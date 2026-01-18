Scomparsa di Federica Torzullo, "trovato sangue dappertutto" tra casa e auto del marito Claudio Carlomagno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La scomparsa di Federica Torzullo potrebbe essere a una svolta: i carabinieri hanno trovato il cadavere di una donna nella ditta del marito Claudio Carlomagno. Il corpo è stato trovato durante una sessione di scavi, l’ennesima. La donna di 41 anni era sparita l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il marito Claudio Carlomagno è indagato per omicidio volontario.

Trovato un cadavere nella ditta di Claudio Carlomagno

Il corpo di una donna, ancora in fase di identificazione, è stato trovato nella mattinata di domenica 18 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto in un magazzino della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara.

Scomparsa di Federica Torzullo, trovate tracce di sangue

Il giorno precedente, le indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia avevano portato alla scoperta di tracce di sangue in numerosi luoghi riconducibili alla vita della coppia, e non solo.

ANSA

Tracce ematiche sarebbero state repertate all’interno dell’abitazione della coppia, sull’auto dell’uomo, sui suoi abiti da lavoro, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda del marito, operante nel settore del movimento terra.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Anguillara Sabazia e dal nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, con il supporto del Ris di Roma. In un comunicato firmato dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori si parla esplicitamente di “tracce ematiche dappertutto”.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori “accertamenti tecnici irripetibili alla ricerca del Dna”, con risultati attesi in tempi rapidi.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano che Federica Torzullo non è uscita di casa dopo le 19:30 dell’8 gennaio.

In attesa degli esiti degli esami tecnici, anche il suo cellulare non registra movimenti fuori dall’abitazione. Il marito, invece, risulta uscire di casa la mattina successiva, intorno alle 7:30 per recarsi al lavoro.

Dall’abitazione non mancherebbe nulla, fatta eccezione per la borsa e il cellulare della donna. Federica viveva nella villetta con il marito e il figlio di 10 anni.

Gli investigatori stanno cercando i riscontri alle dichiarazioni del marito per arrivare a una “ricostruzione integrale della vicenda”, alla “individuazione del movente e di “eventuali responsabilità” di altre persone.

Claudio Carlomagno, dichiarazioni contraddittorie

Già all’indomani della scomparsa di Federica Torzullo da Anguillara Sabazia a far sorgere sospetti sul marito sono state alcune sue dichiarazioni ritenute contraddittorie. Come riporta Il Messaggero, secondo i pm, Carlomagno ha fornito “una versione sui suoi movimenti di quella giornata e sui rapporti con la moglie Federica contraddittoria e illogica”.

La chiamata alla colf

Federica Torzullo, come raccontato dai familiari, sarebbe dovuta partire il giorno successivo per la Basilicata. Il marito avrebbe lasciato una valigia con il cambio per il figlio di 10 anni senza salutare i suoceri: “È venuto l’altra mattina, ha lasciato una valigia con il cambio del bambino. Poi è andato via senza nemmeno salutare i suoceri. Siamo rimasti basiti”, ha rivelato lo zio di Federica, come riportato dal Corriere della Sera.

Il quotidiano rivela anche un altro dettaglio: proprio l’8 gennaio, Claudio Carlomagno avrebbe contattato la collaboratrice domestica per informarla che il giorno seguente non era necessaria la sua presenza a casa.