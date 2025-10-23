Scommesse illegali NBA, arrestati coach Billups e Terry Rozier di Miami: giro gestito dalla mafia di New York

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’FBI ha arrestato oltre 30 persone, comprese tre star NBA: Terry Rozier, Chauncey Billups e Damon Jones. Il mondo della pallacanestro viene così fortemente colpito dall’inchiesta sulle scommesse sportive e sul poker illegale legato alla mafia. Sono quattro i nomi delle famiglie mafiose italiane di New York emersi nel corso delle indagini. L’inchiesta quindi prosegue su due filoni: uno legato al poker e uno al mondo del basket.

L’inchiesta dell’FBI sulle mafie italiane di New York

L’operazione dell’FBI ha portato a oltre 30 arresti, compresi alcuni volti molto noti dell’NBA. Gli agenti hanno indagato sul legame tra mafia e scommesse sportive da una parte, e poker illegale dall’altra.

Emergono così quattro importanti nomi di famiglie mafiose italiane di New York, le principali: Bonanno, Genovese, Gambino e Lucchese.

Secondo quanto emerso, da una parte informazioni riservate, come gli infortuni, venivano divulgate, e dall’altra le star dell’NBA adescavano vittime per partite di poker illegali. Attraverso telecamere nascoste, lenti speciali e altre tecnologie per leggere le carte, sarebbero stati fatti perdere oltre 7 milioni di dollari alle vittime.

Di cosa sono accusate le tre star NBA

Sono tre i nomi emersi dalle indagini e volti noti della pallacanestro americana. Il primo è Terry Rozier, arrestato in un hotel dopo aver perso la gara di esordio della nuova stagione NBA. Era già al centro di alcune indagini per un caso di presunte scommesse illegali.

Nel primo filone delle indagini rientra Rozier e un insolito flusso di puntate sulle sue statistiche in vista di una partita del marzo 2023. Ci fu un’impennata inaspettata di scommesse, tra cui quella di uno scommettitore che, in appena mezz’ora, mise sul tavolo 13.759 dollari.

Chauncey Billups e Damon Jones sono invece stati arrestati per il filone dell’inchiesta legato al poker illegale e alla mafia. Sarebbero stati loro ad attirare le vittime nelle partite illegali di poker.

Più di 30 arresti tra le famiglie mafiose

L’indagine dell’FBI ha portato all’arresto di oltre 30 persone in 11 Stati. Il collegamento sarebbe rappresentato dalle scommesse sportive, attraverso la vendita di informazioni riservate e un sistema di partite di poker truccate.

In queste, le vittime non avrebbero mai potuto vincere, perché le loro carte erano visionate attraverso telecamere nascoste o lenti a contatto speciali in grado di leggerle. Sarebbe stato utilizzato persino un tavolo a raggi X.

In totale, le vittime avrebbero perso circa 7 milioni di dollari. Si fidavano delle star dell’NBA e quindi si sedevano a un tavolo di gioco, che però era truccato. L’indagine è una delle più ampie mai condotte contro il gioco d’azzardo illegale negli Stati Uniti e ha fatto emergere un sistema criminale che coinvolge le quattro principali famiglie mafiose di New York. L’inchiesta lega inoltre il mondo sportivo e la criminalità organizzata, macchiando il primo di quella che è stata definita una “frode colossale”.