Scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato, la paura della mamma sul sequestro: "L'hanno presa"

Maria Denisa Adas, 30 anni, escort romana, è scomparsa a Prato da venerdì 16 maggio, con l’ultima traccia rappresentata da un uomo ripreso mentre usciva dal residence dove alloggiava. La madre, disperata, non ha sospetti né spiegazioni, ma è convinta che qualcuno abbia preso sua figlia. Indagano sul caso i carabinieri.

La scomparsa di Maria Denisa Adas

La madre di Maria Denisa Adas è certa che sua figlia sia scomparsa perché qualcuno l’ha portata via. La donna, Maria Cristina, ha raccontato al Corriere Fiorentino il calvario familiare iniziato venerdì 16 maggio, quando la 30enne è sparita nel nulla.

Da quella sera, la figlia ha interrotto all’improvviso il rituale quotidiano di messaggi e telefonate. Un gesto che non aveva mai mancato, diventato nel tempo una costante rassicurante per la madre.

Perché Maria Denisa Adas era a Prato

Maria Denisa spesso si spostava da Roma per lavorare come escort in altre città: era arrivata a Prato per qualche giorno. Da lì, nessuna traccia.

La sua ultima presenza certa è legata alla stanza 101 di un residence in via Ferrucci. A pochi minuti dalla mezzanotte, una videocamera ha ripreso un uomo — considerato il suo ultimo cliente — mentre lasciava da solo l’edificio. Dopo di lui, il nulla.

Le indagini sono in mano al nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze. I cani molecolari, guidati dai militari, hanno analizzato alcuni effetti personali della giovane, nel tentativo di rilevare tracce utili nell’area circostante al residence.

Cosa ha detto la madre

“Non abbiamo assolutamente idea di cosa sia successo, non abbiamo sospetti reali, non abbiamo risposte” ha ammesso la madre di Maria Denisa, che vive insieme alla figlia a Roma, in piena sintonia.

La donna ha spiegato che sua figlia non aveva attualmente un compagno. Il mestiere di escort non costituiva un problema, i rapporti sono ottimi, e Maria Denisa viene descritta come “brava, intelligente, buona, educata”.

Maria Cristina ha spiegato che la 30enne avrebbe lasciato Prato dopo circa una settimana per spostarsi a Bologna. “Posso dire che senza le cose che sono state ritrovate nella sua camera lei non sarebbe mai andata via, ne sono certa” ha chiarito.”Sì, è andata così, l’hanno presa”.

Si tratta però di una sensazione: i sospetti scarseggiano. “Era venuta varie volte (a Prato, ndr), niente di particolare, nessun aspetto che mi potesse far preoccupare”.