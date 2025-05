Sciopero treni sabato 17 maggio, a rischio viaggi di Trenitalia, Trenord e Italo: orari e fasce di garanzia

Possibili ritardi e cancellazioni per i treni in viaggio il 17 maggio in tutta Italia. Nella giornata di sabato è in programma uno sciopero di 23 ore indetto dai rappresentanti sindacali del personale di Trenitalia, Trenord e Italo. La protesta coinvolgerà il comparto ferroviario a livello nazionale e anche i lavoratori del trasporto pubblico su binari, eccetto diverse aziende locali.

Lo sciopero di sabato 17 maggio

L’agitazione è stata proclamata da tre diversi sindacati, con un blocco alla circolazione su Alta velocità, treni di lunga percorrenza e regionali in tutto il territorio nazionale, dalle ore 1.00 alle 23.59 di sabato 17 maggio.

Lo sciopero è stata indetto dai sindacati Sgb Plurisettoriale e Usb Lavoro Privato per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di categoria. A questa mobilitazione si aggiunge, inoltre, lo stop di 8 ore dichiarato dall’Assemblea nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato, dalle 09.00 alle 17.00.

Fonte foto: ANSA

Disagi per i passeggeri della stazione centrale di Napoli durante lo sciopero dei treni del 6 maggio

Lo sciopero in Piemonte e Valle d’Aosta

In Piemonte e Valle d’Aosta il sindacato Osr Orsa Ferrovie ha proclamato un altro sciopero per il personale di Trenitalia, che si estenderà fino a domenica: sia il personale viaggiante sia gli addetti alla vendita e all’assistenza delle due regioni, infatti, incroceranno le braccia dalle 3 di sabato 17 maggio alle 2 del 18 maggio.

Lo sciopero del 17 maggio riguarderà anche il trasporto pubblico locale su rotaia, ad eccezione dei lavoratori del settore infrastrutture di Rfi e diverse aziende, tra cui: Gtt, Trentino trasporti, Ferrovia Udine Cividale, Ferrovia sud est, Sistemi territoriali, Trasporto ferroviario toscano, F.a.s. – tua, Eav, Ferrotramviaria, Ferrovia del Gargano, Ferrovia Calabria.

Le fasce di garanzia

Come di consueto in caso di sciopero, Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha comunicato che in seguito all’agitazione potrebbero verificarsi modifiche al servizio, anche prima dell’inizio della protesta e dopo la sua conclusione.

Trenitalia ha pubblicato sul suo sito la lista dei treni a lunga percorrenza regolarmente operativi, secondo quanto stabilito dal Garante.

La compagnia ferroviaria ha ricordato, inoltre, che per quanto riguarda i treni regionali sono assicurati i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriale, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi.