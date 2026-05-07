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È stata ritrovata e affidata ai familiari l’anziana di Torino che, nel pomeriggio di ieri, si era allontanata dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva attivazione delle forze dell’ordine e all’utilizzo del sistema di localizzazione del telefono cellulare.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella notte appena trascorsa, quando una donna di ottantadue anni è stata segnalata come scomparsa dalla sua abitazione situata in Corso Siracusa. La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 02:00, tramite una comunicazione della Centrale dell’Arma dei Carabinieri. Immediatamente è stata attivata la procedura di localizzazione del telefono cellulare della donna, sfruttando il sistema di “positioning”.

Le ricerche sul territorio

Una pattuglia dell’UPGSP, già presente nella zona di residenza dell’anziana, ha dato il via alle prime ricerche. Gli agenti hanno preso contatto con la figlia della donna, la quale ha riferito che la madre non rispondeva alle numerose chiamate, pur avendo il telefono acceso. A quel punto, tutte le pattuglie della Polizia di Stato presenti sul territorio sono state allertate e hanno proseguito le ricerche senza sosta.

Le operazioni si sono concentrate inizialmente nelle aree verdi, piazze, stazioni ferroviarie, sottopassaggi pedonali e altri luoghi abitualmente frequentati dall’anziana. Nonostante l’impegno, i primi tentativi non hanno dato esito positivo.

L’individuazione e il lieto fine

Le attività di ricerca sono state successivamente estese ad altre zone di Torino. Verso le 4.00, gli agenti della Questura hanno individuato una donna in stato confusionale al centro della carreggiata di Corso Galileo Ferraris. Dopo averla riconosciuta come la persona scomparsa, la pattuglia è intervenuta prontamente per metterla in sicurezza.

È stato quindi contattato il servizio di emergenza 118 e sono stati fatti giungere sul posto i familiari della donna. L’anziana ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è stata riaffidata ai suoi cari, che hanno espresso gratitudine agli agenti per la rapidità e l’efficacia dell’intervento.

Il ruolo della tecnologia e della collaborazione tra forze dell’ordine

La vicenda ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e l’efficacia delle tecnologie di localizzazione. L’attivazione immediata del sistema di “positioning” ha permesso di restringere il campo delle ricerche e di individuare rapidamente la zona in cui si trovava la donna. La sinergia tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri si è rivelata fondamentale per il buon esito dell’operazione.

ANSA