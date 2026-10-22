Scontri a Milano, chi è Yousef l'11enne divenuto virale: "Abbandonato a sé stesso pur avendo una famiglia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’erano tanti minorenni tra i ragazzi che hanno dato vita agli scontri a Milano lo scorso fine settimana. Tra loro anche dei bambini, il più piccolo tra quelli identificati, Yousef, di appena 11 anni. I video che lo ritraggono durante i disordini, mentre esce da un negozio saccheggiato con degli abiti firmati, sono diventati virali sui social. È “uno che picchia”, un “provocatore”, raccontano gli abitanti del popoloso quartiere della Barona, dove vive l’11enne. “Abbandonato a sé stesso pur avendo una famiglia”, lo descrive una compagna di scuola.

Scontri a Milano, chi è l’11enne Yousef

Tra le tante immagini che più hanno colpito degli scontri dello scorso weekend a Milano ci sono quelle che riguardano il piccolo Yousef, un bambino di appena 11 anni.

Si tratta del più giovane tra i tanti minorenni identificati dalle forze dell’ordine dopo i disordini nel centro del capoluogo lombardo.

ANSA

Sono diventati virali sui social i video che lo riprendono, col volto parzialmente coperto da una sciarpa, durante i saccheggi nelle vie dello shopping.

In un video su Instagram in particolare lo si vede uscire da un negozio preso d’assalto con diversi abiti e cinture.

Le parole degli abitanti del quartiere

L’11enne Yousef vive con la famiglia di origine marocchina nel quartiere della Barona, periferia sud-ovest di Milano, dove frequenta la seconda media.

Viene descritto come un ragazzo difficile, “selvaggio“, dagli abitanti del quartiere, dove il bambino è ben noto.

“Lo conosciamo tutti molto bene, è un provocatore”, racconta a Repubblica un edicolante del quartiere.

Un suo coetaneo lo descrive come “uno che picchia“, “ha anche investito una vecchia, qualche tempo fa”, col monopattino.

“Abbandonato a sé stesso”

I compagni di scuola lo descrivono come un bambino “cattivo”, ma anche “simpatico”: “Ha un bellissimo sorriso”.

“È abbandonato a sé stesso, pur avendo una famiglia”, dice una bambina della sua classe.

“È un ragazzo con fragilità importanti“, spiega la preside della scuola, troppo irrequieto e insofferente alle regole per stare in classe.

Per questo, per lui e per un altro alunno, hanno predisposto un trattamento ad hoc, con gli insegnanti che gli fanno lezione da solo, in un’altra aula.