Un uomo di 75 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia dopo essersi smarrito per ore a piedi nella zona della Tangenziale Ovest di Siena. L’anziano, disorientato a causa della malattia e dell’età, era uscito di casa al mattino per recarsi in ospedale, ma non è più riuscito a ritrovare la strada. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dal figlio preoccupato, ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

La segnalazione e l’avvio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 16.10 quando la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una telefonata dal figlio dell’anziano. L’uomo, residente nella periferia di Siena e abituato a vivere da solo, era uscito di casa con l’intenzione di recarsi in ospedale, ma non aveva più dato notizie di sé. Il figlio, non riuscendo a localizzare il padre e preoccupato per le sue condizioni, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Le operazioni di ricerca

Ricevuta la segnalazione, il poliziotto di turno ha immediatamente richiesto una foto dell’anziano e ha diffuso le informazioni alle pattuglie presenti sul territorio. Grazie alle indicazioni fornite dal figlio, che riportava ciò che il padre riusciva a descrivere dei luoghi circostanti, le ricerche si sono concentrate nella zona della Strada Massetana Romana e nei pressi della Tangenziale Ovest.

Il ritrovamento sulla Tangenziale Ovest

Pochi minuti dopo l’inizio delle ricerche, gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato una persona che corrispondeva alla descrizione fornita, nei pressi dell’uscita della Tangenziale Ovest di Siena. L’uomo camminava con difficoltà in una zona particolarmente trafficata, esponendosi a rischi notevoli per la propria incolumità.

L’intervento degli agenti

I poliziotti sono intervenuti prontamente, scendendo dall’auto per assicurare la viabilità e mettere in sicurezza l’anziano. Dopo averlo raggiunto e tranquillizzato, lo hanno accompagnato vicino a una piazzola, lontano dal traffico. L’uomo, sebbene frastornato e disorientato, è apparso in condizioni di salute non gravi. Ha raccontato agli agenti di essere uscito di casa verso le 9 del mattino a causa di un dolore alla caviglia, con l’intenzione di recarsi al Pronto Soccorso, ma di essersi poi perso durante il tragitto.

L’assistenza sanitaria e il lieto fine

Una volta messo in salvo, i poliziotti hanno contattato la centrale operativa per richiedere l’intervento dei sanitari del 118. L’anziano è stato quindi accompagnato all’ospedale di Siena, dove è stato affidato alle cure di un medico. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra le forze dell’ordine e i familiari, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze per il protagonista.

