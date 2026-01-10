Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 91 anni è stato ritrovato dalla Polizia di Stato dopo essersi allontanato dalla propria abitazione di Perugia. L’anziano, che vive solo, è stato individuato a Piombino mentre si trovava in stato confusionale a bordo della sua auto, dopo aver guidato per tutta la notte senza una meta precisa. L’intervento degli agenti ha permesso di garantire la sua sicurezza e di ricongiungerlo con i familiari.

La scomparsa e il viaggio notturno

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna, quando gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piombino sono intervenuti a seguito della segnalazione di una persona scomparsa. L’uomo, residente a Perugia e abituato a vivere da solo, aveva fatto perdere le proprie tracce, destando preoccupazione nei familiari.

L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione di Perugia senza lasciare indicazioni sulla propria destinazione. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva guidato la propria autovettura per tutta la notte, percorrendo una lunga distanza senza una meta definita. Il viaggio si è concluso quando l’uomo si è fermato presso un’area di servizio nel territorio di Piombino, dove è stato notato dagli operatori della Polizia di Stato.

Il ritrovamento e l’assistenza

Al momento del ritrovamento, il 91enne appariva in evidente stato confusionale e non era in grado di spiegare come fosse arrivato fino a Piombino. Gli agenti della volante sono intervenuti prontamente, prestando assistenza all’uomo e accompagnandolo presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza. Qui sono state attivate le procedure necessarie per tutelare la sua incolumità e garantire che ricevesse le cure e l’attenzione di cui aveva bisogno.

Il ricongiungimento con la famiglia

I familiari dell’anziano sono stati immediatamente contattati dagli operatori di Polizia. I figli hanno raggiunto il Commissariato di Piombino per riabbracciare il padre e organizzare il suo ritorno a casa. L’uomo e i suoi parenti hanno espresso profonda gratitudine nei confronti degli agenti, sottolineando la professionalità e l’umanità dimostrate durante tutta la vicenda.

