Scippano un'anziana e la trascinano sull'asfalto a Roma, ricoverata la donna: fermati due uomini
Due uomini arrestati a Roma dopo aver trascinato un'anziana per rubarle la borsa in un tentativo di rapina
Sono stati sottoposti a fermo dalla polizia di Roma due uomini gravemente indiziati di aver tentato una rapina ai danni di una donna anziana. I due, a bordo di una motocicletta, avrebbero raggiunto la vittima alle spalle provando a strapparle la borsa. Nel tentativo di impossessarsene l’avrebbero trascinata sull’asfalto per diversi metri, cercando di vincere la resistenza opposta dalla donna. La vittima, traportata al pronto soccorso San Giovanni Addolorata, sarebbe stata poi dimessa con una prognosi di cinque giorni. Le indagini si sono subito incentrate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. Nel giro di poche ore hanno consentito di risalire alla moto utilizzata per il colpo. Sono stati rinvenuti i caschi utilizzati durante la tentata rapina. Per i due uomini, entrambi romani di 45 e 34 anni, è scattato quindi il fermo e sono stati accompagnati a Regina Coeli. Il GIP, per entrambi, ha disposto una misura cautelare.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.