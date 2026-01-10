Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Da quattro giorni è scomparsa la giovane Annabella Martinelli, una studentessa 22enne residente a Padova. La ragazza è uscita di casa in bici la sera del 6 gennaio e da allora si sono perse le sue tracce. Le ricerche si concentrano nei Colli Euganei e in tutta la provincia di Padova.

La scomparsa di Annabella Martinelli

Secondo le prime informazioni, Annabella Martinelli avrebbe lasciato la propria abitazione intorno alle 20 del 6 gennaio in bicicletta.

Non avrebbe manifestato segnali di disagio né annunciato spostamenti imminenti, ma di fatto sono quattro giorni che la famiglia non ha notizie della ragazza.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’ultimo riscontro oggettivo è legato al telefono cellulare, che il 7 gennaio ha agganciato una cella telefonica nella zona di Teolo (Padova).

Dal 10 gennaio, gli elicotteri dei vigili del fuoco e la Protezione civile sono impegnati a perlustrare la zona dei Colli Euganei alla ricerca della giovane anche se non si hanno certezze che si trovi ancora in quell’area.

Il dato tecnico dell’ultima cella agganciata copre un’area di oltre 20 chilometri in linea d’aria, che comprende zone collinari, boschi e sentieri dei Colli.

Le ricerche della studentessa 22enne

La famiglia ha immediatamente denunciato la scomparsa ai carabinieri, e la Prefettura di Padova ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, coinvolgendo vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Anche le squadre del Soccorso alpino di Padova stanno partecipando alle ricerche di Annabella.

I soccorritori si stanno muovendo tra Monte Grande, Monte della Madonna e Rocca Pendice, perlustrando la sentieristica e battendo l’area circostante.

La mobilitazione sui social

Intanto gli amici della studentessa hanno creato volantini e gruppi social per raccogliere informazioni in tempo reale.

Al momento non è esclusa alcuna pista, tra le ipotesi c’è anche quella di un allontanamento volontario.

La famiglia ripete che Annabella non si era mai allontanata di casa per più giorni senza avvisare.

Si cerca di capire se la 22enne possa essere con qualcuno o se possa essersi spostata verso Bologna o aree limitrofe, dove frequenta l’università di Giurisprudenza.