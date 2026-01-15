Scippo a Matera, provvidenziale intervento di un agente fuori servizio: 40enne arrestato nega tutto
A Matera un 40enne albanese è stato arrestato per scippo ai danni di una donna, grazie alla segnalazione di un carabiniere fuori servizio.
Fermato in flagranza di reato un uomo di 40 anni a Matera, dopo aver commesso uno scippo ai danni di una donna. L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di un militare dell’Arma dei Carabinieri fuori servizio, che ha assistito alla scena e ha prontamente allertato la Polizia di Stato.
La dinamica dello scippo
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Cererie, una delle strade centrali di Matera. Un cittadino albanese di 40 anni, residente in città, è stato arrestato dagli agenti della Volante mentre tentava la fuga dopo aver sottratto con destrezza il cellulare a una donna.
L’azione delittuosa si è consumata in pochi istanti. La vittima, intenta a riporre il proprio smartphone nella tasca del cappotto, è stata avvicinata alle spalle dall’uomo, che le ha strappato il telefono dalle mani. Colta di sorpresa e in evidente stato di agitazione, la donna è stata notata da un militare dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, che si trovava a transitare in auto nella stessa via.
L’intervento del carabiniere e la segnalazione
Il carabiniere, accostata l’auto, si è immediatamente avvicinato alla donna per prestarle soccorso. Dopo aver ascoltato il racconto della vittima, che ha fornito una descrizione sommaria dell’aggressore e la direzione di fuga, il militare ha deciso di intervenire senza esitazione. Ha così iniziato a seguire il sospettato a distanza, mantenendo un costante contatto telefonico con la Sala Operativa della Questura, tramite il numero unico di emergenza 112 NUE.
L’arresto in flagranza
Grazie alla tempestiva segnalazione e al coordinamento tra il carabiniere e la Polizia di Stato, la Volante ha potuto raggiungere rapidamente la zona indicata. Gli agenti hanno intercettato e bloccato il sospettato, che ha tentato di giustificarsi sostenendo di aver trovato il telefono per terra. Tuttavia, i riscontri immediati hanno permesso di accertare la responsabilità dell’uomo: nella tasca dei suoi pantaloni è stata infatti rinvenuta la SIM intestata alla vittima e, una volta riacceso il cellulare, sullo schermo è apparsa la foto del cagnolino che la donna teneva al guinzaglio al momento del furto.
Le misure adottate
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il cittadino albanese è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione ha permesso di restituire il telefono alla legittima proprietaria e di assicurare alla giustizia il responsabile dello scippo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.