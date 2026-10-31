Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Consumati tra le tombe del cimitero comunale di Pisticci (Matera), due episodi di scippo ai danni di donne anziane avevano creato forte allarme nella comunità locale. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a risalire all’identità del responsabile, un giovane di 22 anni, che una volta rintracciato ha ammesso le proprie responsabilità di fronte agli inquirenti. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, mentre l’intera refurtiva – composta dai portafogli e dal denaro contante sottratto alle vittime – è stata interamente recuperata dalle forze dell’ordine per la successiva restituzione.

I controlli e l’intervento al cimitero di Pisticci

In vista della commemorazione dei defunti sono stati intensificati i controlli e le attività di prevenzione, soprattutto nei pressi dei cimiteri.

Nei giorni scorsi, dopo la richiesta d’intervento di due anziane derubate nel camposanto comunale di Pisticci (Matera), una volante del Commissariato locale è arrivata sul posto e ha avviato le ricerche del responsabile.

I furti

Le donne hanno riferito che un giovane si è avvicinato a una di loro e, approfittando di un momento di distrazione, ha preso dalla borsa appesa al cancello della cappella di famiglia un portafoglio con 20 euro.

Dopo essere stato notato dalla proprietaria, è scappato. Poco prima, l’altra anziana aveva subito il furto del portafoglio, che conteneva 35 euro e alcune monete: era stato prelevato dalla tasca della giacca lasciata vicino alla cappella che la donna stava pulendo.

Le ricerche e il rintraccio

Raccolte le descrizioni del giovane e dei suoi vestiti, gli agenti hanno iniziato a cercarlo. Vicino a una fermata dell’autobus hanno visto un ragazzo salire su un mezzo in partenza: corrispondeva alle indicazioni delle vittime ed era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio.

Gli operatori hanno avvisato la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato, che poco dopo lo ha rintracciato mentre rientrava nei pressi della propria abitazione.

Il recupero della refurtiva

Durante il controllo, il giovane ha ammesso di aver commesso entrambi i furti. Nelle sue tasche sono state trovate due banconote da 20 euro e 2,60 euro in monete.

Ha detto di essersi liberato dei portafogli durante la fuga. In seguito, anche grazie alle sue indicazioni, gli agenti li hanno recuperati: uno era in un cestino del cimitero, l’altro nei pressi delle case popolari di Pisticci. Il denaro è stato recuperato e i portafogli restituiti alle proprietarie. Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.

IPA