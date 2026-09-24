Scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata: è Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi spunta il nome di una terza persona: si tratta di Gabriella Boggiani, l’ex amica di Marco Fassoni Accetti – anche egli indagato – per la quale si è aperto un terzo fascicolo. Salgono dunque a tre i nomi intorno ai quali orbita l’attenzione della Procura di Roma, oltre a quello di Laura Casagrande. Boggiani ha ammesso di essere la responsabile di una rivendicazione audio inviata da Boston nella quale, con la sua voce, chiedeva la liberazione di Mehmet Ali Agca rivendicando il sequestro di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Incalzata dalla Commissione Parlamentare, Boggiani ha detto: “Pensavo fosse uno scherzo”.

Perché Gabriella Boggiani è indagata, il nastro di Boston

Quello di Gabriella Boggiani è un nome legato a Marco Fassoni Accetti. Nel 1983 era amica dell’ex fotografo, e da Boston aveva inviato uno dei quattro comunicati audio in cui, simulando un accento anglosassone, proponeva il classico scambio: la liberazione di Mehmet Ali Agca in cambio di quella di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi.

Il nome di Boggiani era stato fatto dallo stesso Accetti nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Katy Skerl (uccisa a Grottaferrata il 21 gennaio 1984), quindi la donna – oggi 60enne e nota insegnante di pilates – davanti al pm Erminio Amelio aveva confessato di essere la voce di uno dei quattro nastri inviati da Boston.

ANSA

Il 6 dicembre 1983, infatti, l’allora inviato a Roma della Cbs Richard Roth ricevette quel nastro. Incalzata nel 2023 dal pm Erminio Amelio, Gabriella Boggiani aveva rivelato: “La voce di quel messaggio è mia, ma pensai a un gioco, uno scherzo. Non sapevo che il messaggio che mi fu fatto recitare era realmente legato alla vicenda Orlandi”.

A ricostruire il caso dei nastri di Boston e del ruolo di Boggiani è il giornalista investigativo Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera. Boggiani, quindi, sarebbe stata istigata dallo stesso Accetti a prendere parte a quel progetto, ma la donna sarebbe stata ignara dell’intera vicenda.

L’audizione a Palazzo San Macuto: “Ho fatto una telefonata”

Alle 13:30 di giovedì 24 settembre Gabriella Boggiani è stata audita dalla Commissione Bicamerale d’Inchiesta sulle scomparse Orlandi-Gregori. La sua audizione è secretata, ma Il Messaggero ha riportato alcuni passaggi.

Davanti ai commissari, la nuova indagata – che ha appreso delle indagini a suo carico proprio mentre si trovava a Palazzo San Macuto – non ha parlato della registrazione di un nastro, ma di una telefonata. Ha detto: “Confermo di aver fatto una telefonata, non di aver letto un comunicato”. E ha ricordato: “Un giorno Accetti mi disse: ‘Dai, dai fai questo scherzo, fai questa telefonata’. Io la feci, eravamo in una cabina telefonica nel quartiere Africano”.

Boggiani ha raccontato di aver assecondato l’ex fotografo “senza pensare a niente di strano, io non sapevo neanche che fosse questo nome, questa Orlandi, non era ancora successo niente, lui mi disse: ‘Di’ che noi sappiamo dove sta Emanuela Orlandi’ e basta, finito”. Nel fascicolo in cui Boggiani risulta indagata – scrive Ansa – vi sarebbero altri nomi legati ad Accetti. La nuova indagata, tuttavia, prende le distanze dal sedicente rapitore della 15enne.

Le tre persone indagate per la scomparsa di Emanuela Orlandi

Come anticipato, ora la Procura di Roma ha tre persone indagate nel fascicolo relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi. La prima è stata Laura Casagrande, un’amica di Emanuela ed ex allieva della scuola di musica. Secondo la Procura, Casagrande avrebbe fornito versioni contraddittorie sui giorni precedenti alla scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983.

Il secondo, come noto, è Marco Fassoni Accetti, a cui viene contestato il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. I Ris di Roma sono ora al lavoro su un flauto traverso ritrovato tra gli archivi, sul quale si cercano tracce di Dna compatibili con la 15enne scomparsa.

Infine, è da definire il ruolo di Gabriella Boggiani, che sin dal primo momento in cui è stata ascoltata ha preso le distanze da Accetti.