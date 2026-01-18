Scomparsa Federica Torzullo, trovato il corpo di una donna nella ditta del marito Claudio Carlomagno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso della scomparsa di Federica Torzullo pare avviarsi verso la conclusione: nella mattina di domenica 18 gennaio il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella ditta di proprietà del marito Claudio Carlomagno, già accusato di omicidio volontario. Sono in corso gli esami sulla salma al fine di identificarla. L’uomo si trova nella caserma dei carabinieri. Il giorno precedente, nella casa della coppia e nell’auto erano state trovate tracce di sangue.

Federica Torzullo, trovato cadavere di donna

Il cadavere di una donna è stato trovato in un deposito della ditta del marito Claudio Carlomagno: l’azienda si trova in via Comunale San Francesco, non distante dalla villetta della coppia, in via Costantino ad Anguillara.

Il corpo è stato rinvenuto durante una nuova sessione di scavi. I carabinieri hanno cercato in uno dei posti frequentati dal marito di Federica Torzullo nel giorno della scomparsa e nei successivi.

Il posto è stato raggiunto poco dopo le 9:00 dai carabinieri della sezione Rilievi e del Nucleo investigativo di Ostia.

Marito in caserma

La posizione di Claudio Carlomagno potrebbe aggravarsi ulteriormente: per tutte le indagini e fino al momento del ritrovamento del corpo, l’uomo è stato a piede libero. La Procura di Civitavecchia potrebbe ora valutarne l’arresto e la custodia cautelare, in carcere o domiciliare, che potrebbe arrivare anche nella giornata di domenica.

Come scrive il Corriere della Sera, Carlomagno è stato invitato a costituirsi direttamente dal procuratore capo Alberto Liguori.

Il marito nelle ore successive si è quindi recato in caserma.

Federica Torzullo, sangue dappertutto

Il giorno precedente, le indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia avevano portato alla scoperta di tracce di sangue in numerosi luoghi riconducibili alla vita della coppia, e non solo. Sono in corso esami del Dna per capire se si tratti del sangue di Federica Torzullo.

In un comunicato firmato dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori si parla esplicitamente di “tracce ematiche dappertutto”.

Claudio Carlomagno indagato per omicidio

Le indagini si sono concentrate su Carlomagno già dal 9 gennaio, il giorno in cui aveva denunciato la scomparsa della moglie Federica Torzullo, 41enne funzionaria delle Poste. Gli investigatori hanno ritenuto che le versioni fornite dall’uomo fossero illogiche e contraddittorie.

Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, scrivono diverse fonti di stampa fra cui La Repubblica, erano in crisi da tempo e la settimana scorsa avrebbe dovuto tenersi la prima udienza per decidere sulla separazione.

Di fronte agli investigatori, Carlomagno aveva minimizzato la crisi di coppia parlando di una normale relazione coniugale con alti e bassi.