Sciopero treni venerdì 27 e sabato 28 febbraio, si fermano per 24 ore Trenitalia, Italo e Trenord

I pendolari e i viaggiatori italiani si preparano a un nuovo sciopero dei treni. Dopo una sorta di “tregua” delle possibili agitazioni nel periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, venerdì 27 e soprattutto sabato 28 febbraio i lavoratori delle ferrovie incroceranno le braccia per 24 ore. Coinvolti Trenitalia, Italo e Trenord. Possibili disagi su tutte le tratte d’Italia.

Quando ci sarà il nuovo sciopero dei treni, gli orari

Come confermato anche dal ministero dei Trasporti, dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20:59 di sabato 28 febbraio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo di FS Italiane, Italo e Trenord.

Lo sciopero “può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione“, si legge nella nota ufficiale di Rfi. “Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”.

Sui siti web delle singole Trenitalia, Tper, Mercitalia Rail, Trenord e Italo non sono ancora state pubblicate conferme specifiche con le eventuali fasce orarie di garanzia. Di base però gli utenti possono controllare lo stato del proprio singolo treno e orientarsi nel programmare i viaggi in base alle disposizioni di legge.

Le fasce orarie di garanzia

I treni a lunga percorrenza, come Frecce e Intercity, potrebbero ad esempio subire cancellazioni totali o parziali. A tal proposito Trenitalia pubblica una lista di “treni sempre garantiti” che circoleranno a prescindere dallo sciopero.

Anche Italo pubblica un elenco di tratte garantite, solitamente pochi giorni prima dell’inizio della mobilitazione. Per i treni regionali il discorso cambia.

Per i pendolari regionali, la legge prevede il mantenimento dei servizi minimi di trasporto ferroviario nelle ore di punta. Le fasce garantite canoniche vanno:

dalle 6 alle 9;

dalle 18 alle 21.

Dunque, dato che lo sciopero partirà alle 21 di venerdì 27 febbraio, si va oltre le fasce di garanzie appena citate. Il che vuol dire che i treni regionali previsti per sera e notte potrebbero essere soppressi o limitati.

Chi sciopera il 27 e 28 febbraio e perché

Lo sciopero è stato indetto dall’Assemblea Pdm-Pdb (Personale di Macchina e Personale di Bordo) e da diverse organizzazioni sindacali: Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato.

La mobilitazione dovrebbe dunque coinvolgere il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria: settore ferroviario, trasporto merci e in alcuni territori anche il trasporto pubblico locale.

L’agitazione coinvolge i dipendenti del Gruppo FS Italiane, inclusi Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail. Anche il personale di Italo e di alcune reti regionali come Trenord potrebbe aderire alla mobilitazione.

LE motivazioni della protesta sono molteplici e vanno dalla richiesta di rinnovo del contratto collettivo nazionale al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, passando per una riorganizzazione dei turni che permetta un migliore equilibrio tra vita privata e professionale.

I sindacati hanno infatti denunciato un carico di lavoro diventato “insostenibile” a fronte di organici sempre più ridotti.