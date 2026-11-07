Scippatore ruba il telefono a un podista, la vittima lo insegue e riesce a recuperare la refurtiva

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Uno scippatore ha scelto la persona sbagliata da derubare, la vittima infatti è un podista che lo ha inseguito ed è riuscito a fermarlo e a chiamare la polizia. La refurtiva è stata recuperata e il ladro è stato denunciato a piede libero. La vicenda è accaduta a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Lo scippo al podista

Un 32enne di Treviglio, pendolare, stava rientrando a casa poco prima delle 22 la sera del 5 novembre, quando uno scippatore lo ha minacciato lungo la pista pedonale che costeggia piazzale Baslini.

Il ladro gli ha portato via il telefono, ma la vittima, atleta dell’Asd Avis Treviglio, ha subito reagito e lo ha inseguito per recuperare la refurtiva. “Sono stato incosciente, ma sul momento l’istinto è stato quello di inseguire il ladro”, ha detto il podista come riporta l’Eco di Bergamo.

La corsa del podista è durata una ventina di minuti con anche una caduta durante l’inseguimento, prima che lo scippatore venisse raggiunto dall’uomo derubato e successivamente venisse fermato dalla polizia.

La refurtiva recuperata

“Quando l’avevo ormai raggiunto – ha raccontato il 32enne – ha lasciato cadere il telefono e ha cercato di scappare tra le vie attorno alla stazione“.

Recuperato il telefono, la vittima ha chiamato le forze dell’ordine e ha continuato a inseguire lo scippatore fino all’arrivo della Polizia di Stato, che ha fermato l’uomo, un nordafricano, e lo ha successivamente denunciato a piede libero.

Irregolare sul territorio nazionale e senza documenti, il malvivente è risultato incensurato, ma con un paio di precedenti di polizia per episodi simili, avvenuti a Siracusa e Como.

Cosa si rischia con lo scippo

In Italia, lo scippo è inquadrato come furto con strappo ed è regolato dall’articolo 624-bis del Codice Penale. Per questo tipo di reato sono previste pene severe che comprendono la reclusione da 1 a 6 anni e una multa. Se nello strappare la borsa o l’oggetto la vittima cade e riporta lesioni personali, il reato può concorrere con lesioni colpose o dolose.

Il furto semplice è meno grave ed è punito con pene inferiori e legato a condotte senza violenza sulle cose o sulle persone. Nel caso di Treviglio non è chiaro se l’episodio sia stato configurato come scippo o furto semplice non essendoci stata violenza contro la vittima.

In ogni caso, secondo l’art. 624 C.p., “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. La pena per [il furto] è tuttavia della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1032 euro quando concorre una delle numerose aggravanti previste dall’art. 625 C.p”.