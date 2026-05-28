Sciopero venerdì 29 maggio da treni e aerei a scuola, medici e vigili del fuoco: orari e servizi garantiti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Quella di venerdì 29 maggio si preannuncia un giornata di “passione” per gli italiani, attesi da uno sciopero che riguarderà diversi settori, dai treni e aerei alla scuola, passando per medici e vigili del fuoco. La mobilitazione generale di tutti i settori pubblici e privati è stata proclamata dalla Confederazione Unitaria di Base, assieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. Per quanto riguarda gli orari, il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte e fino alle 23,59 del 29, mentre lo sciopero del settore ferroviario prenderà il via alle 21 di giovedì, per poi concludersi 24 ore dopo. Sono stati resi noti i treni e gli aerei garantiti.

Sciopero generale venerdì 29 maggio: chi si ferma e perché

La Confederazione Unitaria di Base, assieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit, ha proclamato per la giornata di venerdì 29 maggio uno sciopero generale riguardante tutti i settori pubblici e privati.

Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali, che denunciano “salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo, oltre alla complicità nel genocidio a Gaza”.

I potenziali disagi potrebbero interessare un’ampia gamma di servizi, dai trasporti alla scuola, passando per la sanità. In ogni caso, come sempre, verranno garantiti i servizi minimi.

Quali sono i treni garantiti venerdì 29 maggio

Per quanto riguarda il settore ferroviario, lo sciopero prenderà il via alle 21 di giovedì 28 maggio e si concluderà 24 ore dopo.

Trenitalia ha reso noto che “dalle ore 21 del 28 alle ore 21 del 29 maggio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”.

Per quanto concerne i treni a media e lunga percorrenza, è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti. Per quanto riguarda, invece, il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper, “sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21”.

Anche Italo ha messo a disposizione l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero.

Sciopero aerei, i voli garantiti venerdì 29 maggio

Come comunicato dal ministero dei Trasporti, lo sciopero del comparto aereo inizierà alla mezzanotte e durerà fino alle 23,59 del 29 maggio.

L’elenco dei voli garantiti è consultabile a questo link.

Orari e fasce di garanzia dello sciopero del trasporto pubblico locale

Lo sciopero generale di venerdì 29 maggio interesserà anche il trasporto pubblico locale, con modalità e orari che possono variare in base alle città.

Per quanto riguarda Roma, Atac ha reso noto che “lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis, Atr” e che “sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus Atac”.

Durante lo sciopero, il servizio verrà “garantito esclusivamente da inizio servizio alle ore 8,29 e dalle ore 17 alle ore 19.59”.

A Milano, l’Atm ha comunicato che “venerdì 29 maggio il sindacato CUB e altre organizzazioni sindacali autonome e di base hanno proclamato uno sciopero generale nazionale che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”.

Atm ha fatto sapere anche che “le linee potrebbero non essere garantite dalle 8,45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio”. Per quanto concerne la funicolare Como-Brunate il servizio “potrebbe non essere garantito dalle 8,30 alle 16,30 e dopo le 19,30 fino al termine del servizio”.

Sciopero venerdì 29 maggio dei medici: cosa bisogna sapere

Lo sciopero del 29 maggio coinvolgerà anche il personale del Servizio sanitario nazionale, sia del comparto sia della dirigenza.

L’astensione dal lavoro potrebbe causare rallentamenti e disagi in ospedali e servizi territoriali, con possibili ripercussioni (modifiche o cancellazioni) sull’erogazione di prestazioni sanitarie e amministrative come esami diagnostici, visite ambulatoriali, prenotazioni, accettazioni e attività affidate a ditte esterne.

Saranno assicurati tutti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa per il settore sanitario. In particolare verranno garantiti:

pronto soccorso e attività urgenti e non differibili;

assistenza ai pazienti ricoverati;

servizi di assistenza domiciliare;

attività urgenti di prevenzione sanitaria;

vigilanza veterinaria;

attività di protezione civile;

funzionamento degli impianti tecnologici e dei servizi essenziali di supporto.

Priorità assoluta verrà data alle emergenze e ai pazienti più gravi o non dimissibili.

Sciopero scuola venerdì 29 maggio, l’avviso del ministero dell’Istruzione

Il ministero dell’Istruzione ha diffuso una nota sullo sciopero di venerdì 29 maggio a scuola.

Nel comunicato si legge:

“Si comunica che CUB, ADL Varese, SGB, SI Cobas, USI CIT, con adesione di USI 1912, SBN, CUB PI e FI-SI hanno proclamato per l’intera giornata del 29 maggio 2026 uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private”.

Lo sciopero di vigili del fuoco e personale autostrade

Lo sciopero di venerdì 29 maggio interesserà anche vigili del fuoco e personale autostrade.

Per i vigili del fuoco lo sciopero sarà di 4 ore (senza decurtazione). Per il personale turnista inizierà alle 9 e terminerà alle 13. Intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.

Per il personale delle autostrade la mobilitazione inizierà alle 22 del 28 Maggio 2026 e terminerà alle 22 del 29 maggio 2026.