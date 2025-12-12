Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo ai danni di una donna e arresto di un giovane italiano: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di mercoledì 10 dicembre a Prato. L’intervento è stato reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato il sospettato poco dopo il fatto nei pressi della stazione cittadina.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio, coordinate con la Prefettura locale. Le aree cittadine circostanti Viale Vittorio Veneto erano già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e di precedenti controlli straordinari.

La dinamica dello scippo

La mattina di mercoledì 10 dicembre, la Centrale Operativa del 112 NUE ha ricevuto una segnalazione relativa a uno scippo appena avvenuto ai danni di una donna anziana. Un giovane aveva strappato la borsa dalle mani della vittima, dandosi poi alla fuga. La donna, mantenendo un costante contatto telefonico con gli operatori del Centro Operativo Telecomunicazioni (COT), ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore e ha indicato la direzione di fuga, ovvero via Frà Bartolomeo.

L’intervento della Squadra Volanti

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, già in servizio nella zona, ha individuato un soggetto che corrispondeva perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima. Il giovane stava correndo in direzione della Stazione, ma è stato prontamente fermato dagli agenti. La donna ha riconosciuto senza esitazione il giovane come autore dello scippo.

L’identificazione e l’arresto

Il sospettato è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Tramite fotosegnalamento, è stato identificato come un cittadino italiano di ventisei anni. Gli agenti lo hanno quindi tratto in arresto per il reato di furto con strappo, ai sensi degli articoli 624-bis e 61 n. 5 del Codice Penale.

IPA