Sciopero treni lunedì 9 novembre 2026, Italo pubblica la lista di quelli garantiti: sono 41 su 120

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Il personale di Italo ha proclamato uno sciopero per la giornata di lunedì 9 novembre 2026. La mobilitazione dei lavoratori è dovuta, comunicano i sindacati, al “mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da 22 mesi”. La serrata è prevista dalle ore 2:00 di notte alle ore 23:59 del lunedì. Restano tuttavia garantiti 41 treni su 120.

Chi e perché aderisce allo sciopero di lunedì 9

Lo sciopero, già dichiarato dal ministero delle Infrastrutture dei trasporti, riguarderà tutti i dipendenti di Italo Ntv, coinvolgendo le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti, i cui lavoratori aderenti si fermeranno dalle ore 9:01 alle 16:59.

A ciò si aggiunge la protesta proclamata dalla Uilt-Uil che coinvolge il personale operativo degli equipaggi della società, allo stop per l’intera giornata di lunedì 9 novembre. Le sigle sindacali confermano tuttavia “la piena volontà di garantire le prestazioni indispensabili”.

ANSA

Il motivo dell’agitazione è “il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto da 22 mesi”. Lo comunica la nota ufficiale firmata dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa ferrovie.

I treni garantiti da Italo

Non tutta la circolazione sarà interrotta. Italo ha comunicato che 41 treni su 120 continueranno a circolare durante la mobilitazione. La lista completa dei treni garantiti è consultabile cliccando a questo link.

Per qualsiasi dubbio e per ottenere tutte le informazioni necessarie, i viaggiatori possono contattare il numero gratuito 060708, disponibile tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00.

Tutte le mobilitazioni di novembre 2026

Quella del personale di Italo Ntv non sarà l’unica mobilitazione nel settore dei trasporti del mese di novembre. Nella stessa giornata di lunedì 9 è previsto a Genova uno sciopero di 4 ore, dalle ore 11:30 alle 15:30, da parte dei lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico locale Amt.

Dalle ore 21:00 di venerdì 20 novembre alle ore 20:00 di sabato 21 incrocerà le braccia il personale ferroviario e quello addetto al trasporto merci su rotaia. Nel trasporto pubblico locale l’astensione dei lavoratori riguaderà l’intero turno di servizio nella giornata del 21 novembre, pur nel rispetto delle fasce di garanzia.