Scontri a Milano, chi è Yousef l'11enne divenuto virale: "Abbandonato a sé stesso pur avendo una famiglia"
Chi è Yousef, l'11enne diventato virale sui social dopo gli scontri a Milano
C’erano tanti minorenni tra i ragazzi che hanno dato vita agli scontri a Milano lo scorso fine settimana. Tra loro anche dei bambini, il più piccolo tra quelli identificati, Yousef, di appena 11 anni. I video che lo ritraggono durante i disordini, mentre esce da un negozio saccheggiato con degli abiti firmati, sono diventati virali sui social. È “uno che picchia”, un “provocatore”, raccontano gli abitanti del popoloso quartiere della Barona, dove vive l’11enne. “Abbandonato a sé stesso pur avendo una famiglia”, lo descrive una compagna di scuola.
- Scontri a Milano, chi è l'11enne Yousef
- Le parole degli abitanti del quartiere
- "Abbandonato a sé stesso"
Scontri a Milano, chi è l’11enne Yousef
Tra le tante immagini che più hanno colpito degli scontri dello scorso weekend a Milano ci sono quelle che riguardano il piccolo Yousef, un bambino di appena 11 anni.
Si tratta del più giovane tra i tanti minorenni identificati dalle forze dell’ordine dopo i disordini nel centro del capoluogo lombardo.
Sono diventati virali sui social i video che lo riprendono, col volto parzialmente coperto da una sciarpa, durante i saccheggi nelle vie dello shopping.
In un video su Instagram in particolare lo si vede uscire da un negozio preso d’assalto con diversi abiti e cinture.
Le parole degli abitanti del quartiere
L’11enne Yousef vive con la famiglia di origine marocchina nel quartiere della Barona, periferia sud-ovest di Milano, dove frequenta la seconda media.
Viene descritto come un ragazzo difficile, “selvaggio“, dagli abitanti del quartiere, dove il bambino è ben noto.
“Lo conosciamo tutti molto bene, è un provocatore”, racconta a Repubblica un edicolante del quartiere.
Un suo coetaneo lo descrive come “uno che picchia“, “ha anche investito una vecchia, qualche tempo fa”, col monopattino.
“Abbandonato a sé stesso”
I compagni di scuola lo descrivono come un bambino “cattivo”, ma anche “simpatico”: “Ha un bellissimo sorriso”.
“È abbandonato a sé stesso, pur avendo una famiglia”, dice una bambina della sua classe.
“È un ragazzo con fragilità importanti“, spiega la preside della scuola, troppo irrequieto e insofferente alle regole per stare in classe.
Per questo, per lui e per un altro alunno, hanno predisposto un trattamento ad hoc, con gli insegnanti che gli fanno lezione da solo, in un’altra aula.