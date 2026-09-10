Sconto accise carburanti verso la proroga fino a fine settembre, il piano di Meloni sugli aiuti selettivi

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Poco prima della riunione del Consiglio dei ministri attesa in serata, il Governo dovrebbe decidere sul prolungamento dello sconto sulle accise del gasolio. L’aumento del prezzo del petrolio ha reso più difficile passare agli aiuti selettivi che Meloni avrebbe voluto introdurre. È probabile che le nuove misure slitteranno a ottobre, specialmente dopo le parole del ministro Salvini.

Fino a quando sarà prorogato lo sconto sulle accise

Il Governo dovrebbe decidere entro sera se rinnovare lo sconto di 17,1 centesimi di euro sulle accise del gasolio, l’unico rimasto dopo che quello sulla benzina è stato eliminato in estate.

L’Esecutivo va verso una proroga almeno fino al 24 settembre, soprattutto perché il petrolio ha superato il 100 dollari al barile a causa delle tensioni in Medio Oriente.

ANSA

La decisione però non può più attendere. A mezzanotte di oggi 10 settembre lo sconto scadrà e il diesel aumenterebbe in quel caso da un giorno all’altro.

Le parole di Salvini e il piano di Meloni

È stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a indirizzare l’operato del Governo con le sue ultime dichiarazioni.

“Ho parlato con Giorgetti, penso che lo sconto sul gasolio verrà prorogato fino a quasi fine mese” ha dichiarato Salvini.

Meloni, però, stava puntando a misure diverse. Gli sconti sulle accise sono controproducenti, perché aumentano la domanda di carburante e con essa i prezzi.

Il Governo vorrebbe passare a misure selettive, ma è difficile definire chi avrebbe diritto ai buoni benzina statali. Sicuramente ci saranno autotrasportatori e lavoratori dipendenti, ma la Lega punta a includere anche i lavoratori autonomi.

Benzina e diesel hanno raggiunto i massimi

Nel frattempo il picco del prezzo del petrolio ha fatto raggiungere alla benzina il prezzo massimo dal 22 maggio 2022. Il diesel, nonostante gli sconti, ha sfiorato il record del 2026.

Il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale ha raggiunto i 2,077 euro al litro per la benzina e i 2,184 euro al litro per il gasolio.

Per quanto riguarda gli altri carburanti, il Gpl è rimasto invariato a 0,747 euro al litro, mentre il metano è aumentato a 1,784 euro al chilo.