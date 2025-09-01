Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di 83 grammi di marijuana il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Scoglitti. Un giovane di 22 anni è stato fermato e posto ai domiciliari dopo che, durante un controllo mirato, sono state rinvenute sostanze stupefacenti sia nella sua abitazione che nel suo esercizio commerciale. L’operazione è stata eseguita nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio di contrasto ai reati legati agli stupefacenti.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento ha visto la collaborazione tra la Stazione di Scoglitti, lo Squadrone Eliportato CC Cacciatori di Sicilia – Squadriglia Falco 11 e il Nucleo Cinofili di Nicolosi. L’obiettivo era quello di intensificare i controlli per contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti, fenomeno che negli ultimi tempi ha destato particolare preoccupazione nella zona.

Il controllo e la scoperta della marijuana

I militari hanno deciso di concentrare l’attenzione su un giovane residente a Vittoria, di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. Dopo aver ottenuto l’accesso all’abitazione, gli agenti hanno identificato il proprietario e avviato una perquisizione approfondita. Nel garage dell’immobile, ben nascosti, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Estensione dei controlli all’attività commerciale

Non soddisfatti dei primi risultati, i Carabinieri hanno deciso di estendere le verifiche anche all’esercizio commerciale gestito dal giovane. Anche in questo secondo luogo sono state trovate ulteriori quantità di marijuana, confermando i sospetti degli investigatori circa un’attività di spaccio organizzata e non riconducibile al solo consumo personale.

Sequestro della droga e degli strumenti

Al termine delle operazioni, i militari hanno proceduto al sequestro di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, per un totale di circa 83 grammi di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati il bilancino di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di una destinazione alla cessione illecita a terzi.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, gli elementi raccolti durante l’attività di polizia hanno permesso di escludere che la detenzione della droga fosse destinata a un uso esclusivamente personale. Al contrario, le modalità di occultamento e la presenza di strumenti per la suddivisione in dosi hanno fatto propendere per un’attività di spaccio.

Identificazione e provvedimenti

Il giovane, identificato con le iniziali I.A., è stato condotto presso gli uffici dei Carabinieri per le procedure di identificazione e per completare gli accertamenti di rito. Al termine delle formalità, il vittoriese è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

La posizione dell’arrestato e le indagini in corso

Va ricordato che, come previsto dalla legge, per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se il giovane fosse inserito in una rete più ampia di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Vittoria.

