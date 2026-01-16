Sclerosi multipla, il virus Epstein-Barr causerebbe la malattia in persone con aplotipo genetico HLA-DR15

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un enorme passo avanti nello studio della sclerosi multipla arriva da un recente studio che lega il virus Epstein-Barr a un fattore genetico di rischio, ovvero le persone con aplotipo genetico HLA-DR15. Il virus, in questi soggetti, porta il sistema immunitario ad autoaggredire lo strato protettivo delle fibre nervose, ma si potrebbe invertire il processo. La scoperta del legame, infatti, avvia la sperimentazione di vaccini antivirali per i soggetti a rischio.

L’origine della sclerosi multipla è un virus

Uno studio del Karolinska Institutet sembrerebbe aver finalmente portato alla luce il legame tra il virus di Epstein-Barr e la sclerosi multipla. Si sapeva già che le persone con sclerosi multipla in passato avevano avuto un’infezione da EBV, eppure si tratta di un virus comune e che viene spesso contratto senza sintomi.

I ricercatori da anni cercavano i motivi per i quali in alcuni soggetti si innescava una patologia autoimmune così grave come la sclerosi multipla. Lo studio recentemente pubblicato sembra rispondere proprio a questa domanda.

ANSA

Epstein-Barr come fattore scatenante

I ricercatori hanno quindi osservato che il virus diventa un fattore scatenante della sclerosi multipla, ma solo in presenza dell‘aplotipo genetico HLA-DR15, considerato già da tempo un fattore di rischio per la malattia.

Il punto centrale dello studio è infatti il cosiddetto mimetismo molecolare. Hanno scoperto che alcuni linfociti T, che si attivano per riconoscere una proteina del virus EBV, reagiscono anche contro un’altra proteina del cervello umano, una proteina della mielina che è il rivestimento protettivo delle fibre nervose.

In pratica il sistema immunitario confonde una proteina cerebrale con quella virale e avvia l’attacco al tessuto nervoso.

Cos’è la sclerosi multipla e quali sono i sintomi

La sclerosi multipla è una malattia cronica, grave e invalidante nella quale il sistema immunitario attacca la guaina mielinica, cioè lo strato isolante delle cellule nervose, e ne causa l’infiammazione e il danno.

Questo continuo attacco causa l’interruzione dei segnali tra cervello, midollo spinale e nervi ottici. Si manifesta attraverso molti sintomi, dalla difficoltà motoria ai disturbi della vista, dalla stanchezza generalizzata ai dolori muscolari, dai disturbi della sensibilità e del linguaggio fino a quelli della vescica, oltre ai problemi legati alla sessualità e all’umore.

Ad oggi non esiste una terapia unica e l’obiettivo è quello di abbreviare le ricadute e ridurre la loro gravità, ritardando la progressione della malattia e i danni irreversibili alla mielina e agli assoni.

Una nuova cura?

La scoperta ha un impatto rilevante sul fronte terapeutico. Infatti, l’identificazione di cellule immunitarie cross-reattive apre la strada a strategie più mirate. A dirlo è Thomas Olsson, che ha guidato lo studio insieme a numerosi altri ricercatori.

L’obiettivo ora è sperimentare vaccini antivirali contro l’EBV. Si potrebbe arrivare a prevenire la sclerosi multipla vaccinando i soggetti che presentano fattori di rischio, così da evitare l’innesco dell’autoaggressione e il danno neurologico conseguente.