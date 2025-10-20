Sciopero treni martedì 21 ottobre di 24 ore in tutta Italia, l'elenco dei "garantiti" da Trenitalia e Trenord

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È stato chiamato un nuovo sciopero dei treni per il 21 ottobre. Tutto il personale di manutenzione della penisola e delle isole si ferma. Si prevedono disagi nelle 24 ore dello sciopero, da mezzanotte alle 23:59. Trenitalia e Trenord hanno comunicato l’elenco dei treni garantiti. Per tutti gli altri viaggiatori bloccati dallo sciopero sarà possibile chiedere il rimborso per i biglietti acquistati online. Sono già stati previsti rimborsi anche per i viaggi interrotti a metà tratta.

Sciopero treni martedì 21 ottobre

Martedì 21 ottobre è stato indetto un nuovo sciopero dei treni. Sarà una giornata di disagi che inizierà dalla mezzanotte del 21 ottobre e si concluderà alle 23:59.

Lo stop di 24 ore è stato chiamato dalle sigle COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. Coinvolge infatti tutto il personale di manutenzione e corretto funzionamento dei binari, segnali e stazioni. Non coinvolge invece macchinisti, capotreno o personale di bordo.

Sciopero dei treni: tutto si ferma

Dietro allo sciopero ci sono le condizioni di lavoro del settore, che hanno già portato ad alcune azioni. Per esempio, i lavoratori si sono astenuti dal lavoro straordinario dal 29 settembre fino al 28 ottobre.

Elenco treni garantiti: Trenitalia e Trenord

Come per ogni giornata di sciopero, oltre ai disagi, il trasporto pubblico garantisce fasce orarie in cui i treni continueranno a viaggiare. Anche se gli addetti interverranno in caso di guasto improvviso a un’infrastruttura che possa mettere a rischio la sicurezza dell’esercizio ferroviario, tutti gli altri si fermeranno e così anche alcune tratte non saranno percorribili.

Da qui le indicazioni di Trenitalia e Trenord sui viaggi garantiti e quelli invece che non si muoveranno. Attraverso i siti ufficiali è possibile verificare quali treni, con orario di partenza e di arrivo, subiranno interruzioni, cancellazioni o ritardi.

Per verificare le indicazioni di Trenitalia è possibile fare riferimento alla tabella pubblicata, che tiene conto di tutti gli scioperi annunciati dal 15 giugno al 13 dicembre 2025. Discorso simile per Trenord, che ha pubblicato una lista delle fasce garantite, con tanto di dichiarazioni di bus sostitutivi per la giornata specifica dello sciopero.

Come richiedere il rimborso

Trenitalia e Trenord hanno già comunicato la procedura per richiedere il rimborso del biglietto o per riprogrammare il proprio viaggio. Per esempio, per i treni Freccia e Intercity il rimborso sarà disponibile fino all’orario di partenza, mentre per i treni regionali la richiesta dovrà essere presentata entro 24 ore dall’inizio dello sciopero.

In alternativa, è possibile utilizzare il primo treno disponibile senza costi aggiuntivi e in base alla disponibilità dei posti. Nel caso invece di Trenord, i rimborsi comprendono anche le corse interrotte a metà tratta.

Per molti dei rimborsi è possibile fare la richiesta direttamente sul sito o sull’app di riferimento, ma nei casi più complessi si possono raggiungere le stazioni, poiché lo sciopero coinvolge soltanto i settori di manutenzione e non l’assistenza clienti.