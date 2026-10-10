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Un’attività abusiva di scommesse celata tra gli scaffali di una cartoleria è stata scovata dalla Polizia di Stato ad Acireale (Catania). Il punto vendita raccoglieva denaro e giocate in contanti senza alcuna licenza. L’intervento degli agenti ha portato alla denuncia del gestore e al sequestro di ogni strumento.

L’intervento ad Acireale

Ad Acireale (Catania), i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno effettuato un controllo presso una cartoleria, dove hanno notato subito alcune anomalie.

L’allestimento dei locali non corrispondeva a quello tipico di una semplice cartoleria. All’ingresso, infatti, era presente una postazione con bancone e cassa, separata dal resto dell’attività da una struttura in muratura e un vetro divisorio. In questo spazio riservato sono state trovate postazioni pc e stampanti termiche, strumenti comunemente utilizzati per l’emissione immediata di schedine e palinsesti di scommesse.

Un centro scommesse abusivo in una cartoleria

Durante il controllo, gli agenti hanno richiesto al gestore la documentazione relativa all’attività commerciale. Dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) presentata al Comune, è emerso che l’esercizio avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente di cartoleria, internet point e vendita di ricariche per conti di gioco online.

Tuttavia, la presenza di materiale specifico per la raccolta di scommesse ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire le verifiche.

Materiale per scommesse e pagamenti in contanti

Nonostante le autorizzazioni fossero limitate alle attività dichiarate, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del gestore materiale che dimostrava l’effettuazione diretta, l’intermediazione e il pagamento in contanti di giocate per conto della clientela.

Di fatto, è stata riscontrata la presenza di una vera e propria sala scommesse abusiva, operante senza le necessarie licenze.

Sequestri e ulteriori elementi raccolti

Nel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ricevute di scommesse sportive effettuate nei giorni precedenti, sulle quali erano riportati codici fiscali e un acronimo che, probabilmente, serviva a indicare le schedine già pagate.

Sono state trovate anche annotazioni relative a “fidi” e somme di denaro, oltre a palinsesti cartacei messi a disposizione dei clienti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori approfondimenti.

La denuncia

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il titolare dell’esercizio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la mancanza della licenza rilasciata dal Questore e per esercizio abusivo o intermediazione nell’accettazione e raccolta di scommesse.

IPA