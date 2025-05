Sciopero treni venerdì 23 maggio 2025, stop di 24 ore per Trenitalia e Italo: come chiedere il rimborso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo sciopero dei treni che riguarda sia Trenitalia che Italo è in programma nella giornata di venerdì 23 maggio 2025. La mobilitazione del personale Fs può comportare modifiche al servizio, con possibili disagi per i viaggiatori che, però, possono chiedere il rimborso. Inizialmente, lo sciopero era previsto il 17 maggio ma poi era stato revocato per evitare disagi in vista della prima messa di Papa Leone XIV.

L’annuncio dello sciopero dei treni di venerdì 23 maggio 2025

Come comunicato con una nota sul sito di Rfi, dall’1 alle 23,59 di venerdì 23 maggio 2025 è in programma uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero può causare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Inizialmente, la mobilitazione era stata indetta per il 17 maggio. Poi, però, lo sciopero era stato revocato dopo l’appello della Commissione di garanzia per evitare eccessivi disagi in vista della prima messa di papa Leone XIV a Roma.

I treni garantiti da Trenitalia per lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025

Trenitalia ha comunicato che per i servizi di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

L’elenco dei treni Trenitalia garantiti è consultabile a questo link.

Come richiedere il rimborso a Trenitalia in caso di sciopero

I passeggeri che vogliono rinunciare al viaggio a causa della mobilitazione prevista per venerdì 25 maggio 2025 possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’orario di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, in base alla disponibilità dei posti.

I treni garantiti da Italo per lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025

Italo non ha ancora comunicato la lista dei treni garantiti in occasione dello sciopero di venerdì 23 maggio 2025. A questo link è possibile consultare l’elenco dei servizi garantiti da Italo per la mobilitazione che era stata annunciata in precedenza per il 17 maggio.

Come richiedere il rimborso a Italo in caso di sciopero

Italo prevede la possibilità di ottenere il rimborso in diverse circostanze legate a ritardi o cancellazioni dei suoi treni.

Nello specifico, se un treno è cancellato in partenza o è previsto un ritardo superiore a 60 minuti, si può richiedere il rimborso integrale del biglietto per la parte di viaggio non effettuata o per l’intero viaggio, con la possibilità di tornare al punto di partenza con il primo treno Italo disponibile. In caso di viaggio andata e ritorno, il rimborso può riguardare entrambe le tratte o solo quella interessata dal problema. In alternativa, si può proseguire il viaggio verso la destinazione finale, usando servizi sostitutivi o il primo treno utile.

In caso di ritardi in arrivo, è previsto in automatico un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto per i ritardi compresi tra i 60 e i 119 minuti, mentre per i ritardi superiori ai 120 minuti l’indennizzo è pari al 50%. Non sono previsti indennizzi per ritardi provocati dal servizio intermodale Italo+Itabus.

I treni garantiti da Trenord per lo sciopero di venerdì 23 maggio 2025

Trenord ha comunicato che in occasione dello sciopero dei treni di venerdì 23 maggio 2025 saranno in vigore le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle 0re 21, durante le quali viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.

Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero

Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:

soppressione del treno;

partenza con ritardo di oltre 60 minuti;

sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);

ordine dell’Autorità Pubblica;

mancata disponibilità di vetture di 1° classe;

mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);

adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).

Il rimborso è parziale in caso di:

utilizzo parziale del percorso;

viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.