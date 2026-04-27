Scomparsa di Ylenia Carrisi, i dubbi di Romina Power a Belve da Francesca Fagnani: "Per me è da qualche parte"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Romina Power si apre a Belve. Intervistata da Francesca Fagnani su alcuni momenti chiave della sua vita, ha deciso di parlare anche della scomparsa di Ylenia. L’episodio avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella rottura con Al Bano e Romina commenta: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e non c’è niente”. Dice però di considerare Ylenia ancora presente, da qualche parte, perché ha dei sogni e ha parlato con delle persone che hanno poteri soprannaturali.

Romina Power a Belve

Martedì 28 aprile su Raidue Francesca Fagnani intervisterà Romina Power. Belve torna e lo fa con un’anteprima dell’intervista che tocca punti delicati della vita della donna.

Con delicatezza, Fagnani chiede se possono parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi, dopo aver toccato anche il tema del matrimonio con Al Bano. Romina Power si apre, racconta della scomparsa della figlia, di sentirla ancora “presente” e molto altro.

Tra i temi toccati anche la sua vita adolescente, gli esordi della sua carriera fatta anche di film erotici e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti.

La scomparsa di Ylenia

Francesca Fagnani tocca il tema della rottura del matrimonio con Al Bano e, tra i tanti motivi, viene citata anche la scomparsa della figlia Ylenia. “Posso chiedere quanto ha pesato la scomparsa di Ylenia?”, chiede Fagnani.

La risposta di Romina Power è chiara, conferma che quell’evento è stato uno dei motivi della rottura. Dichiara infatti: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”.

Sulla scomparsa in sé, Power prosegue dichiarando di sentirla ancora presente. “Parlo sempre di lei perché so che è da qualche parte“, dichiara. La conferma, secondo la cantante, arriverebbe da persone che hanno dei poteri soprannaturali e da lei stessa, che avrebbe dei sogni in merito. “Nessuno mi ha detto che lei non c’è più”, aggiunge.

La storia di Ylenia: cosa è successo

Ylenia Carrisi è scomparsa intorno al 6 gennaio 1994 a New Orleans. Aveva da poco compiuto 23 anni. Era la figlia primogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Al momento della scomparsa si era presa una pausa dagli studi e aveva iniziato a viaggiare tra l’America centrale e gli Stati Uniti. Era un periodo, secondo quanto dichiarato dai genitori, di dubbi e incertezze dovuti alla giovane età, ma aggravati da un uso di droghe non meglio specificate.

Dopo tanti anni, nel 2006 Al Bano scrisse nella sua autobiografia di aver accettato l’idea che la figlia sia morta. Per Romina Power invece è diverso: ha accettato la dichiarazione di “morte presunta”, ma non si è mai rassegnata all’idea che sua figlia sia morta e pensa che sia ancora viva da qualche parte.