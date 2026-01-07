Sciopero treni per l'omicidio di Ambrosio, stop da Trenitalia a Italo: rischio ritardi e cancellazioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sciopero di 8 ore oggi, mercoledì 7 gennaio, per il personale del trasporto ferroviario dell’Emilia-Romagna. Lo stop è stato proclamato dai sindacati a seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate lunedì 5 gennaio a Bologna. L’uomo sospettato dell’omicidio, Marin Jelenic, è stato fermato martedì sera nel Bresciano. Lo sciopero va dalle 9 alle 17 e vale per i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord: sono possibili ritardi e cancellazioni di treni.

Sciopero dei treni per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio

Possibili disagi alla circolazione dei treni in Emilia-Romagna oggi, mercoledì 7 gennaio, per via dello sciopero di otto ore, dalle 9 alle 17, del personale ferroviario di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo e Trenord.

La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af in seguito all’omicidio a Bologna del capotreno Alessandro Ambrosio.

Facebook Alessandro Ambrosio Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna

Un delitto che ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza degli operatori in servizio sui treni e nelle stazioni.

Oltre allo sciopero, i sindacati hanno annunciato un presidio in Prefettura cui parteciperà anche il presidente della Regione Michele De Pascale.

Rischi ritardi e cancellazioni in Emilia-Romagna

Lo sciopero di otto ore va dalle 9 alle 17 e potrebbe portare a ritardi e cancellazioni di treni di Trenitalia e Italo, in particolare i regionali in Emilia-Romagna.

Trenitalia fa sapere che l’agitazione “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Dato che lo sciopero si svolge al di fuori delle fasce di garanzia, non sono previsti treni regionali garantiti. Per quanto riguarda l’Alta Velocità, la circolazione risulta regolare.

Per i viaggiatori è consigliabile informarsi prima di andare in stazione consultando app, siti e canali social di Trenitalia e Italo.

Cgil contro il ministro Salvini

In una nota le Cgil di Bologna e dell’Emilia-Romagna rivendicano “le ripetute segnalazioni degli scali ferroviari come aree da attenzionare in termini di sicurezza e incolumità di lavoratori e passeggeri”.

E attaccano il ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Anziché pensare a manomettere la Costituzione e a finanziare con paccate di miliardi opere di dubbia fattibilità come il ponte sullo stretto, questo Governo e il ministro Salvini mettano subito risorse e mezzi per rendere più sicure le aree delle stazioni”.

Nelle scorse ore il ministro ha affermato di voler “portare a 1.500 le donne e gli uomini in divisa di Fs Security per vigilare su treni e stazioni”.

“La situazione è diventata ormai insostenibile”, scrivono Uil e Uiltrasporti.

“Non intendiamo stare a guardare il rimpallo di responsabilità e la querelle politica tra governo nazionale e governo cittadino. La politica tutta deve unirsi sul tema della sicurezza, sensibilizzando tutta la cittadinanza e promuovendo iniziative comuni che vedano la partecipazione di tutta la collettività”.