Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tre uomini sono stati raggiunti da misure cautelari per una serie di furti di collane ai danni di persone anziane e vulnerabili. L’indagine della Polizia ha ricostruito otto episodi avvenuti tra maggio e agosto 2026 a Torino; nell’ambito dell’operazione è stato arrestato anche un quarto uomo, trovato con hashish.

Banda degli scippi catturata a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri è stata eseguita un’ordinanza del Tribunale di Torino che ha disposto la custodia in carcere e gli arresti domiciliari per tre cittadini marocchini. I tre, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso, degli episodi contestati.

Vittime seguite e collane strappate

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo individuava le vittime con attenzione, scegliendo soprattutto persone anziane o particolarmente fragili. Le seguiva per strada e poi, con un’azione improvvisa, strappava loro collane e gioielli. Per spostarsi rapidamente tra le vie e allontanarsi dopo i colpi, i sospettati utilizzavano spesso monopattini elettrici.

Gli episodi sono stati collegati a fatti avvenuti nei quartieri Barriera Milano e Madonna di Campagna, ai danni di uomini e donne ultrasettantenni e ultraottantenni, alcuni con difficoltà motorie. L’indagine è partita nell’ambito delle attività avviate dalla Questura per contrastare i reati predatori, che nel periodo estivo avevano suscitato particolare allarme sociale.

Le prove raccolte

I Falchi della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, hanno ricostruito l’attività del gruppo analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, raccogliendo le testimonianze delle vittime e di altre persone e monitorando i contenuti pubblicati sui social dagli indagati.

Durante le perquisizioni sono state trovate collane, pendenti e altri oggetti preziosi ritenuti compatibili con il provento delle attività contestate. Per il possesso dei beni, i tre sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente. Sono stati inoltre sequestrati telefoni cellulari, denaro contante e numerosi capi di abbigliamento, ritenuti utili per ricostruire i singoli episodi e verificare eventuali collegamenti con altri fatti analoghi.

Un quarto arresto per hashish

L’operazione ha portato anche all’arresto di un cittadino italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’uomo è stato rintracciato nell’abitazione di uno degli arrestati e trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish. È stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Questura ha inquadrato l’intervento nel più ampio dispositivo di prevenzione dei reati predatori, con particolare attenzione ai fenomeni che colpiscono le fasce più fragili e incidono sulla percezione di sicurezza.