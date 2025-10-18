Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per scippi e rapine a Fano. L’uomo, uno straniero di origine nordafricana, è stato fermato dopo sette episodi avvenuti nel centro storico e sul lungomare della città, con le vittime scelte tra persone anziane. L’arresto è stato eseguito su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pesaro, su richiesta della Procura della Repubblica Pesarese.

Le indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto una stretta collaborazione tra gli investigatori del Commissariato di Fano e la Polizia Locale. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, che ha permesso di ricostruire il modus operandi dell’indagato e di raccogliere elementi utili per l’identificazione.

I fatti: una serie di scippi e rapine ai danni di anziani

L’uomo arrestato è accusato di aver compiuto quattro scippi e tre rapine nell’ultimo periodo, per un totale di sette episodi. Le vittime sono state sei anziane donne e un uomo, tutti aggrediti nel centro storico e sul lungomare Sassonia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il malvivente agiva di sera o nel tardo pomeriggio, approfittando del buio o di zone poco frequentate per sorprendere le sue vittime alle spalle.

Il modus operandi: azioni rapide e violente

L’arrestato pedinava le vittime a piedi, scegliendo il momento più opportuno per colpire. L’attacco era fulmineo e violento: l’obiettivo era sottrarre le borse tenute a tracolla dalle donne o le collane d’oro indossate al collo. In diversi casi, le vittime sono cadute rovinosamente a terra, riportando lesioni. In uno degli episodi, avvenuto davanti alla pinacoteca San Domenico, una donna è stata trascinata a terra nonostante si trovasse in compagnia di altre persone, fino a quando il malvivente si è impossessato della borsa e del suo contenuto. In un altro caso, un uomo anziano con problemi di salute è stato avvicinato da dietro e ha subito il violento strappo della collana d’oro che portava al collo.

Le conseguenze per le vittime

Le modalità particolarmente pericolose degli attacchi hanno causato non solo la perdita di oggetti personali, ma anche lesioni fisiche alle vittime, soprattutto a causa delle cadute provocate dalla violenza degli strappi. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come l’impatto psicologico e fisico sugli anziani sia stato significativo, rendendo ancora più urgente l’intervento e la conclusione delle indagini.

Il ruolo della videosorveglianza e della collaborazione istituzionale

Determinante, nell’individuazione del responsabile, è stata la sinergia tra il Commissariato di Fano e la Polizia Locale, che hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per seguire i movimenti dell’uomo e ricostruire i dettagli degli attacchi. Questa collaborazione ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di accelerare le procedure per l’arresto.

