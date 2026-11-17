Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di sabato 21 novembre 2026 è in programma uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Trenord. Durante le 23 ore di agitazione sindacale i treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Eurocity) e i convogli del trasporto regionale potranno subire cancellazioni o variazioni di percorso, con possibili ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. Per tutelare il diritto alla mobilità dei viaggiatori, l’azienda ha reso noti i servizi minimi garantiti validi sia per la lunga percorrenza sia per i collegamenti regionali e suburbani su tutto il territorio nazionale.

Orari dello sciopero e fasce di garanzia per i treni regionali

Nella giornata di venerdì 20 novembre la circolazione resta regolare fino alle ore 21.

Per quel che riguarda invece sabato 21 novembre, la giornata è considerata feriale pertanto la fascia di garanzia è duplice:

mattutina: dalle 06 alle 09 di sabato 21 novembre

dalle 06 alle 09 di sabato 21 novembre serale: dalle 18 alle 21 di sabato 21 novembre (coprendo la coda dell’agitazione fino al ripristino totale del servizio dopo le 20)

I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungono la destinazione finale solo se questa è raggiungibile entro un’ora dall’avvio della protesta; in caso contrario possono fermarsi in una stazione precedente.

Treni a lunga percorrenza garantiti: Frecciarossa, Frecciargento e Intercity

Per quanto riguarda l’Alta Velocità e i collegamenti nazionali e internazionali, Trenitalia assicura la circolazione dei convogli inseriti nella Tabella A ufficiale (valida dal 14 giugno al 12 dicembre 2026), attivi sia nei giorni feriali che nei festivi.