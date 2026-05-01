Scontri al corteo del 1 maggio a Torino davanti all'ex Askatasuna, la polizia risponde alla carica con idranti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Scontri al corteo del 1 Maggio a Torino davanti all’ex centro sociale Askatasuna. Gli antagonisti hanno tentato di raggiungere la palazzina sgomberata a dicembre, trovando il blocco delle forze dell’ordine. Tra cariche, idranti, bottiglie e lacrimogeni, il quartiere Vanchiglia è rimasto paralizzato per ore.

Corteo del 1 maggio, tensione a Torino

Le tensioni hanno avuto luogo nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nel corso del corteo per il 1 maggio. Manifestanti antagonisti e forze dell’ordine si sono resi protagonisti di alcuni scontri davanti all’ex centro sociale Askatasuna, sgomberato lo scorso dicembre dopo oltre trent’anni di occupazione.

La situazione è degenerata lungo corso Regina Margherita, all’altezza del civico 47, storico indirizzo del centro sociale torinese. Qui circa mille persone appartenenti allo spezzone dell’opposizione sociale hanno tentato di raggiungere simbolicamente l’edificio, trovando però un massiccio schieramento di polizia e carabinieri a impedire l’accesso.

ANSA

Scontri davanti all’ex Askatasuna

Gli incidenti sono iniziati dopo la separazione dal corteo ufficiale organizzato dai sindacati. Una parte dei partecipanti, composta da collettivi studenteschi, attivisti No Tav, gruppi pro Palestina, comitati di quartiere e realtà antagoniste, ha deciso di dirigersi verso Vanchiglia per protestare contro lo sgombero di Askatasuna.

Dal camion che guidava la manifestazione, gli organizzatori hanno parlato dello sgombero come di “una ferita che sanguina”, invitando i presenti a raggiungere l’ex occupazione.

L’atmosfera è diventata rapidamente esplosiva quando il corteo antagonista è arrivato a contatto con il cordone di sicurezza predisposto davanti all’ex Askatasuna. Alcuni manifestanti armati di bastoni e aste di bandiera hanno colpito gli scudi dei reparti mobili, mentre sarebbero state utilizzate anche bombolette spray contro gli agenti.

Le forze dell’ordine hanno risposto con una carica di alleggerimento e con l’utilizzo di un idrante per disperdere il gruppo più vicino alle transenne. La tensione si è poi spostata nelle vie laterali del quartiere, dove piccoli gruppi hanno cercato di aggirare il blocco della polizia.

Lancio di bottiglie e lacrimogeni

Dopo un primo arretramento, gli scontri sono ripresi con il lancio di bottiglie di vetro contro polizia e carabinieri. Una parte dei manifestanti si è seduta sull’asfalto in segno di protesta, bloccando il traffico su corso Regina Margherita, mentre altri hanno tentato di raggiungere il retro dell’edificio passando dai giardini e dalle strade adiacenti.

Per contenere i movimenti dei gruppi più mobili, le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni nelle vie del quartiere. La zona è rimasta a lungo presidiata, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e tensione diffusa tra residenti e commercianti.

Secondo i primi bilanci non risultano feriti gravi, ma la Digos starebbe analizzando immagini e video per identificare i responsabili degli episodi più violenti.