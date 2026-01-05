Scomparsa di Daniela Ruggi, le lacrime dello "sceriffo" dopo il ritrovamento di resti, "spero che non sia lei"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nuove luci e ombre sono emerse nelle indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi, svanita nel nulla il 18 settembre 2024. Recentemente gli inquirenti hanno rinvenuto resti umani e indumenti femminili in un casolare abbandonato a Vitriola di Montefiorino (Modena), a poche decine di metri dall’abitazione della 32enne. Forte è il sospetto che si tratti proprio dei resti della giovane scomparsa, ma per avere una conferma sarà necessario attendere le analisi del Dna. Nel frattempo è tornato sotto i riflettori Domenico Lanza, noto a chiunque come “lo sceriffo“, che in un intervento televisivo si è lasciato andare all’emozione: “Io spero che non sia lei“.

Il commento dello “sceriffo”

Domenico Lanza, noto alla stampa come “lo sceriffo”, è intervenuto in collegamento con la puntata di Dentro La Notizia andata in onda lunedì 5 gennaio.

“Da una parte è una bella notizia“, dice Lanza, probabilmente riferendosi alla fine di un supplizio maturato in un anno e mezzo per l’apprensione sulla sorte della ragazza.

“Dall’altra non è bella per me“, aggiunge con la voce soffocata dal pianto, “perché pensare che lei sia finita così, poverina, mi piange il cuore“.

“Io spero che non sia lei”, sottolinea, e ancora: “Io spero che sia viva, ma non so cosa farci”, dice chiedendosi “cosa voglia ancora il gip da me”. Lanza, infatti, è l’unico indagato nell’indagine sulla scomparsa di Daniela Ruggi.

Il ruolo di Domenico Lanza nella vicenda

Domenico Lanza, ricordiamo, nel fascicolo aperto dalla Procura di Modena sulla scomparsa di Daniela Ruggi è finito in carcere per il reato di detenzione di armi. Una volta tornato in libertà, “lo sceriffo” si è sempre detto estraneo alla scomparsa della 32enne, anche se non ha mai negato una frequentazione con la ragazza.

Un’altra novità è arrivata nel mese di aprile del 2025, quando sul registro degli indagati è comparso il nome di Alberto Ruggi, fratello di Daniela, a seguito di una denuncia per maltrattamenti che la stessa ragazza aveva presentato prima di scomparire. Nessun ruolo nella scomparsa, secondo gli investigatori, è attribuibile ad Alberto, che ha sempre respinto le accuse della sorella.

La scomparsa di Daniela Ruggi

Come anticipato, il 18 settembre 2024 Daniela Ruggi, 32 anni, è scomparsa da Vitriola, frazione di Montefiorino (Modena). Quel giorno la ragazza accusò un malore e si fece accompagnare al pronto soccorso di Sassuolo. Uscita dal nosocomio, è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza. Sono quelle le ultime immagini di Daniela prima della scomparsa.

A denunciarne la sparizione è stato il sindaco Maurizio Paladini. Dal 18 settembre il telefonino della ragazza risulta spento, né sono presenti contatti con la famiglia. Diverse le testimonianze di persone che dicono di averla vista: un anno dopo, ad esempio, un tabaccaio della stazione dei treni di Modena ha dichiarato di aver visto una ragazza “messa male, molto sciupata” e “molto trascurata” entrare nel suo esercizio per acquistare due caramelle.

Un barista in servizio presso la stessa stazione ha raccontato, inoltre, che “si vedeva che non tornava a casa perché dopo un po’ aveva anche degli odori non gradevoli“.

I resti vicino alla sua abitazione

Come noto, Daniela Ruggi viveva in un’abitazione senza utenze attive. Il 1° gennaio 2026, a poche decine di metri dalla casa della 32enne, due escursionisti hanno rinvenuto resti umani e indumenti femminili in un casolare abbandonato.

I carabinieri hanno recintato l’intera area e hanno avviato tutti i rilievi del caso. Sarà l’esame del Dna a stabilire se quei resti appartengano o no a Daniela Ruggi.