Fermato in flagranza di reato un uomo di 40 anni a Matera, dopo aver commesso uno scippo ai danni di una donna. L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di un militare dell’Arma dei Carabinieri fuori servizio, che ha assistito alla scena e ha prontamente allertato la Polizia di Stato.

La dinamica dello scippo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Cererie, una delle strade centrali di Matera. Un cittadino albanese di 40 anni, residente in città, è stato arrestato dagli agenti della Volante mentre tentava la fuga dopo aver sottratto con destrezza il cellulare a una donna.

L’azione delittuosa si è consumata in pochi istanti. La vittima, intenta a riporre il proprio smartphone nella tasca del cappotto, è stata avvicinata alle spalle dall’uomo, che le ha strappato il telefono dalle mani. Colta di sorpresa e in evidente stato di agitazione, la donna è stata notata da un militare dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, che si trovava a transitare in auto nella stessa via.

L’intervento del carabiniere e la segnalazione

Il carabiniere, accostata l’auto, si è immediatamente avvicinato alla donna per prestarle soccorso. Dopo aver ascoltato il racconto della vittima, che ha fornito una descrizione sommaria dell’aggressore e la direzione di fuga, il militare ha deciso di intervenire senza esitazione. Ha così iniziato a seguire il sospettato a distanza, mantenendo un costante contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura, tramite il numero unico di emergenza 112 NUE.

L’arresto in flagranza

Grazie alla tempestiva segnalazione e al coordinamento tra il carabiniere e la Polizia di Stato, la Volante ha potuto raggiungere rapidamente la zona indicata. Gli agenti hanno intercettato e bloccato il sospettato, che ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver trovato il telefono per terra. Tuttavia, i riscontri immediati hanno permesso di accertare la responsabilità dell’uomo: nella tasca dei suoi pantaloni è stata infatti rinvenuta la SIM intestata alla vittima e, una volta riacceso il cellulare, sullo schermo è apparsa la foto del cagnolino che la donna teneva al guinzaglio al momento del furto.

Le misure adottate

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino albanese è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione ha permesso di restituire il telefono alla legittima proprietaria e di assicurare alla giustizia il responsabile dello scippo.

