Scontri a Milano, Bologna e Torino. Giorgia Meloni: "Non possiamo ignorare quanto accaduto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo gli scontri registrati a Milano, Bologna e Torino durante le manifestazioni contro il caro-vita in programma nella giornata del 17 ottobre, Giorgia Meloni ha commentato quanto accaduto con un post sui social. Un messaggio allegato ad un video dove vengono mostrati gli scontri in Piazza Duomo nella città lombarda. “Non possiamo ignorare quanto accaduto” le parole della premier.

Scontri a Milano, il commento di Giorgia Meloni

Con messaggio sui social, Giorgia Meloni ha commentato quanto accaduto in alcune città italiane.

“Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra” le parole con cui inizia il messaggio.

La Premier ha poi aggiunto che la partecipazione è “alla base di qualunque sana democrazia qualunque siano le idee per le quali si manifesta”.

Si è poi focalizzata sugli scontri avvenuti in particolare a Milano, Torino e Bologna.

“Non possiamo ignorare quanto accaduto”

Giorgia Meloni ha ricordato quanto accaduto nelle tre città.

“A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria” ha spiegato.

La Premier ha poi aggiunto: “Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città. Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è”.

Il messaggio alle opposizioni

Nel suo post Giorgia Meloni rinnova la sua richiesta alle opposizioni.

“Non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica” le sue parole.

Ha poi concluso: “Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile”.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha scritto sui social: “Manifestare è un diritto. La violenza non lo è. Quanto accaduto a Milano, Bologna, Torino e in altre città è inaccettabile. Aggredire chi indossa una divisa, lanciare bombe carta e devastare non significa difendere un’idea, ma calpestare i diritti degli altri. Le Forze dell’Ordine non sono nemiche dei manifestanti: sono servitori dello Stato, al servizio di tutti. La violenza va condannata sempre, senza se e senza ma. A tutte le donne e gli uomini in divisa va la mia piena solidarietà e gratitudine”.

Matteo Renzi su Facebook ha scritto: “Chi devasta e colpisce i Carabinieri non è un giovane rivoluzionario ma un delinquente. Manifestare contro il caro vita è un diritto civile, mandare all’ospedale un poliziotto è roba da teppisti. Chi butta bombe carte in piazza del Duomo a Milano non è contro il Governo: è contro le Istituzioni. Noi sappiamo benissimo da che parte stare: contro i violenti, ora e sempre”.

Gli scontri a Milano, Torino e Bologna

Nella giornata del 17 ottobre sono stati numerosi gli scontri registrati durante le manifestazioni contro il caro-vita.

Tra le città in cui si sono verificati più disordini ci sono Milano, come ha ricordato anche Giorgia Meloni, Torino e Bologna.

Anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini hanno commentato sui social gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine condannando quanto accaduto.

Per il leader della Lega è necessario che “il Parlamento approvi subito la proposta della Lega: chi organizza una manifestazione o un corteo deve depositare una cauzione economica personale e, in caso di danni a beni pubblici o privati, ne risponde direttamente”.

Per Tajani è “inaccettabile è che parte dell’opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte”.