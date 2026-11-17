Sciopero Trenitalia venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, i treni Frecciarossa e regionali garantiti
Sciopero nazionale Trenitalia e Trenord, orari e treni garantiti regione per regione
Dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di sabato 21 novembre 2026 è in programma uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia e Trenord. Durante le 23 ore di agitazione sindacale i treni a lunga percorrenza (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Eurocity) e i convogli del trasporto regionale potranno subire cancellazioni o variazioni di percorso, con possibili ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la conclusione della protesta. Per tutelare il diritto alla mobilità dei viaggiatori, l’azienda ha reso noti i servizi minimi garantiti validi sia per la lunga percorrenza sia per i collegamenti regionali e suburbani su tutto il territorio nazionale.
- Orari dello sciopero e fasce di garanzia per i treni regionali
- Treni a lunga percorrenza garantiti: Frecciarossa, Frecciargento e Intercity
- Treni regionali garantiti: gli elenchi ufficiali regione per regione
Orari dello sciopero e fasce di garanzia per i treni regionali
Nella giornata di venerdì 20 novembre la circolazione resta regolare fino alle ore 21.
Per quel che riguarda invece sabato 21 novembre, la giornata è considerata feriale pertanto la fascia di garanzia è duplice:
- mattutina: dalle 06 alle 09 di sabato 21 novembre
- serale: dalle 18 alle 21 di sabato 21 novembre (coprendo la coda dell’agitazione fino al ripristino totale del servizio dopo le 20)
I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero raggiungono la destinazione finale solo se questa è raggiungibile entro un’ora dall’avvio della protesta; in caso contrario possono fermarsi in una stazione precedente.
Treni a lunga percorrenza garantiti: Frecciarossa, Frecciargento e Intercity
Per quanto riguarda l’Alta Velocità e i collegamenti nazionali e internazionali, Trenitalia assicura la circolazione dei convogli inseriti nella Tabella A ufficiale (valida dal 14 giugno al 12 dicembre 2026), attivi sia nei giorni feriali che nei festivi.
Elenco dei treni Alta Velocità (Frecciarossa e Frecciargento) garantiti
|N° Treno
|Tratta (Partenza → Arrivo)
|Orario Partenza
|Orario Arrivo
|8302
|Lecce → Roma Termini
|06:07
|12:05
|8315
|Roma Termini → Lecce
|14:58
|20:45
|8418
|Reggio Calabria Centrale → Venezia Santa Lucia
|06:01
|15:34
|8419
|Venezia Santa Lucia → Reggio Calabria Centrale
|12:26
|22:03
|8502
|Roma Termini → Bolzano Bozen
|06:45
|11:56
|8506
|Napoli Centrale → Bolzano Bozen
|07:30
|13:48
|8509
|Sibari → Bolzano Bozen
|06:24
|15:48
|8519
|Bolzano Bozen → Sibari
|13:12
|22:33
|8525
|Bolzano Bozen → Napoli Centrale
|15:12
|21:33
|8529
|Bolzano Bozen → Roma Termini
|17:10
|22:15
|8803
|Milano Centrale → Bari Centrale
|07:50
|15:30
|8813
|Milano Centrale → Lecce
|14:35
|22:58
|8814
|Lecce → Milano Centrale
|05:55
|14:25
|8830
|Bari Centrale → Milano Centrale
|16:30
|23:25
|9304
|Napoli Centrale → Torino Porta Nuova
|05:23
|12:20
|9308
|Roma Termini → Torino Porta Nuova
|09:25
|14:20
|9310
|Napoli Centrale → Torino Porta Nuova
|08:55
|15:20
|9311
|Torino Porta Nuova → Napoli Centrale
|08:40
|15:03
|9320
|Napoli Centrale → Torino Porta Nuova
|13:55
|20:20
|9325
|Torino Porta Nuova → Napoli Centrale
|15:40
|22:03
|9403
|Venezia Santa Lucia → Napoli Centrale
|06:26
|11:48
|9405
|Venezia Santa Lucia → Napoli Centrale
|07:26
|12:48
|9406
|Napoli Centrale → Venezia Santa Lucia
|06:09
|11:34
|9414
|Salerno → Venezia Santa Lucia
|07:13
|13:34
|9425
|Venezia Santa Lucia → Napoli Centrale
|14:26
|19:48
|9426
|Napoli Centrale → Venezia Santa Lucia
|14:10
|19:34
|9428
|Napoli Centrale → Venezia Santa Lucia
|15:10
|20:34
|9431
|Venezia Santa Lucia → Napoli Centrale
|16:26
|21:48
|9432
|Napoli Centrale → Venezia Santa Lucia
|17:05
|22:55
|9435
|Venezia Santa Lucia → Napoli Centrale
|18:26
|23:48
|9505
|Milano Centrale → Salerno
|05:10
|11:27
|9508
|Roma Termini → Torino Porta Nuova
|06:00
|11:05
|9511
|Milano Centrale → Lecce
|06:10
|15:51
|9512
|Roma Termini → Milano Centrale
|07:10
|10:50
|9514
|Taranto → Torino Porta Nuova
|06:05
|16:00
|9515
|Milano Centrale → Salerno
|07:10
|13:02
|9516
|Salerno → Torino Porta Nuova
|05:50
|13:00
|9519
|Torino Porta Nuova → Salerno
|07:00
|14:06
|9520
|Napoli Centrale → Milano Centrale
|07:45
|12:50
|9524
|Salerno → Milano Centrale
|07:44
|13:50
|9527
|Milano Centrale → Salerno
|10:10
|16:06
|9532
|Napoli Centrale → Torino Porta Nuova
|10:40
|17:00
|9535
|Torino Porta Nuova → Napoli Centrale
|11:00
|17:18
|9539
|Milano Centrale → Napoli Centrale
|13:10
|18:53
|9540
|Napoli Centrale → Milano Centrale
|12:40
|17:50
|9543
|Torino Porta Nuova → Salerno
|13:00
|20:05
|9544
|Salerno → Milano Centrale
|12:50
|18:50
|9547
|Milano Centrale → Taranto
|15:10
|23:48
|9551
|Milano Centrale → Salerno
|16:10
|22:05
|9552
|Salerno → Torino Porta Nuova
|14:45
|22:00
|9555
|Milano Centrale → Battipaglia
|17:10
|23:20
|9556
|Napoli Centrale → Milano Centrale
|16:40
|21:50
|9559
|Torino Porta Nuova → Roma Termini
|17:00
|21:54
|9560
|Lecce → Milano Centrale
|12:42
|22:50
|9567
|Torino Porta Nuova → Roma Termini
|19:00
|23:54
|9583
|Torino Porta Nuova → Reggio Calabria Centrale
|08:00
|18:57
|9584
|Reggio Calabria Centrale → Torino Porta Nuova
|06:33
|18:00
|9587
|Torino Porta Nuova → Reggio Calabria Centrale
|10:00
|21:30
|9588
|Reggio Calabria Centrale → Torino Porta Nuova
|10:07
|21:00
|9592
|Salerno → Milano Centrale
|17:53
|23:50
|9607
|Torino Porta Nuova → Napoli Centrale
|05:50
|11:38
|9611
|Torino Porta Nuova → Napoli Centrale
|06:50
|12:33
|9612
|Battipaglia → Torino Porta Nuova
|05:05
|12:16
|9613
|Milano Centrale → Napoli Centrale
|08:30
|13:10
|9623
|Milano Centrale → Reggio Calabria Centrale
|10:58
|20:26
|9626
|Roma Termini → Torino Porta Nuova
|10:50
|15:10
|9639
|Milano Centrale → Reggio Calabria Centrale
|14:30
|23:13
|9642
|Reggio Calabria Centrale → Torino Porta Nuova
|08:55
|19:10
|9645
|Torino Porta Nuova → Roma Termini
|14:50
|19:15
|9646
|Napoli Centrale → Milano Centrale
|14:30
|19:00
|9649
|Torino Porta Nuova → Roma Termini
|15:50
|20:15
|9657
|Milano Centrale → Napoli Centrale
|18:30
|23:03
|9658
|Reggio Calabria Centrale → Milano Centrale
|12:09
|21:00
|9662
|Napoli Centrale → Milano Centrale
|17:25
|22:00
|9702
|Venezia Santa Lucia → Torino Porta Nuova
|06:18
|10:00
|9710
|Genova Brignole → Venezia Santa Lucia
|06:58
|11:12
|9713
|Udine → Milano Centrale
|06:15
|10:15
|9718
|Trieste Centrale → Milano Centrale
|07:07
|11:15
|9723
|Milano Centrale → Venezia Santa Lucia
|11:45
|14:12
|9724
|Venezia Santa Lucia → Milano Centrale
|10:48
|13:15
|9733
|Milano Centrale → Venezia Santa Lucia
|14:15
|16:42
|9744
|Venezia Santa Lucia → Genova Brignole
|15:48
|20:03
|9752
|Venezia Santa Lucia → Milano Centrale
|17:48
|20:15
|9755
|Milano Centrale → Udine
|18:45
|22:37
|9759
|Torino Porta Nuova → Trieste Centrale
|18:35
|23:45
|9805
|Torino Porta Nuova → Lecce
|09:10
|18:52
|9808
|Lecce → Torino Porta Nuova
|12:06
|21:56
Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte ed Eurocity garantiti
-
Frecciabianca: 8619 (Milano Centrale 13:10 – Roma Termini 20:03) e 8620 (Roma Termini 13:57 – Milano Centrale 20:40).
-
Eurocity e Nightjet (collegamenti internazionali): 14 (Milano Centrale 09:10 – Zürich HB 12:46), 29 (Zürich HB 18:33 – Milano Centrale 22:50), 32 (La Spezia Centrale 09:10 – Zürich HB 17:27), 33 (Zürich HB 10:33 – La Spezia Centrale 17:53), 41 (Ginevra 05:27 – Venezia Santa Lucia 12:42), 46 (Venezia Santa Lucia 16:18 – Ginevra 00:07), 60 (Milano Centrale 07:10 – Basilea SBB 11:29), 61 (Basilea SBB 06:30 – Milano Centrale 10:50), 64 (Milano Centrale 15:10 – Basilea SBB 19:29), 65 (Basilea SBB 12:30 – Milano Centrale 16:55), 294 (Roma Tiburtina 18:10 – Vienna Hbf 09:29), 295 (Vienna Hbf 20:07 – Roma Tiburtina 10:05).
-
Intercity giorno: 500 (Genova Brignole 06:48 – Torino Porta Nuova 08:45), 505 (Ventimiglia 06:37 – Roma Termini 14:33), 510 (Salerno 06:39 – Torino Porta Nuova 17:40), 511 (Torino Porta Nuova 10:40 – Salerno 21:24), 518 (Roma Termini 15:57 – Ventimiglia 23:39), 519 (Torino Porta Nuova 18:05 – Genova Brignole 20:12), 533 (Ancona 05:50 – Roma Termini 09:55), 540 (Roma Termini 15:10 – Ancona 19:05), 552 (Reggio Calabria Centrale 07:56 – Roma Termini 15:34), 561 (Roma Termini 16:26 – Reggio Calabria Centrale 23:58), 590 (Salerno 08:58 – Milano Centrale 19:25), 592 (Roma Termini 15:30 – Trieste Centrale 23:38), 594 (Trieste Centrale 13:27 – Roma Termini 22:20), 597 (Milano Centrale 13:48 – Salerno 00:27), 607 (Milano Porta Garibaldi 09:10 – Lecce 20:35), 614 (Lecce 12:03 – Milano Centrale 23:40), 639 (Ventimiglia 19:10 – Milano Centrale 22:55), 652 (La Spezia Centrale 04:56 – Milano Centrale 08:25), 653 (Ventimiglia 04:45 – Milano Centrale 09:00), 658 (Livorno Centrale 05:25 – Milano Centrale 10:00), 659 (Milano Centrale 09:10 – Ventimiglia 13:02), 679 (Milano Centrale 18:05 – Livorno Centrale 22:35), 687 (Milano Centrale 21:10 – La Spezia Centrale 00:25), 689 (Milano Centrale 20:05 – Ventimiglia 00:02), 724 (Siracusa 10:25 – Roma Termini 21:34), 727 (Roma Termini 11:26 – Siracusa 22:38), 729 (Messina Centrale 19:50 – Palermo Centrale 23:01), 730 (Palermo Centrale 10:15 – Messina Centrale 13:10).
-
Intercity Notte: 752 (Lecce 19:50 – Milano Centrale 07:15), 754 (Lecce 20:25 – Torino Porta Nuova 09:25), 755 (Milano Centrale 21:50 – Lecce 09:30), 757 (Torino Porta Nuova 20:50 – Lecce 10:10), 794 (Reggio Calabria Centrale 21:43 – Torino Porta Nuova 14:40), 795 (Torino Porta Nuova 15:20 – Reggio Calabria Centrale 08:45), 796 (Salerno 20:52 – Torino Porta Nuova 08:10), 799 (Torino Porta Nuova 21:55 – Salerno 09:11), 1958 (Palermo Centrale 20:21 – Messina Centrale 23:45), 1959 (Roma Termini 23:00 – Siracusa 11:29), 1960 (Siracusa 21:53 – Roma Termini 09:51), 1961 (Messina Centrale 08:37 – Palermo Centrale 11:58), 1962 (Siracusa 13:35 – Milano Centrale 10:10), 1963 (Milano Centrale 20:10 – Siracusa 15:48), 1964 (Palermo Centrale 12:53 – Messina Centrale 16:20), 1965 (Messina Centrale 13:20 – Palermo Centrale 16:55).
Treni regionali garantiti: gli elenchi ufficiali regione per regione
Per il trasporto locale e regionale, la garanzia riguarda i convogli programmabili nelle fasce 06:00–09:00 e 18:00–21:00 della giornata di sabato 21 novembre (mentre venerdì 20 il servizio è regolare fino all’inizio dello sciopero alle 21:00). In Lombardia, Trenord attiva i servizi minimi nelle fasce 6-9 e 18-21 e predispone autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto in caso di soppressione dei treni aeroportuali.
Di seguito tutti gli elenchi ufficiali dei treni regionali garantiti suddivisi per singola regione:
Nord Italia
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Valle d’Aosta: Scarica l’elenco treni regionali garantiti Valle d’Aosta
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Lombardia (Trenord): Avviso ufficiale sciopero 20-21 novembre 2026| Elenco treni garantiti fasce 6-9 e 18-21 sabato
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Trentino-Alto Adige: Elenco treni garantiti in italiano | Versione bilingue IT-DE
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Friuli-Venezia Giulia: Scarica l’elenco treni regionali garantiti Friuli-Venezia Giulia
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Emilia-Romagna: Scarica l’elenco treni regionali garantiti Emilia-Romagna