026
|9976
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|10:05
|13:15
|10/01/2026
|9977
|MILANO CENTRALE
|SALERNO
|10:15
|15:52
|10/01/2026
|8978
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|10:57
|14:54
|10/01/2026
|8911
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|11:05
|15:10
|10/01/2026
|9978
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|11:05
|14:15
|10/01/2026
|9932
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|11:15
|17:30
|10/01/2026
|9979
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|11:15
|14:30
|10/01/2026
|9935
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|11:30
|17:48
|GARANTITO
|10/01/2026
|9982
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|11:30
|16:15
|10/01/2026
|9931
|MILANO CENTRALE
|SALERNO
|11:40
|17:39
|GARANTITO
|10/01/2026
|8981
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|11:45
|15:42
|10/01/2026
|8914
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|11:55
|15:55
|10/01/2026
|8929
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|12:05
|17:28
|GARANTITO
|10/01/2026
|9980
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|12:10
|15:15
|10/01/2026
|9939
|TORINO PORTA NUOVA
|BARI CENTRALE
|12:20
|22:10
|GARANTITO
|10/01/2026
|9981
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|12:20
|16:53
|10/01/2026
|8960
|ROMA TERMINI
|VERONA PORTA NUOVA
|12:25
|15:38
|10/01/2026
|8916
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|12:55
|16:55
|10/01/2026
|8158
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|13:02
|23:20
|GARANTITO
|10/01/2026
|8913
|VENEZIA S.LUCIA
|SALERNO
|13:05
|18:54
|10/01/2026
|9940
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|13:15
|19:30
|GARANTITO
|10/01/2026
|8143
|TORINO PORTA NUOVA
|REGGIO DI CALABRIA CENTRALE
|13:20
|0:29
|GARANTITO
|10/01/2026
|9983
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|13:20
|16:30
|10/01/2026
|8918
|NAPOLI CENTRALE
|TRIESTE CENTRALE
|13:25
|20:56
|GARANTITO
|10/01/2026
|9950
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|13:35
|19:15
|GARANTITO
|10/01/2026
|8915
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|14:05
|19:33
|GARANTITO
|10/01/2026
|8987
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|14:05
|17:17
|10/01/2026
|9984
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|14:10
|17:15
|10/01/2026
|9946
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|14:15
|20:30
|GARANTITO
|10/01/2026
|9985
|MILANO CENTRALE
|ROMA TERMINI
|14:20
|17:30
|10/01/2026
|8959
|VERONA PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|14:22
|17:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|9947
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|14:30
|21:42
|10/01/2026
|8963
|BOLZANO
|ROMA TERMINI
|14:42
|19:40
|10/01/2026
|8986
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|14:57
|17:45
|10/01/2026
|8919
|VENEZIA S.LUCIA
|SALERNO
|15:05
|21:27
|10/01/2026
|9986
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|15:05
|18:15
|10/01/2026
|9948
|NAPOLI CENTRALE
|MILANO CENTRALE
|15:15
|20:20
|GARANTITO
|10/01/2026
|9987
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|15:15
|20:00
|10/01/2026
|9958
|BENEVENTO
|TORINO PORTA NUOVA
|15:20
|22:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|8920
|NAPOLI CENTRALE
|UDINE
|15:30
|22:17
|GARANTITO
|10/01/2026
|9951
|TORINO PORTA NUOVA
|SALERNO
|15:30
|22:42
|GARANTITO
|10/01/2026
|8928
|ROMA TERMINI
|VENEZIA S.LUCIA
|15:55
|19:55
|GARANTITO
|10/01/2026
|8988
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|15:57
|18:45
|10/01/2026
|8923
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|16:05
|21:47
|10/01/2026
|9989
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|16:15
|20:58
|10/01/2026
|9992
|NAPOLI CENTRALE
|GENOVA BRIGNOLE
|16:15
|23:23
|10/01/2026
|9954
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|16:22
|22:20
|10/01/2026
|8922
|NAPOLI CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|16:30
|21:55
|GARANTITO
|10/01/2026
|9955
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|16:30
|22:48
|10/01/2026
|8925
|VENEZIA S.LUCIA
|NAPOLI CENTRALE
|17:05
|22:33
|10/01/2026
|9990
|ROMA TERMINI
|MILANO CENTRALE
|17:05
|20:15
|10/01/2026
|9991
|MILANO CENTRALE
|CASERTA
|17:15
|21:48
|GARANTITO
|10/01/2026
|9959
|TORINO PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|17:20
|23:48
|GARANTITO
|10/01/2026
|9994
|NAPOLI CENTRALE
|TORINO PORTA NUOVA
|17:25
|23:30
|GARANTITO
|10/01/2026
|8968
|NAPOLI CENTRALE
|BRESCIA
|17:50
|23:40
|GARANTITO
|10/01/2026
|8927
|VENEZIA S.LUCIA
|ROMA TERMINI
|18:05
|22:10
|10/01/2026
|9962
|SALERNO
|MILANO CENTRALE
|18:14
|0:20
|GARANTITO
|10/01/2026
|9995
|MILANO CENTRALE
|NAPOLI CENTRALE
|18:20
|22:58
|10/01/2026
|8967
|VERONA PORTA NUOVA
|NAPOLI CENTRALE
|18:22
|23:23
|10/01/2026
|8966
|ROMA TERMINI
|BOLZANO
|18:25
|23:23
|GARANTITO
|10/01/2026
|9961
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|18:30
|23:24
|10/01/2026
|8993
|MILANO CENTRALE
|UDINE
|18:45
|23:41
|GARANTITO
|10/01/2026
|8992
|VENEZIA S.LUCIA
|MILANO CENTRALE
|18:48
|22:30
|10/01/2026
|8997
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|19:15
|22:38
|GARANTITO
|10/01/2026
|9963
|TORINO PORTA NUOVA
|ROMA TERMINI
|19:25
|0:24
|GARANTITO
|10/01/2026
|8995
|MILANO CENTRALE
|VENEZIA S.LUCIA
|20:00
|0:03
|GARANTITO
Come richiedere il rimborso a Italo in caso di sciopero
Italo prevede la possibilità di ottenere il rimborso in diverse circostanze legate a ritardi o cancellazioni dei suoi treni.
Nello specifico, se un treno è cancellato in partenza o è previsto un ritardo superiore a 60 minuti, si può richiedere il rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per l’intero viaggio, con la possibilità di tornare al punto di partenza con il primo treno Italo disponibile. In caso di viaggio andata e ritorno, il rimborso può riguardare entrambe le tratte o solo quella interessata dal problema. In alternativa, si può proseguire il viaggio verso la destinazione finale, usando servizi sostitutivi o il primo treno utile.
In caso di ritardi in arrivo, è previsto in automatico un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per i ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per i ritardi superiori ai 120 minuti l’indennizzo è pari al 50%. Non sono previsti indennizzi per ritardi provocati dal servizio intermodale Italo+Itabus.
I treni garantiti da Trenord per lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025
Trenord ha comunicato che saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 0re 21, durante le quali viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.
Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero
Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:
- soppressione del treno;
- partenza con ritardo di oltre 60 minuti;
- sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);
- ordine dell’Autorità Pubblica;
- mancata disponibilità di vetture di 1° classe;
- mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);
- adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).
Il rimborso è parziale in caso di:
- utilizzo parziale del percorso;
- viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.