NOTIZIE
Temi Caldi:

Sciopero treni di Trenitalia, Trenord e Italo venerdì 9 e sabato 10 gennaio: quali sono quelli garantiti

L'elenco dei treni garantiti e le informazioni su come chiedere il rimborso in vista dello sciopero dei treni Trenitalia, Trenord e Italo del 9 e 10 gennaio

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un nuovo sciopero dei treni di Trenitalia, Trenord e Italo si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 gennaio. L’agitazione può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Le aziende hanno comunicato quali dovrebbero essere i treni garantiti.

Gli orari dello sciopero dei treni del 9 e 10 gennaio

I sindacati di categoria Cub Trasporti/Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero dei treni che interessa i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord.

Lo stop prende il via alle ore 21 di sabato 9 gennaio e termona alle ore 21 di domenica 10 gennaio..

tabellone treni stazioneANSA
Tabellone in stazioni, con arrivi e partenze

La lista dei treni di Trenitalia garantiti

Di seguito, la lista dei treni garantiti durante lo sciopero diffusa da Trenitalia.

Numero treno Categoria Provenienza Orario di partenza Destinazione Orario di arrivo
14 EC MILANO CENTRALE 09:10 ZUERICH HB 13:27
29 EC ZUERICH HB 19:33 MILANO CENTRALE 22:50
32 EC LA SPEZIA CENTRALE 09:10 ZUERICH HB 17:27
33 EC ZUERICH HB 10:33 LA SPEZIA CENTRALE 17:53
41 EC GINEVRA 05:27 VENEZIA SANTA LUCIA 12:42
46 EC VENEZIA SANTA LUCIA 16:18 GINEVRA 0:10
60 EC MILANO CENTRALE 07:10 BASILEA SBB 11:29
61 EC BASILEA SBB 06:30 MILANO CENTRALE 10:50
64 EC MILANO CENTRALE 15:10 BASILEA SBB 19:29
65 EC BASILEA SBB 12:30 MILANO CENTRALE 16:55
294 EN ROMA TIBURTINA 18:10 VIENNA Hauptbahnhof 9:29
295 EN VIENNA Hauptbahnhof 20:07 ROMA TIBURTINA 10:05
500 iC GENOVA BRIGNOLE 06:48 TORINO PORTA NUOVA 08:45
505 iC VENTIMIGLIA 06:37 ROMA TERMINI 14:33
510 iC SALERNO 06:39 TORINO PORTA NUOVA 17:40
511 iC TORINO PORTA NUOVA 10:40 SALERNO 21:24
518 iC ROMA TERMINI 15:57 VENTIMIGLIA 23:39
519 IC TORINO PORTA NUOVA 18:05 GENOVA BRIGNOLE 20:12
533 IC ANCONA 05:50 ROMA TERMINI 09:55
540 iC ROMA TERMINI 15:10 ANCONA 19:05
552 iC REGGIO CALABRIA CENTRALE 07:56 ROMA TERMINI 15:34
561 IC ROMA TERMINI 16:26 REGGIO CALABRIA CENTRALE 23:58
590 iC SALERNO 08:58 MILANO CENTRALE 19:28
592 iC ROMA TERMINI 15:30 TRIESTE CENTRALE 23:38
594 iC TRIESTE CENTRALE 13:27 ROMA TERMINI 22:20
597 iC MILANO CENTRALE 13:48 SALERNO 00:22
607 iC MILANO P.GARIBALDI 09:10 LECCE 20:35
614 IC LECCE 11:54 MILANO CENTRALE 23:43
639 iC VENTIMIGLIA 19:10 MILANO CENTRALE 22:58
652 iC LA SPEZIA CENTRALE 04:56 MILANO CENTRALE 08:28
653 iC VENTIMIGLIA 04:45 MILANO CENTRALE 09:03
658 iC LIVORNO CENTRALE 05:25 MILANO CENTRALE 10:03
659 iC MILANO CENTRALE 9:10 VENTIMIGLIA 13:02
679 iC MILANO CENTRALE 18:05 LIVORNO CENTRALE 22:35
687 iC MILANO CENTRALE 21:10 LA SPEZIA CENTRALE 00:17
689 iC MILANO CENTRALE 20:05 VENTIMIGLIA 00:02
724 iC SIRACUSA 10:25 ROMA TERMINI 21:34
727 iC ROMA TERMINI 11:26 SIRACUSA 22:38
729 IC MESSINA CENTRALE 19:50 PALERMO CENTRALE 23:01
730 iC PALERMO CENTRALE 10:15 MESSINA CENTRALE 13:10
752 iCn LECCE 19:50 MILANO CENTRALE 07:18
754 iCn LECCE 20:25 TORINO PORTA NUOVA 09:25
755 iCn MILANO CENTRALE 21:50 LECCE 09:30
757 iCn TORINO PORTA NUOVA 20:50 LECCE 10:10
794 iCn REGGIO CALABRIA CENTRALE 21:43 TORINO PORTA NUOVA 14:40
795 iCn TORINO PORTA NUOVA 15:20 REGGIO CALABRIA CENTRALE 08:45
796 iCn SALERNO 20:52 TORINO PORTA NUOVA 08:10
799 iCn TORINO PORTA NUOVA 21:55 SALERNO 09:11
1958 iCn PALERMO CENTRALE 20:25 MESSINA CENTRALE 23:40
1959 iCn ROMA TERMINI 23.00 SIRACUSA 11.29
1960 iCn SIRACUSA 21:53 ROMA TERMINI 10:30
1961 iCn MESSINA CENT. 08:37 PALERMO C.LE 11:55
1962 iCn SIRACUSA 13:35 MILANO CENTRALE 10:10
1963 iCn MILANO CENTRALE 20:10 SIRACUSA 15:48
1964 iCn PALERMO CENTRALE 12:58 MESSINA CENTRALE 16:20
1965 iCn MESSINA CENTRALE 13:20 PALERMO CENTRALE 16:55
8302 FA LECCE 6:07 ROMA TERMINI 12:05
8315 FR ROMA TERMINI 14:58 LECCE 20:45
8418 FR REGGIO CALABRIA CENTRALE 6:01 VENEZIA SANTA LUCIA 15:34
8419 FR VENEZIA SANTA LUCIA 12:26 REGGIO CALABRIA CENTRALE 22:03
8502 FR ROMA TERMINI 06:45 BOLZANO BOZEN 11:56
8506 FR NAPOLI CENTRALE 7:30 BOLZANO BOZEN 13:48
8509 FR SIBARI 06:24 BOLZANO BOZEN 15:48
8519 FR BOLZANO BOZEN 13:12 SIBARI 22:33
8525 FR BOLZANO BOZEN 15:12 NAPOLI CENTRALE 21:33
8529 FR BOLZANO BOZEN 17:10 ROMA TERMINI 22:15
8619 FB MILANO CENTRALE 13:10 ROMA TERMINI 20:03
8620 FB ROMA TERMINI 13:57 MILANO CENTRALE 20:40
8803 FR MILANO CENTRALE 7:50 BARI CENTRALE 15:27
8813 FR MILANO CENTRALE 14:35 LECCE 22:56
8814 FR LECCE 05:55 MILANO CENTRALE 14:25
8830 FR BARI CENTRALE 16:30 MILANO CENTRALE 23:25
9304 FR NAPOLI CENTRALE 05:23 TORINO PORTA NUOVA 12:20
9308 FR ROMA TERMINI 9:25 TORINO PORTA NUOVA 14:20
9310 FR NAPOLI CENTRALE 8:55 TORINO PORTA NUOVA 15:20
9311 FR TORINO PORTA NUOVA 08:40 NAPOLI CENTRALE 15:03
9320 FR NAPOLI CENTRALE 13:55 TORINO PORTA NUOVA 20:20
9325 FR TORINO PORTA NUOVA 15:40 NAPOLI CENTRALE 22:03
9403 FR VENEZIA SANTA LUCIA 06:26 NAPOLI CENTRALE 11:48
9405 FR VENEZIA SANTA LUCIA 7:26 NAPOLI CENTRALE 12:48
9406 FR NAPOLI CENTRALE 06:09 VENEZIA SANTA LUCIA 11:34
9414 FR SALERNO 07:13 VENEZIA SANTA LUCIA 13:34
9425 FR VENEZIA SANTA LUCIA 14:26 NAPOLI CENTRALE 19:48
9426 FR NAPOLI CENTRALE 14:10 VENEZIA SANTA LUCIA 19:34
9428 FR NAPOLI CENTRALE 15:09 VENEZIA SANTA LUCIA 20:34
9431 FR VENEZIA SANTA LUCIA 16:26 NAPOLI CENTRALE 21:48
9432 FR NAPOLI CENTRALE 17:05 VENEZIA SANTA LUCIA 22:55
9435 FR VENEZIA SANTA LUCIA 18:26 NAPOLI CENTRALE 23:48
9505 FR MILANO CENTRALE 05:10 SALERNO 11:27
9508 FR ROMA TERMINI 06:00 TORINO PORTA NUOVA 11:05
9511 FR MILANO CENTRALE 6:10 LECCE 15:51
9512 FR ROMA TERMINI 07:10 MILANO CENTRALE 10:50
9514 FR TARANTO 06:10 TORINO PORTA NUOVA 16:00
9515 FR MILANO CENTRALE 07:10 SALERNO 13:02
9516 FR SALERNO 05:50 TORINO PORTA NUOVA 13:00
9519 FR TORINO PORTA NUOVA 07:00 SALERNO 14:06
9520 FR NAPOLI CENTRALE 07:45 MILANO CENTRALE 12:50
9524 FR SALERNO 7:44 MILANO CENTRALE 13:50
9527 FR MILANO CENTRALE 10:10 SALERNO 16:06
9532 FR NAPOLI CENTRALE 10:40 TORINO PORTA NUOVA 17:00
9535 FR TORINO PORTA NUOVA 11:00 NAPOLI CENTRALE 17:18
9539 FR MILANO CENTRALE 13:10 NAPOLI CENTRALE 18:53
9540 FR NAPOLI CENTRALE 12:40 MILANO CENTRALE 17:50
9543 FR TORINO PORTA NUOVA 13:00 SALERNO 20:05
9544 FR SALERNO 12:50 MILANO CENTRALE 18:50
9547 FR MILANO CENTRALE 15:10 TARANTO 23:42
9551 FR MILANO CENTRALE 16:10 SALERNO 22:05
9552 FR SALERNO 14:45 TORINO PORTA NUOVA 22:00
9555 FR MILANO CENTRALE 17:10 BATTIPAGLIA 23:29
9556 FR NAPOLI CENTRALE 16:40 MILANO CENTRALE 21:50
9559 FR TORINO PORTA NUOVA 17:00 ROMA TERMINI 21:54
9560 FR LECCE 12:42 MILANO CENTRALE 22:50
9567 FR TORINO PORTA NUOVA 19:00 ROMA TERMINI 23:54
9583 FR TORINO PORTA NUOVA 8:00 REGGIO CALABRIA CENTRALE 18:57
9584 FR REGGIO CALABRIA CENTRALE 6:33 TORINO PORTA NUOVA 18:00
9587 FR TORINO PORTA NUOVA 10:00 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 21:30
9588 FR REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 10:07 TORINO PORTA NUOVA 21:00
9592 FR SALERNO 17:53 MILANO CENTRALE 23:50
9607 FR TORINO PORTA NUOVA 05:50 NAPOLI CENTRALE 11:38
9611 FR TORINO PORTA NUOVA 06:50 NAPOLI CENTRALE 12:33
9612 FR BATTIPAGLIA 5:05 TORINO PORTA NUOVA 12:16
9613 FR MILANO CENTRALE 8:30 NAPOLI CENTRALE 13:10
9623 FR MILANO CENTRALE 10:58 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 20:26
9626 FR ROMA TERMINI 10:50 TORINO PORTA NUOVA 15:10
9639 FR MILANO CENTRALE 14:30 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 23:13
9642 FR REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 8:55 TORINO PORTA NUOVA 19:10
9645 FR TORINO PORTA NUOVA 14:50 ROMA TERMINI 19:15
9646 FR NAPOLI CENTRALE 14:30 MILANO CENTRALE 19:00
9649 FR TORINO PORTA NUOVA 15:50 ROMA TERMINI 20:15
9657 FR MILANO CENTRALE 18:30 NAPOLI CENTRALE 23:03
9658 FR REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 12:09 MILANO CENTRALE 21:00
9662 FR NAPOLI CENTRALE 17:25 MILANO CENTRALE 22:00
9702 FR VENEZIA SANTA LUCIA 6:18 TORINO PORTA NUOVA 9:50
9710 FR GENOVA BRIGNOLE 06:58 VENEZIA SANTA LUCIA 11:12
9713 FR UDINE 6:15 MILANO CENTRALE 10:15
9718 FR TRIESTE CENTRALE 7:07 MILANO CENTRALE 11:15
9723 FR MILANO CENTRALE 11:45 VENEZIA SANTA LUCIA 14:12
9724 FR VENEZIA SANTA LUCIA 10:48 MILANO CENTRALE 13:15
9733 FR MILANO CENTRALE 14:15 VENEZIA SANTA LUCIA 16:42
9744 FR VENEZIA SANTA LUCIA 15:48 GENOVA BRIGNOLE 20:03
9747 FR MILANO CENTRALE 16:45 VENEZIA SANTA LUCIA 19:12
9752 FR VENEZIA SANTA LUCIA 17:48 MILANO CENTRALE 20:15
9755 FR MILANO CENTRALE 18:45 UDINE 22:37
9759 FR TORINO PORTA NUOVA 18:40 TRIESTE CENTRALE 23:45
9805 FR TORINO PORTA NUOVA 9:10 LECCE 18:50
9808 FR LECCE 12:06 TORINO PORTA NUOVA 21:50

Le modalità di rimborso comunicate da Trenitalia

I passeggeri che desiderano rinunciare al viaggio hanno la possibilità di chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

  • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
  • fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero per i treni Regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

La lista dei treni di Italo garantiti

Di seguito, l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero diffuso da Italo.

Data N° TRENO ORIGINE DESTINAZIONE PARTENZA ARRIVO NOTE
09/01/2026 9939 TORINO PORTA NUOVA BARI CENTRALE 12:20 22:10
09/01/2026 8158 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE MILANO CENTRALE 13:02 23:20 GARANTITO
09/01/2026 8143 TORINO PORTA NUOVA REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 13:20 0:58 GARANTITO
09/01/2026 9947 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 14:30 21:42 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 8919 VENEZIA S.LUCIA SALERNO 15:05 21:27 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9958 BENEVENTO TORINO PORTA NUOVA 15:20 22:40 GARANTITO
09/01/2026 8920 NAPOLI CENTRALE UDINE 15:30 22:17 GARANTITO
09/01/2026 9951 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 15:30 22:42
09/01/2026 8923 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 16:05 21:47 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9992 NAPOLI CENTRALE GENOVA BRIGNOLE 16:15 23:23 GARANTITO
09/01/2026 9954 SALERNO MILANO CENTRALE 16:22 22:20
09/01/2026 8922 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 16:30 21:55 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9955 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 16:30 22:48 GARANTITO
09/01/2026 8925 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 17:05 22:33 GARANTITO
09/01/2026 9991 MILANO CENTRALE CASERTA 17:15 21:48 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9959 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 17:20 23:48 GARANTITO
09/01/2026 9994 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 17:25 23:30 GARANTITO
09/01/2026 8967 BRESCIA NAPOLI CENTRALE 17:29 23:23 GARANTITO
09/01/2026 8993 MILANO CENTRALE UDINE 17:35 21:40 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9993 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 17:45 21:05 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 8968 NAPOLI CENTRALE BRESCIA 17:50 23:33 GARANTITO
09/01/2026 8927 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 18:05 22:10
09/01/2026 9962 SALERNO MILANO CENTRALE 18:14 0:20 GARANTITO
09/01/2026 9995 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 18:20 22:58 GARANTITO
09/01/2026 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
09/01/2026 9996 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 18:30 23:15 GARANTITO
09/01/2026 9944 ROMA TERMINI BRESCIA 18:30 22:36
09/01/2026 8995 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 18:35 21:03 FUORI FASCIA SCIOPERO – Arrivo entro 1h dall’inizio dello sciopero
09/01/2026 9997 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 18:45 22:05
09/01/2026 9963 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO
09/01/2026 8997 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 19:35 22:03
09/01/2026 9961 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 19:40 23:24 GARANTITO
10/01/2026 9908 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 5:09 11:35 GARANTITO
10/01/2026 9968 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 5:30 10:15 GARANTITO
10/01/2026 9904 ROMA TERMINI TORINO PORTA NUOVA 5:40 10:30 GARANTITO
10/01/2026 9907 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 5:40 9:19
10/01/2026 8954 NAPOLI CENTRALE BOLZANO 5:45 12:23
10/01/2026 8900 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 5:55 9:55
10/01/2026 8970 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 5:57 8:40 GARANTITO
10/01/2026 9970 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 5:57 10:45
10/01/2026 9971 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 6:00 13:02 GARANTITO
10/01/2026 9998 GENOVA BRIGNOLE NAPOLI CENTRALE 6:05 12:58 GARANTITO
10/01/2026 8904 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 6:07 11:55
10/01/2026 9912 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 6:09 12:40 GARANTITO
10/01/2026 9967 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 6:15 10:58
10/01/2026 9916 SALERNO TORINO PORTA NUOVA 6:20 13:30
10/01/2026 8951 BRESCIA ROMA TERMINI 6:22 10:40 GARANTITO
10/01/2026 9917 TORINO PORTA NUOVA BENEVENTO 6:25 13:35 GARANTITO
10/01/2026 9966 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 6:30 9:45
10/01/2026 8111 MILANO CENTRALE REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 6:40 17:12 GARANTITO
10/01/2026 8953 BOLZANO ROMA TERMINI 6:42 11:40 GARANTITO
10/01/2026 9969 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 6:45 10:05
10/01/2026 9972 CASERTA MILANO CENTRALE 6:45 11:15
10/01/2026 9941 BRESCIA ROMA TERMINI 6:47 11:00 GARANTITO
10/01/2026 9928 BARI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 6:50 16:40 GARANTITO
10/01/2026 8924 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 6:55 10:55 GARANTITO
10/01/2026 8956 NAPOLI CENTRALE VERONA PORTA NUOVA 6:57 11:38 GARANTITO
10/01/2026 8903 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 7:05 12:33 GARANTITO
10/01/2026 8134 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 7:07 18:35 GARANTITO
10/01/2026 8971 UDINE MILANO CENTRALE 7:11 12:55 GARANTITO
10/01/2026 9920 SALERNO TORINO PORTA NUOVA 7:20 14:30 GARANTITO
10/01/2026 9903 ROMA TERMINI NAPOLI CENTRALE 7:20 8:48
10/01/2026 8907 UDINE NAPOLI CENTRALE 7:23 14:48 GARANTITO
10/01/2026 9919 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 7:30 13:48 GARANTITO
10/01/2026 9900 MILANO CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 7:30 8:30
10/01/2026 9974 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 7:35 12:15 GARANTITO
10/01/2026 8973 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 7:35 10:42
10/01/2026 8974 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 7:57 10:54 GARANTITO
10/01/2026 8902 TRIESTE CENTRALE NAPOLI CENTRALE 8:02 15:33 GARANTITO
10/01/2026 8905 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 8:05 12:10 GARANTITO
10/01/2026 8908 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 8:25 13:55
10/01/2026 8910 SALERNO VENEZIA S.LUCIA 8:26 14:55
10/01/2026 9923 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 8:30 13:20 GARANTITO
10/01/2026 8906 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 8:55 12:55 GARANTITO
10/01/2026 8977 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 9:00 13:03
10/01/2026 9975 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 9:15 13:53 GARANTITO
10/01/2026 9924 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 9:15 15:30
10/01/2026 9927 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 9:30 15:48
10/01/2026 9976 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 10:05 13:15
10/01/2026 9977 MILANO CENTRALE SALERNO 10:15 15:52
10/01/2026 8978 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 10:57 14:54
10/01/2026 8911 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 11:05 15:10
10/01/2026 9978 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 11:05 14:15
10/01/2026 9932 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 11:15 17:30
10/01/2026 9979 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 11:15 14:30
10/01/2026 9935 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 11:30 17:48 GARANTITO
10/01/2026 9982 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 11:30 16:15
10/01/2026 9931 MILANO CENTRALE SALERNO 11:40 17:39 GARANTITO
10/01/2026 8981 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 11:45 15:42
10/01/2026 8914 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 11:55 15:55
10/01/2026 8929 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 12:05 17:28 GARANTITO
10/01/2026 9980 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 12:10 15:15
10/01/2026 9939 TORINO PORTA NUOVA BARI CENTRALE 12:20 22:10 GARANTITO
10/01/2026 9981 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 12:20 16:53
10/01/2026 8960 ROMA TERMINI VERONA PORTA NUOVA 12:25 15:38
10/01/2026 8916 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 12:55 16:55
10/01/2026 8158 REGGIO DI CALABRIA CENTRALE MILANO CENTRALE 13:02 23:20 GARANTITO
10/01/2026 8913 VENEZIA S.LUCIA SALERNO 13:05 18:54
10/01/2026 9940 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 13:15 19:30 GARANTITO
10/01/2026 8143 TORINO PORTA NUOVA REGGIO DI CALABRIA CENTRALE 13:20 0:29 GARANTITO
10/01/2026 9983 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 13:20 16:30
10/01/2026 8918 NAPOLI CENTRALE TRIESTE CENTRALE 13:25 20:56 GARANTITO
10/01/2026 9950 SALERNO MILANO CENTRALE 13:35 19:15 GARANTITO
10/01/2026 8915 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 14:05 19:33 GARANTITO
10/01/2026 8987 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 14:05 17:17
10/01/2026 9984 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 14:10 17:15
10/01/2026 9946 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 14:15 20:30 GARANTITO
10/01/2026 9985 MILANO CENTRALE ROMA TERMINI 14:20 17:30
10/01/2026 8959 VERONA PORTA NUOVA ROMA TERMINI 14:22 17:40 GARANTITO
10/01/2026 9947 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 14:30 21:42
10/01/2026 8963 BOLZANO ROMA TERMINI 14:42 19:40
10/01/2026 8986 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 14:57 17:45
10/01/2026 8919 VENEZIA S.LUCIA SALERNO 15:05 21:27
10/01/2026 9986 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 15:05 18:15
10/01/2026 9948 NAPOLI CENTRALE MILANO CENTRALE 15:15 20:20 GARANTITO
10/01/2026 9987 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 15:15 20:00
10/01/2026 9958 BENEVENTO TORINO PORTA NUOVA 15:20 22:40 GARANTITO
10/01/2026 8920 NAPOLI CENTRALE UDINE 15:30 22:17 GARANTITO
10/01/2026 9951 TORINO PORTA NUOVA SALERNO 15:30 22:42 GARANTITO
10/01/2026 8928 ROMA TERMINI VENEZIA S.LUCIA 15:55 19:55 GARANTITO
10/01/2026 8988 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 15:57 18:45
10/01/2026 8923 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 16:05 21:47
10/01/2026 9989 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 16:15 20:58
10/01/2026 9992 NAPOLI CENTRALE GENOVA BRIGNOLE 16:15 23:23
10/01/2026 9954 SALERNO MILANO CENTRALE 16:22 22:20
10/01/2026 8922 NAPOLI CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 16:30 21:55 GARANTITO
10/01/2026 9955 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 16:30 22:48
10/01/2026 8925 VENEZIA S.LUCIA NAPOLI CENTRALE 17:05 22:33
10/01/2026 9990 ROMA TERMINI MILANO CENTRALE 17:05 20:15
10/01/2026 9991 MILANO CENTRALE CASERTA 17:15 21:48 GARANTITO
10/01/2026 9959 TORINO PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 17:20 23:48 GARANTITO
10/01/2026 9994 NAPOLI CENTRALE TORINO PORTA NUOVA 17:25 23:30 GARANTITO
10/01/2026 8968 NAPOLI CENTRALE BRESCIA 17:50 23:40 GARANTITO
10/01/2026 8927 VENEZIA S.LUCIA ROMA TERMINI 18:05 22:10
10/01/2026 9962 SALERNO MILANO CENTRALE 18:14 0:20 GARANTITO
10/01/2026 9995 MILANO CENTRALE NAPOLI CENTRALE 18:20 22:58
10/01/2026 8967 VERONA PORTA NUOVA NAPOLI CENTRALE 18:22 23:23
10/01/2026 8966 ROMA TERMINI BOLZANO 18:25 23:23 GARANTITO
10/01/2026 9961 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 18:30 23:24
10/01/2026 8993 MILANO CENTRALE UDINE 18:45 23:41 GARANTITO
10/01/2026 8992 VENEZIA S.LUCIA MILANO CENTRALE 18:48 22:30
10/01/2026 8997 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 19:15 22:38 GARANTITO
10/01/2026 9963 TORINO PORTA NUOVA ROMA TERMINI 19:25 0:24 GARANTITO
10/01/2026 8995 MILANO CENTRALE VENEZIA S.LUCIA 20:00 0:03 GARANTITO

Come richiedere il rimborso a Italo in caso di sciopero

Italo prevede la possibilità di ottenere il rimborso in diverse circostanze legate a ritardi o cancellazioni dei suoi treni.

Nello specifico, se un treno è cancellato in partenza o è previsto un ritardo superiore a 60 minuti, si può richiedere il rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per l’intero viaggio, con la possibilità di tornare al punto di partenza con il primo treno Italo disponibile. In caso di viaggio andata e ritorno, il rimborso può riguardare entrambe le tratte o solo quella interessata dal problema. In alternativa, si può proseguire il viaggio verso la destinazione finale, usando servizi sostitutivi o il primo treno utile.

In caso di ritardi in arrivo, è previsto in automatico un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per i ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per i ritardi superiori ai 120 minuti l’indennizzo è pari al 50%. Non sono previsti indennizzi per ritardi provocati dal servizio intermodale Italo+Itabus.

I treni garantiti da Trenord per lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025

Trenord ha comunicato che saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 0re 21, durante le quali viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.

Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero

Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:

  • soppressione del treno;
  • partenza con ritardo di oltre 60 minuti;
  • sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);
  • ordine dell’Autorità Pubblica;
  • mancata disponibilità di vetture di 1° classe;
  • mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);
  • adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).

Il rimborso è parziale in caso di:

  • utilizzo parziale del percorso;
  • viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.

sciopero-treni-trenitalia-trenord-italo-9-10-gennaio Virgilio Notizie

Leggi anche

Trenord

Ultime Notizie

WeWALK

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo